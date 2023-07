Vous avez déjà entendu le mot Cloud, mais vous ignorez ce qu’est cette technologie ? Ici, vous en aurez la définition complète du service, ainsi que de ces fonctionnalités. Sans s’arrêter à cela, nous vous expliquerons en quoi cette méthode de stockage est actuellement indispensable.

Nous allons ici vous donner une définition claire et complète du Cloud, mais pas seulement. En effet, il est intéressant de se pencher également sur l’utilité de cette technologie ainsi que tout l’intérêt de son utilisation.

Technologie Cloud : définition

Le Cloud, aussi appelé service Cloud computing est une technologie qui existe depuis plusieurs années, permettant ainsi d’utiliser internet afin de stocker numériquement des dossiers.

Plus exactement, il s’agit d’un procédé qui consiste à utiliser un espace de stockage en ligne, donc indépendant des appareils comme les ordinateurs et les smartphones afin d’entreposer des documents et fichiers numériques.

Ainsi, en utilisant des serveurs informatiques à distance et présents digitalement sur internet, il est possible de stocker et contrôler diverses données d’un appareil à un autre. Au fil des années, le Cloud computing se révèle être plus pratique et efficace que la majorité des moyens de stockage conventionnels, comme l’utilisation d’un serveur local ou encore d’un appareil comme les ordinateurs. Au-delà de la définition du Cloud, il reste à connaître les avantages notables de ce procédé.

Quel est l’intérêt d’utiliser la technologie du Cloud ?

Comme dit précédemment, le Cloud profite de serveurs à distances et hébergés sur internet pour proposer un espace de stockage similaire aux périphériques habituels.

Cependant, il est à noter que la technologie du Cloud est moins limitée que les moyens de stockage normaux. En effet, ce dernier est capable de fournir plusieurs centaines de gigaoctets, voire plusieurs téraoctets de stockage à ses utilisateurs, choses difficilement possible et surtout très limitée pour les stockages en local et les ordinateurs. Ainsi sur Cloud, l’espace de stockage est largement plus important.

Au niveau de la sécurité, Cloud est aussi très efficace. En effet, plusieurs modèles de services de stockage proposent des moyens de cryptage et de protection de données extrêmement efficaces, allant jusqu’à la création de clés numériques personnalisées pour éviter toute fuite de données. Il existe même des services qui font en même temps office d’antivirus et de pare-feu afin de protéger au mieux les ordinateurs et périphériques. Sur Cloud, le transfert de fichiers volumineux peut se révéler aussi plus rapide et moins limité, bien que certains services gratuits soient restreints.

Enfin, le Cloud bénéficie de la synchronisation des données, vous permettant ainsi d’accéder à votre compte et votre espace de stockage depuis n’importe quel appareil. Une réelle praticité qui vous permettra de transférer efficacement et de manière sécurisée vos données.

Les différents modèles de services Cloud sont-ils tous efficaces ?

Si la technologie du Cloud est intéressante et semble sans défaut, il vous faut impérativement savoir que les différents modèles de services existants ne se valent pas.

En effet, chaque service de stockage Cloud possède ses spécificités. Aussi, il est intéressant de connaître ses besoins afin de choisir le modèle adéquat. Pour y arriver, il est nécessaire de se baser sur des critères importants comme l’espace de stockage, la vitesse de transfert, la qualité de la sécurité et protection des données ou encore le rapport qualité/prix. Autant de critères essentiels à analyser afin de déterminer le modèle adéquat à acquérir. Ainsi, il ne suffit pas de choisir le premier modèle, car un service de stockage Cloud non adapté peut être plus contraignant qu’autre chose.

Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons à consulter d’autres sites afin d’en apprendre plus au sujet de la technologie Cloud.