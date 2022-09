En tant que propriétaire d’entreprise, c’est génial d’avoir la liberté et la flexibilité de travailler d’où tu veux. C’est là qu’un numéro de téléphone fixe sur mobile est utile !

La révolution mobile a complètement changé la façon dont nous vivons notre vie. En tant qu’entrepreneur ambitieux, tu ne veux pas rater les opportunités de vente – mais plus tu es actif, plus il est difficile d’atteindre cet objectif. Après tout, tu ne peux pas « t’enchaîner » à la ligne fixe. Et ne fonctionne que via ton numéro de téléphone portable ? Cela a l’air beaucoup moins professionnel de toute façon…..

Mais s’il existait un moyen plus facile ? Une qui te permettrait de travailler de n’importe où en utilisant uniquement ton numéro de portable.

La solution ? Numéro fixe sur mobile

Un numéro fixe sur mobile est une ligne téléphonique qui n’est pas liée à un lieu spécifique, ce qui signifie que tu peux prendre tes appels professionnels de n’importe où. Peu importe que tu sois au bureau, à la maison ou en dehors de la ville ; tant que tu as ton téléphone avec toi, tu ne manqueras jamais un appel.

Il y a plusieurs avantages à avoir un numéro de téléphone fixe mobile. Lorsque les clients potentiels voient un numéro de téléphone fixe, ils savent qu’il s’agit d’un véritable contact professionnel et ton entreprise prend déjà immédiatement un aspect plus professionnel. Avoir un numéro de téléphone fixe donne aussi aux clients un moyen facile de te contacter, ce qui peut directement conduire à plus de ventes.

Si tu es un propriétaire d’entreprise à la recherche d’une solution abordable et pratique qui te fait paraître plus professionnel et améliore ton service client, un numéro fixe sur mobile est la solution. Dans cet article, nous allons parler des nombreux avantages d’avoir un numéro fixe sur ton téléphone portable.

Professionnalisme

Comme mentionné précédemment, un numéro fixe sur mobile ajoute du professionnalisme à l’image de ton entreprise, ce qui peut t’aider à vendre plus de produits ou de services. En effet, un numéro de ligne fixe indique que tu es une entreprise légitime, ce qui peut augmenter la confiance des clients et entraîner plus de ventes. C’est d’autant plus vrai pour les numéros 0800, également connus sous le nom de numéros verts. Ils sont gratuits pour les appelants et jouissent donc d’une bonne réputation. Acheter un numéro vert est facilement possible en ligne de nos jours.

Tes clients peuvent toujours te joindre

De plus, un numéro fixe donne à tes clients un sentiment de confiance et de sécurité. Ils savent qu’ils peuvent toujours te joindre, peu importe où tu es ou quelle heure il est. Avec un numéro fixe, ils peuvent toujours appeler le même numéro, même si tu n’es pas au bureau ou sur la route. Ils seront ainsi plus enclins à faire des affaire avec toi, car ils savent qu’ils peuvent te joindre à tout moment et n’importe où si nécessaire. Ce qui, à son tour, conduit finalement à plus de ventes et à un meilleur service client.

Garder la séparation entre vie professionnelle et vie privée

Un numéro de ligne fixe peut t’aider à séparer ta vie personnelle de ta vie professionnelle. Cela peut être un énorme avantage si tu veux maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Statistiques

En tant que propriétaire d’entreprise, les statistiques sont essentielles pour comprendre les performances de ton entreprise. En tenant des statistiques, tu peux voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et faire des changements en conséquence.

Il existe un certain nombre de statistiques différentes que tu peux suivre, mais certaines des plus importantes sont le volume d’appels, le taux de conversion et la durée moyenne des appels. En suivant ces statistiques, tu auras une image claire de la situation de ton entreprise et tu pourras faire des changements pour améliorer tes performances.

En plus de suivre toi-même les statistiques, tu peux aussi consulter les données de tes appels en temps réel. Tu pourras ainsi découvrir des conseils utiles pour améliorer tes efforts de marketing.

Renvoi d’appel

Un numéro virtuel est un numéro de renvoi qui peut être utilisé pour ton entreprise. Tu peux le configurer pour transférer les appels vers ton téléphone portable, ton téléphone VOIP ou ton téléphone traditionnel. Tu peux modifier le numéro de transfert à tout moment et tu peux aussi facilement transférer ton numéro à un autre utilisateur. De cette façon, tu peux créer un mini-centre d’appels, pour que tout le monde puisse répondre à ton numéro de téléphone.

Les numéros virtuels sont un excellent moyen de mettre en place un système téléphonique professionnel pour ton entreprise sans avoir à investir dans beaucoup de matériel.

Veux-tu développer ton entreprise une fois qu’elle sera établie avec, disons, plusieurs personnes ? Ou un appareil VoIP de bureau ? Il est facile de l’étendre et de l’améliorer : tu peux toujours ajouter d’autres utilisateurs. Comme tu peux changer le numéro de renvoi à tout moment, il est facile de garder ton système téléphonique d’entreprise à jour.

Tout via un point central

Avoir un numéro fixe permet aussi de s’assurer que toutes les demandes des clients passent par un point central, ce qui facilite le suivi et la gestion des problèmes du service client.

Les numéros fixes donnent aux clients un sentiment de sécurité et de confiance. Ils savent qu’ils peuvent toujours te joindre, où qu’ils soient, et c’est rassurant. De plus, les recherches montrent que les gens sont plus enclins à appeler les entreprises avec un numéro de ligne fixe que celles qui n’en ont pas.

Un numéro de téléphone fixe donne à toute entreprise un sentiment de stabilité et de fiabilité, deux qualités très recherchées. Si tu cherches un moyen de donner à tes clients une certaine tranquillité d’esprit et de les faire se sentir plus à l’aise pour faire des affaires avec toi, pense à acheter un numéro de ligne fixe pour ton téléphone portable.