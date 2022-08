L’élaboration d’une stratégie marketing permet aux entreprises d’être visibles sur internet et d’acquérir de la notoriété. Une bonne stratégie marketing démarque une entreprise de ses concurrents et l’aide à réaliser un chiffre d’affaires élevé au fil des exercices. Si jusque-là les stratégies marketing ont souvent reposé sur des méthodes classiques, l’heure est venue d’innover. Innover suppose de se positionner sur de nouveaux canaux et d’adopter des formats de communication tendance.

Faites une bande démo dans un studio de postproduction

L’innovation dans votre stratégie marketing peut consister en la réalisation d’une bande démo. Il s’agit d’un montage vidéo de courte durée, composé de plusieurs extraits de vidéos, via laquelle vous démontrez votre expertise dans un domaine. La bande démo est un format de contenu qui a vocation à informer sur votre activité, et inciter un public cible à solliciter votre savoir-faire, justement sur les aspects mis en avant dans la vidéo.

Pour réaliser votre bande démo, vous pouvez faire appel à des professionnels comme ceux du site lemgstudio.com qui se sont spécialisés dans l’enregistrement et la postproduction. La bande démo est un format médiatique qui casse les codes qui ont jusque-là caractérisé la stratégie marketing des entreprises. Elle apporte un vent de nouveauté et a la particularité de susciter la curiosité des cibles. Il s’agit d’un support de communication qui vous permet de vous vendre efficacement.

La bande démo réalisée par un studio de postproduction vous démarque de la concurrence et s’adapte à toutes les activités. Ce format de contenu vous aide à attirer de nouveaux clients et à gagner leur confiance. En effet, le studio de postproduction dispose d’équipements et d’unités de production modernes pour réaliser des bandes démo attrayantes et qui révèlent votre expertise.

Commencez un podcast pour parler de votre activité

Le podcast est aussi un type de contenu qui s’inscrit de plus en plus dans la stratégie marketing des marques. Le podcast est un enregistrement audio via lequel vous pouvez parler de votre activité à un public cible, dans le but de mieux vous faire connaître auprès de celui-ci. Inspiré de la radio, le podcast est un média de plus en plus plébiscité parce qu’il est accessible en tout temps et à tout moment.

Le podcast est un support médiatique à privilégier parce qu’il permet de créer un lien entre l’entreprise et ses auditeurs. Il offre à ces derniers une expérience immersive. Ce média numérique est très utile, dans un contexte où les contenus textuels et imagés ne suffisent plus à créer un engouement et à susciter l’intérêt chez les auditeurs. Le podcast incite la prise de décision et le passage à l’action de la part des cibles. Il vous offre un avantage concurrentiel.

Utilisez TikTok pour votre webmarketing

TikTok est un réseau social qui a actuellement énormément de succès. En effet, la plateforme chinoise compte au moins 500 millions d’utilisateurs actifs dans le monde par mois. TikTok permet de réaliser de courtes vidéos de quelques secondes. S’il est connu pour son côté très ludique et addictif, TikTok a aussi été développé pour les marques, et propose à cet effet des pages professionnelles.

Ainsi, le réseau social permet aux marques de publier leurs annonces afin que celles-ci soient suggérées dans le fil d’actualité des utilisateurs. C’est la plateforme la plus indiquée si votre stratégie marketing cible un public essentiellement jeune. L’utilisation de hashtags, l’organisation et la participation aux challenges sont autant de moyens pour communiquer autour de votre marque sur TikTok. Vous pouvez aussi travailler avec des influenceurs sur TikTok.