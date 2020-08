Si vous vous intéressez à la rédaction de documents techniques, vous avez sûrement déjà rencontré l’appellation DITA. Pour diffuser largement son utilisation, des logiciels de gestion de contenu CCMS se sont spécialisés et offrent désormais un accès simplifié à cette nouvelle norme de rédaction technique. Grâce à notre article, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur cette norme qui révolutionne la gestion de la documentation technique au sein de l’entreprise.

La norme Dita pour les CCMS

Un outil dédié à la documentation technique

L’architecture DITA (Darwin Information Typing Architecture) est une nouvelle norme de rédaction dédiée aux documents techniques qui a été développée dans un premier temps par l’entreprise IBM. Grâce à cette norme, il est possible de gérer tout le processus de production de document technique, de la rédaction à la publication. Un CCMS DITA créé des documents au format XML (Extensible Markup Language) qui peuvent être réutilisés et adaptés grâce à la modularité de la norme. Cette technologie fait désormais l’unanimité et est largement utilisée pour la production de documents techniques.

La norme DITA : des documents standardisés mais spécifiques

L’avantage de travailler avec un CCMS (Component Content Management System) en norme DITA est de pouvoir produire des documents techniques spécifiques, tout en se référant à des règles communes. Utiliser un tel système permet à l’entreprise d’établir une architecture documentaire qui s’organise autour de rubriques bien spécifiques. Ces dernières répondent à un objectif précis, relatif à un concept (phrase), une tâche (liste d’étapes) ou une référence (tableau). Tout le challenge réside dans le fait de pouvoir utiliser correctement un outil aussi puissant. Grâce à cet article, vous êtes certains de découvrir les logiciels susceptibles d’être utilisés pour maîtriser la langage XML DITA. Un CCMS en norme DITA est un outil qui peut améliorer drastiquement la qualité des documents techniques et il serait dommage de s’en priver.

Pourquoi utiliser un CCMS en norme DITA ?

Un outil qui répond aux besoins de l’entreprise

Le langage utilisé a des impacts importants sur la rédaction, la publication et le partage de documents d’expertise. Le principal enjeu est de réduire de volume de documentation et la norme DITA répond à cette nécessité. En organisant le contenu sous forme de petites rubriques spécialisées, l’architecture DITA permet de limiter un maximum la redondance d’information. Le format structuré DITA XML est désormais une référence en matière de documentation technique. Comme chaque nouvelle norme, elle a su prouvé ses performances et offrir de nouvelles possibilités aux rédacteurs techniques qui sont désormais nombreux à vanter son efficacité.

Une norme adaptable

Grâce à un CCMS en norme DITA, il est tout à fait possible d’importer des documents qui n’étaient pas au départ au format XML. De plus, les documents produits en norme DITA sont modulables et peuvent se spécialisés en fonction de vos attentes. L’architecture modulable de la norme DITA en a fait son succès et cet outil est désormais utilisé par de nombreuses entreprises à travers le monde. C’est donc une norme acceptée et largement répandue dans le domaine de la rédaction technique. Elle fait partie de ces logiciels et applications qui viennent améliorer les performances de l’entreprise en proposant des outils évolutifs et performants. La création de documents techniques est un domaine bien spécifique qui requière des outils adaptés. Un CCMS en norme DITA a su répondre à l’attente des entreprises et est devenu l’outil privilégié des rédacteurs techniques.