Plateforme d’e-commerce très populaire auprès d’entreprises de différentes tailles, Prestashop dispose à ce jour de plusieurs millions d’utilisateurs actifs. Elle garantit dans le domaine de l’e-commerce, un ensemble de fonctionnalités requises pour commercialiser vos produits sur le web. Pourtant, une des difficultés habituelles que les gens rencontrent, c’est l’incapacité à créer un blog sur Prestashop. Malgré le fait que le CMS n’embarque point de fonctions de base ayant trait au blogging, il y a cependant des possibilités pour disposer sur Prestashop de son blog. Cet article se consacre à vous indiquer le processus afin d’avoir dès à présent, votre blog bien qu’étant sur Prestashop.

Quel besoin le blog sur Prestashop peut-il combler ?

Le fait de créer un blog est une solution parfaite pour échanger des informations et compétences concernant votre boutique.

Le blog peut également vous assurer de favoriser un contenu particulier, d’avoir des interactions avec des personnes qui s’intéressent à vos contenus ou le feedback de vos clients. Il est possible quand vous sortez une nouvelle collection ou un nouveau produit, de communiquer autour via un article de votre blog.

Cet article vous permet de présenter en détail votre dernière sortie de produits et avoir plus de clients en relayant cet article à toutes les personnes inscrites à votre newsletter.

De façon plus globale, le blog va augmenter la valeur de votre boutique et multipliera la confiance qu’éprouvent pour votre marque, aussi bien vos visiteurs que vos clients. Ceci, encore plus lorsque vous gardez votre blog à jour en publiant très souvent de nouveaux articles.

Une assurance de gagner de nouveaux clients et d’interagir au mieux

Les atouts, il y en a d’autres. En effet, le blog sur Prestashop vous aide à avoir de nouveaux clients par le biais du référencement des moteurs de recherche qui adorent de nouveaux contenus uniques.

Il est forcément bénéfique de faire la rédaction d’articles sur un blog dans le but de répondre aux préoccupations de vos clients potentiels ou pour donner des éléments de précision sur les types de produits que les prospects qui deviendront vos clients demandent.

En procédant de la sorte, de façon graduée, votre blog sera mieux positionné sur Google.

Au regard de tous ces atouts, le fait de réaliser votre blog est donc d’une importance avérée. Cela vous aidera certainement à écouler vos produits tout en mettant en place un deal avec vos clients basé sur une confiance réciproque. De quoi fidéliser ces derniers ou en avoir de nouveaux par l’entremise de Google.

Quel est le processus de création d’un blog sur Prestashop ?

Comme il est dit en préambule, le CMS Prestashop n’a pas prévu un outil de blog. Cela rend le processus de création assez compliqué. Lorsque vous aspirez à créer sur Prestashop votre blog, il faudra alors produire un peu d’efforts et de temps afin d’avoir un résultat cohérent et pertinent pour les moteurs de recherche.

Deux possibilités s’offrent à vous pour la conception sur Prestashop de votre blog. La première consiste à créer le blog de façon manuelle en vous servant de fonctionnalités disponibles sur Prestashop. La seconde est d’adjoindre une structure de blog en utilisant un module Prestashop.

L’option initiale n’est certes pas la meilleure et requiert du temps, mais elle a l’atout d’être accessible à tous et gratuite. Quant à la seconde solution qui implique le recours au module Prestashop, elle est tout aussi envisageable avec l’aide des modules blog de Prestahero et de Team Ever.

Création d’un blog sur Prestashop de façon manuelle

Le fait de créer un blog ne peut se faire de façon simple comme sur de nombreux autres CMS. Cela ne veut toutefois pas dire que c’est mission impossible.

Vous pouvez bien avoir sur Prestashop votre blog en ayant recours à des astuces. Cela peut même se faire de façon plutôt simple, sans avoir besoin d’agir au niveau du code en utilisant les propriétés de catégories de pages ainsi que les pages elles-mêmes.

Vous devez pour démarrer, créer un nouveau type de pages. Sur la boutique Prestashop, faites un tour sur le menu de pilotage, allez dans Apparence puis Pages et cliquez sur Ajouter une nouvelle catégorie de page.

Après cela, sur la plateforme de création d’une catégorie de pages, vous aurez uniquement 2 champs à renseigner forcément. Il s’agit du champ Nom et celui URL Simplifiée, puis faites un clic sur Enregistrer.

Ensuite, créez une nouvelle catégorie appelée Blog dans le champ Nom et vous pourrez aller à l’étape suivante. Il vous faudra, dans la seconde étape, procéder à la création dans la récente catégorie blog, d’une page. Cette dernière équivaut à un tout nouvel article de votre blog. Plusieurs options peuvent vous permettre de créer cette page.

Les différentes options dont vous disposez

Dans la liste de vos pages, faites un clic sur Ajouter une page puis sélectionnez la sous-catégorie Accueil puis Blog dans la catégorie de page. Toujours au niveau des pages, faites un clic sur le nom de votre catégorie Blog. Vous pouvez, pour parachever cette étape, faire un clic sur Ajouter une page.

Sur Accueil et Blog, la catégorie de page sera immédiatement définie. Plusieurs champs doivent ensuite être remplis dès que vous avez accédé à la plateforme de conception d’une page.

Ensuite, il est alors possible de renseigner le titre de l’article. Ceci dans le champ Titre destiné à cet effet. S’agissant de la sphère saisie Contenu de la page, faites la rédaction de l’article proprement dit.

Quand l’article sera bouclé, il faudra déclencher les icônes Indexation par les moteurs de recherche puis Affichée. Vous pouvez alors faire un clic sur le bouton Enregistrer ou Enregistrer et prévisualiser. Vous disposez alors sur votre blog, d’un tout premier article visible dans la classification page Blog, dans le catalogue des pages.

Le recours aux modules pour réaliser son blog sur Prestashop

Pour créer un blog sur Prestashop, il existe une autre option. Elle consiste à adopter l’option du module de blog pour votre boutique. Il faudra alors choisir entre deux modules différents. L’un est Ever blog par Team Ever et le second est blog par PrestaHero.

Le premier module, autrement dit celui de la Team Ever est gratuit tandis que celui de PrestaHero est payant. Ce dernier est toutefois accessible sur le répertoire des modules de Prestashop et est souvent mis à jour par son équipe de gestion.

Mode d’installation du module Ever blog – Team ever

Pour réussir l’installation du module de blog « Ever », il faudra d’abord procéder à son téléchargement via leur site. Comme si vous effectuez un achat en ligne, faites un ajout au panier du module et passez commande.

Même si le module est gratuit, il vous faut créer un compte. Votre commande effectuée, rendez-vous sur votre plateforme du site Team Ever et faites un clic sur la section Commandes.

Après cela, vous pouvez télécharger le module en faisant un clic sur everpsblog.zip en bas de Téléchargement. Il faudra ensuite ajouter sur votre boutique Prestashop, le module téléchargé.

Pour le faire, allez dans la section Modules puis Gestionnaire de modules et faites un clic sur Installer un module. Il faudra alors y faire glisser ou choisir le module déjà téléchargé sur le site de Team Ever. Patientez le temps que le module finisse de s’installer afin d’accéder au système de blog sur votre boutique Prestashop.

Vous verrez un nouvel onglet Blog dans le menu de l’administration Prestashop. Faites un clic dessus afin d’afficher les diverses fonctionnalités du blog Ever comme Articles, Catégories, Tags, Commentaires et Auteurs. Vous disposez dès cet instant d’un blog performant sur votre boutique Prestashop.

Rédiger votre tout premier article

Vous pouvez entamer la rédaction de votre tout premier article en faisant un clic sur Articles, en bas de la section Blog du menu de Prestashop. Ensuite faites Ajouter un nouvel article puis écrivez votre article depuis l’interface d’ajout d’un article.

Après cela, il vous faut remplir les champs imposés comme le titre de l’article, les métadonnées, ou encore le contenu de l’article puis faites un clic sur Enregistrer, situé en bas de l’écran. Veillez avant cela, à changer le statut pour Publié afin de publier l’article sur votre tout nouveau blog Prestashop.

Veillez tout au moins à créer une catégorie d’article en utilisant le module blog Ever avant la création d’un article. Sinon, vous ne pourrez pas lui attribuer une catégorie par défaut, ce qui équivaut à l’impossibilité de publier l’article.

En faisant ajouter blog à l’URL de votre boutique Prestashop, il vous sera possible de retrouver facilement votre blog. Aussi, vous aurez une plus belle apparence que lors de la création manuelle d’un blog.

Ce n’est pour autant pas encore optimal. Lorsque vous aspirez à un blog professionnel à tous points de vue, vous devrez alors vous orienter vers le module payant de l’entreprise PrestaHero.

Comment installer le module blog par PrestaHero ?

Il s’agit pour l’heure du meilleur module afin de créer un blog sur Prestashop. Le premier obstacle est que ce module est payant. Cela peut être un handicap lorsque vous ne disposez pas d’un budget important à accorder à l’acquisition de nouveaux modules.

Ce module est accessible dans le catalogue de modules de Prestashop. Faites une recherche avec le terme Blog et le module s’affiche en première position avec de nombreux avis positifs.

Faites un clic sur Découvrir pour disposer de plus d’éléments sur le module et d’acquérir le payant. Deux démos sont fournies afin de contenter ceux qui voudraient tester avant acquisition le module BLOG par PrestaHero.

La toute première vous offre la possibilité de tester le module de blog tel un visiteur et la seconde comme un administrateur avec accès au back-office. Dès le module installé, gérer votre blog et ajouter de nouveaux articles est très facile avec une interface sobre, nette et travaillée.

De l’importance d’optimiser le SEO d’un blog Prestashop

Si vous disposez d’un blog sur Prestashop, c’est bien. Nul besoin de revenir sur les atouts. Toutefois, cela ne serait pas bénéfique si personne ne voit vos articles. Vous devez alors retenir d’utiliser le référencement sur les moteurs de recherche pour positionner votre blog et vos articles de blog.

Quelques conseils sauront vous servir à atteindre cet objectif. Il est conseillé de procéder à la rédaction d’articles sur les requêtes existantes sur Google. Aussi, ne devriez-vous pas négliger l’URL et le titre d’un article. Privilégiez une URL courte, mais dont les mots-clés sont précis sur le sujet de votre article.

S’agissant du titre, il doit pour sa part être explicatif du sujet que vous abordez. Toutes les métadonnées doivent aussi être renseignées pour chaque article et selon le sujet abordé. Vous devrez aussi rédiger assez de contenu avec un nombre équivalent ou plus important de mots par rapport à vos concurrents.

Établissez un maillage interne en intégrant des liens dans vos articles vers d’autres pages ou articles de votre boutique en ligne. Par 1000 mots écrits, n’excédez pas 1 ou 2 liens, pour éviter un impact négatif à cause de l’ajout d’un nombre trop important de liens.

De manière générale, le référencement est souvent un processus long et difficile. Si vous avez des difficultés à référencer votre boutique, le mieux est de faire appel à une entreprise spécialisée en référencement.

Les atouts de la création d’un blog sur Prestashop sont multiples et multiformes. Cet article s’est évertué dans un premier temps à vous les énumérer. Dans un second temps, vous avez pris connaissance des différents processus de création d’un blog sur Prestashop. Enfin, puisque l’un des objectifs est d’avoir plus de clients, les conseils pour optimiser le SEO de votre blog Prestashop vous ont été exposés.