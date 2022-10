La plateforme Shopify a été créée pour faciliter la tâche aux e-commerçants qui recherchaient une solution simple et pratique pour vendre leur produit à travers le monde. Grâce à sa simplicité et aux nombreuses solutions qu’elles offrent pour résoudre les différents problèmes liés aux transactions commerciales, Shopify n’a pas tardé à connaître le succès.

Suite à son succès, la plateforme a été de plus en plus attirée par les mastodontes d’e-commerce. Pour faire face à cette forte demande, les fondateurs de Shopify se sont trouvés dans l’obligation de créer Shopify plus. En quoi shopify plus est-il différent de la version classique de shopify ? Pourquoi le mettre en place pour son business ? Et comment une Agence Shopify Plus peut vous aider à mettre en place Shopify Plus.

Shopify Plus : qu’est-ce que c’est ?

Voyant comment les plateformes de commerce en ligne comme Magento et Bigcommerce aidaient leur client à faire de nombreuses transactions à la minute, Shopify a décidé de créer Shopify plus pour les concurrencer.

Bien qu’il ait le même tableau de bord que la version standard, shopify Plus offre plus de fonctionnalités que cette dernière.

En effet, la version standard de Shopify est faite pour les petites entreprises. Tandis que Shopify plus qui a été conçue avec plus de fonctionnalité est réservé aux grandes entreprises qui gèrent des milliers de transactions chaque minute.

La particularité de Shopify réside dans le fait qu’elle n’a aucune limite pour le stockage, ne fixe pas de plafond sur les volumes de vente réalisés et ne limite pas le nombre de commande traité dans une fraction de temps donnée.

La version Shopify Plus est également indiqué pour les entreprises qui connaissent une croissance fulgurante. Il est facile pour ces dernières d’adapter l’évolution de leur entreprise aux nouvelles fonctionnalités que leur offre ce plan. Elles peuvent le faire sans avoir à changer de plateforme.

Outre le fait qu’il offre de nombreuses fonctionnalités à ses utilisateurs, l’abonnement shopify plus est flexible et s’adapte à l’évolution de votre chiffre d’affaires.

Par exemple, pour une boutique qui fait un chiffre d’affaires variant de 0 à 800 000 $, vous paierez 2000 $ comme frais d’abonnement mensuel.

Pour des chiffres d’affaires plus élevés, vous paierez encore plus pour votre abonnement.

Mais ceci en vaut la peine, parce que Shopify plus met également à votre disposition tout un tas de fonctionnalités exclusives qui vous facilite la vie dans la gestion de votre business.

Opter pour plus de fonctionnalités

Comme nous venons de le mentionner, avec la plateforme shopify plus, vous bénéficierez de nombreuses autres fonctionnalités que vous ne trouverez jamais dans d’autres plans ou sur d’autres plateformes d’e-commerce.

Parmi les fonctionnalités les plus utiles, vous avez :

L’intégrateur des canaux de vente

L’intégrateur multicanal est un outil qui vous permet de vendre sur plusieurs autres plateformes en ligne par le biais de votre boutique Shopify.

Il compte jusqu’à 20 canaux qui vous offrent l’accès aux grandes plateformes de vente en ligne comme Amazon et des plateformes des médias sociaux.

L’intégrateur des canaux de vente est un outil qui peut être très bénéfique pour ceux qui font du B to B. Ainsi, ils peuvent s’en servir pour vendre sur d’autres plateformes.

L’éditeur des scripts

Sur Shopify plus, le script est un puissant outil qui permet de personnaliser l’expérience client sur la page de paiement et de la mise dans le panier.

Il vous est utile pour créer des fonctionnalités telles que :

Des remises basées sur le pourcentage ;

Des offres d’achat entièrement personnalisées ;

Des prix dynamiques en fonction des volumes d’achat du client ;

Le launchpad ou barre de lancement

Cette fonctionnalité vous aidera à automatiser et à suivre de nombreux événements sur votre boutique tels que les lancements, les ventes et les réapprovisionnements en stock.

Grâce à cette dernière, vous pouvez choisir une heure de lancement pour un nouveau produit, faire une offre à votre clientèle en automatisant l’heure à laquelle le prix sera modifié au rabais.

Shopify flow

La fonctionnalité Shopify flow permet d’automatiser les différentes tâches du backend de votre boutique shopify.

Grâce à elle, il est possible d’identifier les tâches qui n’apportent pas les résultats escomptés, suivre l’évolution des performances des différentes tâches exécutées dans votre boutique et déterminer l’état des différents flux de travail.

En plus de cela, elle indique si votre tâche est en cours, si elle est terminée ou si elle a échoué.

Shopify PDV pro

Avec la fonctionnalité Shopify PDV (point de vente) pro ou Shopify POS, il est possible de lancer une boutique physique liée à votre magasin en ligne.

Cette fonctionnalité offre de nombreux avantages aux clients :

Elle est simple d’utilisation ;

Elle inclut une multitude d’applications ;

Elle facilite la gestion des stocks ;

Cette fonctionnalité est une aubaine pour les propriétaires des commerces de détail qui ont besoin d’une solution qui peut les permettre à la fois de gérer les rapports des ventes et la relation client.

L’administrateur de l’organisation Shopify Plus

Contrairement à l’administrateur de la version standard de Shopify, l’administrateur de l’organisation Shopify plus est une version améliorée.

A partir de l’administrateur de l’organisation Shopify plus, il est possible de gérer plusieurs boutiques en ligne à la fois.

Son tableau de bord vous offre une vue d’ensemble de toutes les actions menées sur vos différentes boutiques.

Il peut aussi permettre d’intégrer de nouveaux utilisateurs sur vos boutiques et de déterminer toutes les commandes qui ont été réalisées.



Quels sont les avantages que peuvent vous offrir le plan shopify Plus ?

Il est incontestablement vrai que l’accès à Shopify plus vous offrira de nombreux avantages par rapport aux autres plans. Parmi ces différents avantages, nous avons :

1. L’accès à une multitude d’applications

Comme énumérés ci-dessus, Shopify Plus possède de nombreuses applications. Ces derniers rendent les choses plus faciles pour la gestion des différentes tâches sur votre boutique.

Accès à un programme de suivi

Dès que vous vous inscrivez sur Shopify, son équipe vous aide à avoir une vision bien établie pour votre business.

Pour ce faire, elle vous offre le soutien nécessaire pour développer votre business à travers les cours en ligne, les webinaires et les vidéos de formation.

Elle vous aide également en vous offrant des listes de contrôle à suivre pour mettre en place des actions qui vont booster votre business.

2. L’accès à l’ensemble des communautés Shopify

L’inscription au plan Shopify vous offre le droit d’accès à l’ensemble des communautés Shopify ci-après :

Le groupe facebook Shopify ;

L’académie Shopify ;

Et la possibilité de participer aux différents événements organisés par shopify ;

3. Des prix plus compétitifs

Avec le plan Shopify plus, vous faites des volumes de vente élevés. Conscient de ce fait, Shopify vous accorde beaucoup de remises sur vos différents prix.

En plus de cela, vos frais de transactions sont nettement plus faibles que ceux des plans inférieurs.

Sur les plans inférieurs au plan shopify plus, les frais de traduction sont fixés à un prix non négociable. Tandis qu’avec le plan Shopify plus, il est possible de les négocier.

En utilisant les processeurs de paiement non intégrés sur la plateforme Shopify, il vous serait possible avec le plan Shopify plus d’obtenir des frais de transactions moins élevés.

4. Un service plus fiable et plus rapide

L’accès à Shopify plus est le point de départ pour le succès de votre business. Cette formule vous aidera à faire décoller votre entreprise à la vitesse d’une fusée.

En effet, lorsque vous êtes inscrit à Shopify plus, votre boutique est désormais hébergée sur un hébergeur et des infrastructures haut de gamme.

Avec ces puissantes infrastructures, tout devient désormais rapide sur votre site. Ainsi, vous constaterez une augmentation de la vitesse de chargement des pages les plus importantes de votre site à l’instar de la page de paiement.

Contrairement aux plans inférieurs ou l’accès à un plan supérieur prend du temps, soit environ un mois pour que vous constatiez des changements au niveau de la configuration, sur Shopify plus cela ne prend que des jours, voir une semaine au trop.

5. Accès à des fonctionnalités marketing plus avancées

Shopify plus vous ouvre les portes aux outils marketing qui vous permettra d’augmenter intelligemment vos ventes.

En plus de cela, il vous offre la possibilité d’optimiser vos pages produit à l’aide des fonctionnalités que vous pouvez y intégrer.

Il s’agit entre autres des outils de la réalité augmentée, des images 3 D et des vidéos.

6. Une assistance pour les boutiques présentes partout dans le monde entier

Quel que soit le lieu où vous désiriez vendre dans le monde entier, Shopify Plus sera toujours là pour vous accompagner. De ce fait, vous pouvez à travers ce plan vendre dans plus de 20 langues.

Ce qui n’est pas le cas pour les autres plans qui offrent la possibilité de vendre tout au plus avec 5 langues. En plus de cela, Shopify Plus vous offre la possibilité d’utiliser plus de 130 devises et de définir un taux d’échange fixe pour certaines transactions.

Quand faut-il faire une mise à niveau ?

La migration vers Shopify plus se fait ressentie lorsque les plans inférieurs ne vous offrent plus la possibilité de réaliser certaines tâches ou quand vous êtes limité dans vos manœuvres.

Le besoin de faire une mise à niveau se fera ressentir lorsque vous serez face à l’un de ces problèmes :

Les tâches répétitives vous empêchent de vous concentrer sur les nouvelles opportunités de croissance

Suite à la croissance de votre boutique en ligne, vous constaterez que les tâches répétitives deviennent plus chronophages et vous empêchent de vous concentrer aux choses essentielles.

En trouvant une solution à ces problèmes, vous pourrez désormais vous concentrer sur des tâches essentielles pour la croissance de votre entreprise.

Avec shopify plus, il est possible d’utiliser les outils d’automatisation pour gérer les tâches comme la gestion des commandes et des expéditions. En procédant ainsi, vous vous libérerez de ces contraintes et serez en mesure d’affecter ce temps à d’autres priorités.

Le besoin de cibler le marché international

Si vous avez envie de toucher d’autres cibles à travers le marché international, Shopify plus vous offrira des outils nécessaires pour le faire.

Lorsque naîtra le besoin d’élargie votre boutique à l’international, inscrivez-vous au plan Shopify plus. Ainsi, vous aurez la possibilité de créer des boutiques supplémentaires sous d’autres langues.

Dans ces nouvelles boutiques, il sera possible d’utiliser des devises différentes. De même, vous pourrez également cloner près de 9 modèles d’une même boutique sur des langues différentes.

La nécessité d’augmenter votre chiffre d’affaires

Une fois que vous constaterez que votre boutique est en pleine croissance et a besoin de plus de potentiel pour croître davantage, alors c’est le moment indiqué pour accéder à Shopify plus.

Conçue pour être évolutive, elle permettra à votre activité de s’adapter à sa croissance. En plus de cela, elle permettra à votre boutique à faire face aux différents coûts financiers liés à sa croissance.

Même, si le coût d’accès à ce plan va vous sembler élevé au départ, vous constaterez que les outils mis à votre disposition vous permettront d’avoir rapidement un retour sur investissement.

Les boutiques qui font dans la vente en gros

Grâce au canal de vente en gros de Shopify, il vous sera plus facile de toucher les clients en B to B lorsque vous faites de la vente en gros.

Vous pourrez ainsi vendre sur les plateformes mondialement connues comme Amazon.

Pour des solutions de paiement personnalisées

Avec son lot d’outils de personnalisation, il vous sera possible de personnaliser le processus de paiement pour l’ensemble de votre clientèle.

Grâce au fichier checkout.liquid, vous serez en mesure de modifier les options d’expédition et les méthodes de paiement sur la page de paiement de votre boutique.

Augmenter les comptes employés des membres de votre équipe

Avec la croissance de votre activité, vous serez forcé d’agrandir votre équipe. Pour que chacun de ces nouveaux employés participe à l’évolution de votre entreprise, il faut qu’il ait un compte d’accès à votre boutique en ligne.

Les autres plans vous offrent la possibilité d’avoir accès à un maximum de 15 comptes employés.

Avec Shopify Plus, il vous sera désormais possible d’inscrire un nombre illimité d’employés à votre boutique en ligne.