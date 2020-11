Qui ne connait pas encore, en 2020, l’affiliation sur internet ? Le principe de l’affiliation repose sur un système de rétribution qui se matérialise par des commissions redistribuées aux affiliés.

Tout le monde peut pratiquer l’affiliation, de manière simple, il suffit pour cela de posséder un site internet et de poser sa candidature. C’est ainsi que, par exemple, Amazon propose de rémunérer ces nombreux partenaires, ce qui permet au géant américain de continuer à croître encore et encore.

De plus petites enseignes et boutiques profitent, elles aussi, du principe de l’affiliation ce qui leur permet de se dispenser de la traditionnelle publicité. Ici encore, c’est donc le réseau d’affiliés qui prend en charge le développement de leur notoriété et non plus les couteuses campagnes publicitaires.

Le programme Partenaires d’Amazon, la référence dans le milieu de l’affiliation

Lorsqu’on évoque l’affiliation sur internet, on pense de suite à Amazon. Amazon est non seulement le leader international de la vente en ligne. Il est aussi, et c’est ce qui nous intéresse ici, le programme d’affiliation le plus complet qui existe à ce jour et le plus à même de travailler en collaboration avec les sites de niche.

Amazon est enfin le plus ancien des programmes qui, cela ne fait aucun doute, est, et sera, encore là dans dix ou vingt ans. Avec ce groupe faisant partie des GAFA, vous avez donc l’assurance que votre partenariat sera solide.

Promouvoir n’importe quel produit grâce à Amazon

Envie de promouvoir un produit en particulier ? Un article de sport ou un objet high tech à la mode ? Du mobilier ou des accessoires de maison ? Des produits santé, bien être ou beauté ? Ne cherchez plus, Amazon propose un programme d’affiliation incontournable et répond ainsi à vos attentes.

Avec le programme Partenaires Amazon, vous allez pouvoir mettre en avant sur votre site internet n’importe quel type de produits et gagner des commissions sur vos ventes allant de 3 à 12%.

Le programme fonctionne à merveille, le taux de transformation est au top et le sérieux n’est plus à démontrer. Vous êtes payés tous les mois dès lors que vous avez atteint le minimum de paiement qui est, cela dit en passant, très facile à atteindre.

Tout est beau, alors pourquoi diable devrions-nous aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte alors que le programme d’affiliation Amazon répond à l’ensemble des besoins des affiliés ? Il y a plusieurs raisons à cela que nous allons immédiatement passer, ensemble, en revue.

Diversifier les sources de revenus dans l’affiliation

Les programmes d’affiliation e-commerce ne manquent pas, alors ce serait une erreur que de ne pas diversifier ses sources de revenus en matière d’affiliation.

Imaginez si, du jour au lendemain, vous veniez à être radiés de leur programme suite à un non-respect (volontaire ou non) de votre part de leurs termes et conditions, que feriez- vous ? Vous n’auriez plus que vos yeux pour pleurer si vous n’avez pas anticipé.

Si Amazon paye effectivement rubis sur ongle chaque mois, à condition toutefois, comme dit précédemment, d’avoir atteint le seuil de paiement, cela ne nous dispense donc pas d’anticiper un couac et de commencer à voir ce que propose réellement la concurrence… on n’est jamais trop prudent !

Proposer à ses potentiels clients différentes points de vente

Qu’on se le dise, Amazon est ultra concurrentiel sur le marché. Nombreux se sont cassés les dents à vouloir concurrencer le géant américain qui pratique des tarifs bas et ce, dans de nombreux univers et thématiques.

Pour autant, il n’est pas rare, voir même assez fréquent, de constater qu’un article est vendu moins cher dans une autre boutique d’e-commerce en ligne.

En tant qu’éditeur de site et affilié marketeur, ce serait une erreur que de ne pas proposer à vos visiteurs la possibilité d’acheter le produit qu’ils recherchent au meilleur prix.

C’est ainsi qu’il peut paraître judicieux d’insérer sur son site un comparateur de prix tel que Winamaz par exemple. Mais, encore faut-il être inscrit sur d’autre plateformes d’affiliation en tant qu’affilié afin de mettre en place vos différents liens d’affiliation. Alors, quelles sont donc ces autres plateformes d’affiliation ?

Les alternatives au programme d’affiliation d’Amazon

Voici donc d’autres alternatives intéressantes pour tout bon affilié qui se respecte. Elles sont nombreuses, mais nous ne citerons ici que les plus connues.

Kwanko , anciennement Net affiliation, est une plateforme très sérieuse qui propose de de vous associer aux programmes d’affiliation prestigieuses telles que Ikea, Fnac…

, anciennement Net affiliation, est une plateforme très sérieuse qui propose de de vous associer aux programmes d’affiliation prestigieuses telles que Ikea, Fnac… Awin , anciennement Zanox, est également incontournable puisque cette plateforme propose des partenariats uniques que l’on ne retrouve pas forcément ailleurs.

, anciennement Zanox, est également incontournable puisque cette plateforme propose des partenariats uniques que l’on ne retrouve pas forcément ailleurs. Effiliation semble, lui aussi, indispensable. Boulanger, Rakuten ou encore Carrefour sont accessibles depuis cette plateforme.

semble, lui aussi, indispensable. Boulanger, Rakuten ou encore Carrefour sont accessibles depuis cette plateforme. TradeDoubler est unique en son genre, tant par les outils qu’ils proposent, que par les partenariats en eux-mêmes.

est unique en son genre, tant par les outils qu’ils proposent, que par les partenariats en eux-mêmes. TimeOne, anciennement Publicidées et Affilae sont tout aussi intéressantes à posséder.

En vous inscrivant à l’une ou plusieurs de ces plateformes d’affiliation, vous pourrez ainsi postuler aux programmes de grandes enseignes telles que Fnac, Darty, Cdiscount, Rakuten, Ebay, ManoMano, Ikea, Boulanger, Carrefour, Auchan, Leroymerlin, Castorama, Botanic, Decathlon… Ce ne sont là qu’une infime partie des affiliations qui vous seront accessibles… la liste est longue !

Attention toutefois à bien garder à l’esprit que vous ne serez pas automatiquement accepté à chacun des programmes d’affiliation cités, certains annonceurs étant plus exigeants que d’autres dans l’acceptation des candidatures.

Un point important à respecter sera de s’inscrire à des programmes d’affiliation qui traitent principalement de la thématique de votre propre site internet, sans quoi cela n’aurait que peu de sens pour l’annonceur que d’accepter un tel partenariat et sans quoi celui-ci serait immédiatement refusé.

A vous de faire les bons choix en fonction de vos aspirations et de vos besoins propres. Inutile, par exemple, de vous inscrire sur telle ou telle plateforme si, à priori, aucun partenariat proposé ne vous attire, l’idée étant de cibler au maximum vos partenariats en fonction de votre niche.