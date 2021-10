L’une des raisons pour lesquelles le commerce en ligne est autant apprécié c’est la panoplie d’opportunités qu’il offre. Parmi celles-ci, vous retrouvez le cashback. C’est un terme anglais qui, traduit en français, signifie « retour d’argent ». C’est une technique qui consiste à récupérer une partie de l’argent dépensé sur Internet pour effectuer un achat. Il est différent des promotions. En effet, pour le cashback, lors d’un achat sur un site marchand, le consommateur n’aura pas de réduction, mais recevra plutôt un remboursement après sa commande. Retrouvez donc plus de détails dans cet article.

Principe du cashback

Le cashback est une méthode commerciale utilisée pour attirer et fidéliser la clientèle. Il met en relation trois acteurs. Il s’agit de l’internaute, l’affilié et le commerçant. Pour accéder à ce système, il existe des sites cashback à l’instar de get-verso.com, sur lesquels il suffit de s’enregistrer. Une fois l’enregistrement effectué, les internautes sont redirigés vers des boutiques affiliées au site cashback. Cependant, ces boutiques doivent proposer les produits recherchés par les acheteurs, peu importe les types d’articles dont il s’agit.

À chaque achat de produit, une commission est versée aux internautes. Après l’accumulation et l’atteinte d’un certain seuil, elle est reversée sur le compte bancaire du cyberacheteur. Il peut l’utiliser à sa guise. Par exemple, ces rétrocommissions peuvent servir pour un autre achat. Ils ont également la possibilité de les échanger contre des cartes-cadeaux ou contre des produits de leur choix.

Les avantages du cashback

Le cashback présente plusieurs avantages pour les utilisateurs. Au nombre de ces avantages, vous retrouvez :

La possibilité de faire des économies

Même s’il ne s’agit pas de gros montants, le cashback vous permet quand même de faire des économies. Peu importe le montant, il a sa valeur. Lorsque ceux-ci s’ajoutent entre eux, ils permettent tout de même d’obtenir une petite somme conséquente à la fin de l’année.

Facile et rapide à utiliser

Pour vous connecter à un site de cashback et faire vos achats, cela ne vous prendra que quelques secondes de plus par rapport à un accès au site classique. Et vous n’avez pas besoin d’effectuer quelque démarche que ce soit.

Un plus pour vous

Le cashback ne détermine pas votre achat. Vous n’allez sûrement pas vous empêcher de passer votre commande juste parce qu’il n’y a pas de cashback sur le site marchand. Et ce n’est pas non plus parce qu’il y en a que vous allez commander plus. Le cashback ne vous impose rien. Le fait de vous en servir n’est qu’un plus pour vous.

Quelques exemples de bons plans

Les sites de cashback sont généralement affiliés aux sites marchands, mais aussi aux marques, afin d’octroyer les meilleurs plans aux internautes. À cet effet, plus un site de cashback dispose de partenaires, et plus il est rentable. Par ailleurs, il faut dire qu’en fonction de la notoriété du site marchand ou de la marque, vous disposez de bons plans. Quelques exemples de bons plans sont :

Canon ;

Nike ;

Darty ;

Shine ;

Kenzo ;

Lacoste ;

Dior ;

Balenciaga ;

Gucci ;

Alibaba Express ;

Discount, etc.

Il vous suffit de vous tourner vers un site de cashback affilié à la plupart de ces derniers, et le tour est joué.

get-verso.com : un site de cashback performant

Verso est un site de cashback très adapté pour disposer des meilleurs bons plans qui existent. Il est disponible partout dans le monde avec tous vos magasins préférés. En plus, de nouveaux magasins y sont ajoutés tous les jours afin de vous faire gagner du cashback lorsque vous achetez. L’application présente de nombreux avantages.

D’abord, vous avez votre confidentialité préservée. En effet, elle crée un portefeuille prêt à recevoir votre cashback sans que vous n’ayez besoin de partager vos données personnelles. Ensuite, une fois le cashback crédité sur votre application, vous n’avez pas besoin de montant minimum avant de le déplacer. Enfin, la crypto BTU reçue a une valeur réelle, elle est librement transférable, insaisissable et n’expire jamais.