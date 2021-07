Il existe de nombreuses plateformes en capacité à accompagner les TPE/PME/ETI françaises, parmi lesquelles nous retrouvons WordPress, Wix, Jimdo, Weebly et bien d’autres… Ces plateformes permettent de réaliser des sites internets personnalisés professionnels à partir de templates afin de faire gagner du temps à l’utilisateur. La qualité technique de ces plateformes et leurs évolutivités permettent aux utilisateurs de rendre conforme leurs sites web sur les moteurs de recherches et notamment sur Google. Car ne nous cachons pas, 89% des utilisateurs professionnels mettent en oeuvre un site internet pour développer leurs activités en ligne.

Voyons dans cet article dans quelle mesure est-il possible de mettre votre site internet Wix en 1ere page de Google.

Wix une solution entre site internet et CRM

Wix permet bien évidemment de rendre son site internet compatible aux dernières normes demandées par Google. Cette plateforme qui a de plus en plus le vent en poupe a séduit plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde avec un concept simple : DIY (Do It Yourself) soit la possibilité sans compétences techniques de créer son site internet. Depuis quelques années la solution Wix se combine avec d’autres applications et usages permettant d’obtenir désormais un CRM commercial pour gérer ses prospects, faire de l’emailing, piloter les réseaux sociaux, faire du dropshipping (avec notamment le rachat de 2021 de Modalyst), s’interfacer à Zapier etc…

Wix et le référencement Google en 2021 ?

La question dans toutes les têtes. Wix est-il capable technologiquement de mettre son site internet sur la 1ere page de Google ?

La réponse courte : Oui

La réponse longue : Wix propose un panel de solutions pour étoffer son SEO (Search Engine Opimisation) afin de faire en sorte que ses sites internet puissent être compatibles avec Google. On retrouve tous les outils nécessaires pour piloter son référencement technique ou SEO On-Site:

– Balise Balises Meta personnalisées

– URL canoniques

– 301 redirections

– Données structurées

– Modèles de référencement

– Indexation Google instantanée

– Plan du site XML

– Fichier Robots.txt

– Partage social

Avec l’ensemble de ces solutions numériques, il est possible de pouvoir mettre son site internet Wix dans la 1ère page de Google, au même titre que WordPress, PrestaShop, Magento…

Mon site internet Wix n’est pas dans Google que faire ?

Il arrive que le manque de connaissances puisse jouer des tours aux professionnels ayant un site internet sous Wix et souhaitant se positionner sur les moteurs de recherches pour valoriser leurs activités et développer leurs CA. Certains pourraient être tentés d’utiliser Google Ads et d’acheter via une campagne PPC (Paiement Par Clic) leurs positions, mais cela nécessite de la technique, du temps et beaucoup d’argent ; car une fois le budget dépensé votre site internet disparait instantanément. Alors que faire si mon site internet n’apparait pas sur Google ? Si vous éprouvez des difficultés à référencer votre site internet Wix, le mieux est de passer par un professionnel du référencement, un partenaire Wix. Car oui ! Il existe une communauté d’experts Wix spécialisés sur cette plateforme et référencé dans une plateforme appelée la « Wix Marketplace ». Certains sont plus spécialisés en Webdesign, d’autres sur le code appelé « Vélo », et d’autres sont des agences de marketing internet expert en référencement Wix

Enfin, Wix vient d’annoncer en juillet 2021 la mise en place d’une nouvelle architecture permettant de réduire de 80% son code JavaScript afin de rendre compatible ses sites internet à Core Web Vitals la nouvelle trouvaille de Google Alphabet qui désormais impactera le référencement naturel des sites internet pour ceux qui ne respecteraient pas le temps de chargement et le fait que votre site web n’est pas fluide en analysant ses 3 indicateurs : LCP, FID et CLS. Pour faire en sorte que votre site Wix puisse rapidement etre compatible, il est recommandé de vous adresser à votre développeur ou de contacter un partenaire Wix