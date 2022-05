Les événements SEO sont un excellent moyen de se tenir au courant des dernières tendances en matière d’optimisation des moteurs de recherche et de rencontrer des Agences SEO. Que vous cherchiez à avoir un aperçu des dernières stratégies ou à en savoir plus sur les outils et technologies émergents, vous pouvez choisir parmi de nombreux événements différents. Ces conférences présentent souvent des orateurs experts issus d’entreprises et d’organisations bien connues, ainsi que des opportunités de réseautage avec d’autres professionnels du domaine. En outre, la plupart des événements proposent des formations pratiques qui peuvent vous donner les compétences et les connaissances dont vous avez besoin pour réussir dans le paysage actuel du référencement, qui évolue rapidement. Avec autant d’informations précieuses et d’opportunités de croissance, il n’est pas étonnant que les événements SEO constituent une partie importante de la stratégie de développement de tout professionnel. Si vous cherchez des moyens d’améliorer vos compétences et de rester à la pointe de la technologie, n’hésitez pas à consulter les principaux événements SEO aujourd’hui !

Organisateur

Le Black and White SEO est l’un des événements majeurs du digital organisé par l’agence Korléon’biz.

Date et lieu

Rendu à sa troisième édition après celle de 2015 et de 2016, l’événement Black and White SEO de cette année sera organisé le 20 mai 2022 au Groupama Stadium de Lyon. Reconnu internationalement pour son design, le stade Groupama Stadium est le stade du mythique club de l’Olympique Lyonnais. Il faut noter que c’est l’un des grands stades de France. De ce fait, il a reçu le prix British Expertise International Award en 2018.

Diner

Pour continuer les échanges après l’événement ou faire la rencontre d’autres passionnés avec qui vous allez déballer tous les dessous du SEO, la journée va se poursuivre avec un dîner d’exception. Cet événement dans l’événement sera organisé par le Chef Paul Bocuse de la brasserie des lumières.

Sponsor

Afin de faire de cette rencontre l’un des événements SEO majeurs du web francophone, Korleon’biz a tenu à se faire accompagner par des poids lourds du digital. Il s’agit des sponsors de grande renommée tels que : SEObserver, MONITORANK, DOTMARKET.EU, Kill duplicate, BEEM EXPRESS et de O2 switch.

Intervenants

En observant de près la liste des différents intervenants, vous comprendrez l’importance de cette rencontre. Elle est de loin la plus importante en son genre qui sera organisé cette année. De ce fait, Korleon’biz à scrupuleusement choisit les conférenciers en fonction de leur expérience et leur expertise en matière de SEO. Ainsi, au cours de l’événement, vous aurez affaire aux pionniers du SEO tels que de :

Julien Jemenez

En tant que fondateur de Korleon’biz, cet autodidacte en SEO a tenu à intervenir dans l’événement pour partager sa propre expérience sur le référencement. Son domaine de prédilection, c’est le netlinking.

Régis Stéphant

Le responsable de Netlevel.link, application de netlinking créée par Julien Jemenez, a tenu à participer à l’événement pour partager son expérience sur le webmarketing et le SEO.

Michel Chalet

Avec plus de 800 sites et des outils SEO créés à son actif, Michel Chalet de l’agence TOP 10 est l’un des sérials killer du SEO français. En étant sur place à l’événement, vous aurez la chance de découvrir son secret.

Raphaël Doucet

Autodidacte spécialisé dans le black Cat SEO, Raphaël vous fera découvrir les différents ingrédients utilisés dans sa spécialité.

Léa Picasson

Le SEO Alchemist partagera avec vous son expertise en matière de SEO technique.

Aurelien Delafosse

Avec plus de 15 années d’expériences acquises en SEO en s’auto-formant, Aurelien est l’un des meilleurs en matière de référencement en France. De ce fait, il n’existe personne mieux placée comme lui pour vous expliquer les contours du référencement naturel.

Stéphane Madelano

Stéphane est l’un des habitués des concours SEO. D’ailleurs, il a, grâce à sa grande expérience en matière de référencement, remporté le concours « Alphabet ». Pour découvrir ses secrets, il faudra être à la conférence.

Abdel webseller

Au début, Abdel s’est lancé dans le SEO pour améliorer la visibilité de ses propres sites. Mais, par amour pour la chose, il s’est investi à fond dans le domaine et a fini par multiplier de nombreux projets digitaux.

Laura Blanchard

Grâce à ses compétences multiples dans le marketing digital, Laura met régulièrement son expertise au service des entreprises qui ont un besoin en SEO.

David Depierris

Ce spécialiste du SEO s’est lancé dans le domaine depuis 2007. Bien qu’il ait commencé avec le black Hat SEO, il a aujourd’hui une connaissance beaucoup plus large du domaine.

Les meilleurs événements SEO en 2022

Dans l’agenda SEO et d’événement web marketing de 2022, plusieurs rencontres sont à l’ordre du jour. Parmi celle-ci, les plus importants sont : le SEO campus de Paris, le Black and White SEO, le SEO Garden party et le SEO Square.

SEO CAMPus Paris

Pour un événement exceptionnel, il faut également un lieu exceptionnel. C’est la raison pour laquelle les organisateurs de SEO Campus de Paris n’ont pas hésité à miser gros en choisissant la très grandiose salle des palais de congrès de Versailles.

Cet événement n’est pas juste une rencontre SEO de plus comme on en voit partout ailleurs, mais c’est une sorte de vitrine où vous découvrirez tous les aspects du marketing digital. Vous y trouverez tous les professionnels et amateurs du SEO venu des quatre coins de la France et partout ailleurs.

L’événement se déroulera du 22 au 23 septembre 2022. À l’ordre du jour, vous aurez l’intervention de plusieurs experts et spécialiste du SEO. Le débat portera sur les stratégies Search marketing.

Black And White SEO

Comme nous l’avions évoqué plus haut, la troisième édition du Black and White SEO se déroulera cette année le 20 mai 2022. Par son importance, cet événement est beaucoup médiatisé. Il n’y a plus aucun doute là-dessus, c’est l’événement SEO le plus attendu de l’année 2022.

Les échanges porteront sur le partage des cas concrets et des conseils 100 % actionnables. Ainsi, à la sortie de cet événement, les participants seront en mesure d’adapter les conseils reçus à leur business ou à leur propre problématique.

SEO Garden Party

La 5e édition du SEO Garden party s’est déroulée le 20 janvier 2022. Organisé par la plateforme de backlinks linksgarden.com, on y a rencontré les grands experts du SEO français à l’instar de : Erlé Alberton, Elliot Bobiet, Nicolas Mercatili, Nicolas Audemar, Amandine Bart, Syvain Peyronnet…

Au cours de cet événement, ces derniers ont partagé, avec les participants, leur retour d’expérience en matière de référencement. Le SEO Garden Party est un événement gratuit qui était organisé avec le soutien des sponsors de grande envergure tels que : SEMRUSH, Dokey, Walaaxy, SEM Juice, Contentrank, etc…

SEO SQUARE

Organisé les 22 et 23 mars, cet événement a rassemblé plus de 4 000 participants. Durant ces deux jours, plusieurs experts SEO français, à l’instar d’Olivier Andrieu, y ont partagé leur retour d’expérience.

L’objectif de cet événement était d’aider les participants à être compétitifs sur les deux principaux leviers de croissance dans le digital, à savoir, le SEO et le content. À la sortie de cet événement, les différents participants ont acquis des stratégies qui pourront être actionnées dans leurs entreprises afin de produire des résultats satisfaisants.