Neuch’Evasion est une agence événementielle suisse reconnue comme la meilleure dans le domaine de l’organisation d’événements. Pour leur team building, de nombreuses entreprises font appel à ces experts pour s’assurer d’une organisation sur-mesure adaptée aux préférences de chacun des participants, quel que soit leur profil. Vous pouvez choisir l’activité en fonction de vos objectifs : renforcer les liens, présenter les différentes équipes, connaître les capacités de leader, etc.

Les possibilités sont nombreuses !

Neuch’Evasion, votre agence événementielle suisse

Saviez-vous que le terme anglais team building signifie “construction d’équipe” ? En effet, cette sortie d’entreprise est de plus en plus appréciée pour tous les intérêts que cela promet aux entreprises. Il s’agit là du meilleur moyen de créer des liens entre collaborateurs mais aussi pour renforcer la cohésion d’équipe. Pour répondre aux besoins de toutes les entreprises, les experts de Neuch’Evasion proposent leur aide et leurs compétences pour l’organisation d’une ou plusieurs activités qui permettent d’atteindre les objectifs souhaités !

Agence événementielle spécialisée, elle permet aux employés de vivre des moments uniques et de créer des souvenirs inoubliables le temps de leur team building en Suisse en favorisant l’entente et la cohésion entre tous, tous postes confondus, pour favoriser une meilleure confiance en eux.

Les activités peuvent être organisées à Neuchâtel et dans d’autres régions du pays.

Si cette agence est l’une des meilleures, c’est parce qu’elle permet de profiter d’une organisation parfaite, 100% personnalisables. Pour ce faire, toutes les éventualités sont étudiées pour que la demande soit respectée au maximum.

Pour faire le choix le plus approprié en termes d’activité de team building en Suisse, Neuch’Evasion vous offre la possibilité de découvrir un large panel de propositions. Toujours sur-mesure, les organisations sont adaptées aux besoins de chaque entreprise et ce quel que soit le groupe prévu pour l’occasion !

Vous préférez sortir des quatre murs ? Décidez de faire une activité en extérieur pour respirer l’air frais, découvrir la nature et faire le plein d’énergie. En cas de mauvais temps ou si vous prévoyez davantage des activités en pleine nature, il est également possible de prévoir des activités intérieures mais toujours aussi inédites : dégustation à l’aveugle, constructions manuelles, jeux d’arcade…L’intérieur laisse place à plusieurs opportunités.

Neuch’Evasion propose aussi des activités virtuelles. Tous réunis sur une même plateforme, tous les employés profitent d’une activité team building virtuelle qui permet de renforcer la connexion et l’esprit d’équipe où que vous soyez. Des groupes de 4 à 5 personnes sont alors constitués et doivent se réunir dans des salles virtuelles depuis leur ordinateur, téléphone portable ou tablette.

Découvrez une ville ou un lieu précis grâce à des activités ludiques organisées au sein même de cette ville ou de ce lieu !

Peut-on organiser un team building en extérieur ?

Oui, il est tout à fait possible d’organiser un team building en extérieur. L’expérience outdoor est d’ailleurs l’une des plus appréciées, en hiver comme en été. Elle permet de se dégourdir les jambes, de découvrir le paysage suisse et de respirer l’air frais tout en ayant le sentiment de liberté partagé entre collaborateurs.

Dans ce contexte, les activités préférées sont généralement :

Les olympiades,

La spéléologie,

Les courses d’orientation,

Une balade en raquettes de neige,

De la luge ou du chien de traîneau,

La découverte d’une ville suisse via des jeux, des défis et des quiz,

Les promenades en nature.

Rassemblez vos équipes autour d’un défi commun avec l’aide et l’accompagnement spécialisé de votre agence événementielle Neuch’Evasion ! La réputation de cette dernière se reconnaît dans la pertinence des propositions, dans la qualité des équipements et du matériel mis à disposition et de sa réactivité.

Que ce soit via des jeux virtuels ou des sorties en pleine nature, sachez que toutes les organisations de team building en Suisse avec votre agence événementielle sont personnalisables et programmables selon votre entreprise.