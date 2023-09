Un outil ERP est un logiciel que les sociétés utilisent pour une gestion centralisée de tous les pans de leurs organisations. Ce système prend en charge la comptabilité, la gestion de projets, les achats, la gestion de la finance, etc. Il est donc essentiel pour le bon fonctionnement d’une entreprise, quelle que soit sa taille. Pour le déploiement d’un ERP, les dirigeants ont deux options : faire appel à un éditeur ou un intégrateur. Quelle est la différence entre les deux ? Est-il possible de se passer de l’un des profils pour le déploiement d’un ERP fonctionnel et efficace ?

Qu’est-ce qu’un éditeur d’ERP et que fait-il dans l’industrie du logiciel ?

Un éditeur ERP est une société dont l’activité est de rédiger le code d’un logiciel de gestion et assurer son bon fonctionnement. Il se charge également de la maintenance de l’outil et l’adapte aux besoins de l’entreprise en temps réel grâce aux mises à jour. Le principal objectif d’un éditeur est de développer un outil qui répond aux attentes actuelles et futures d’un client. Pour cela, il s’assure de bien comprendre les besoins de son interlocuteur et de lui proposer des solutions qui peuvent lui convenir.

La principale force d’un éditeur est qu’il possède la maîtrise des produits ERP et leurs diverses versions dans les moindres détails. Il maîtrise donc le cycle de vie de chaque déclinaison. Cependant, son domaine d’intervention se limite à la création du logiciel ERP. Si vous voulez déployer un système de gestion, contactez un intégrateur ERP, car il est plus compétent que l’éditeur pour cette tâche.

Qu’est-ce qu’un intégrateur ERP et que fait-il de différent ?

Comme vous l’avez compris, l’intégrateur est le professionnel qui se charge de l’implémentation d’un système ERP. Il met donc en œuvre la solution que vous avez choisie dans votre entreprise. Le service qu’il propose comporte un volet conseil, technique et de formation. Concrètement, lorsque vous travaillez avec ce professionnel, vous lui présentez votre projet, vos besoins et vos moyens actuels. Si vous avez déjà fait un choix à propos de l’outil que vous voulez déployer, il vérifiera qu’il répond vraiment à vos attentes.

Toutefois, si vous n’avez pas encore fait un choix, il vous conseille sur les différentes options qui s’offrent à vous. Il vous donne donc des recommandations sur les paramétrages et l’optimisation de la solution qui a été retenue. Ce professionnel ne crée pas le logiciel de gestion, mais s’occupe de son intégration au sein de l’entreprise. Il vous garantit surtout le respect de votre cahier de charges de manière à mener à bien le déploiement de l’outil. Après l’intégration, il forme le personnel à l’usage de cette solution.

Comment les deux rôles interagissent-ils l’un avec l’autre ?

L’éditeur et l’intégrateur ERP ne jouent pas le même rôle, mais ont des fonctions complémentaires. Concrètement, l’intégrateur joue le rôle d’intermédiaire entre l’éditeur et l’entreprise. Pour installer votre système ERP, vous pourrez directement faire appel à un intégrateur. Ce dernier se chargera du choix de l’éditeur pour la conception de votre logiciel.

L’intégrateur travaille avec l’éditeur ERP pour déterminer les meilleures configurations pour le système de gestion. Les deux professionnels confrontent leurs compréhensions de vos besoins afin de vous proposer un outil adapté et performant. Lors du déploiement, l’intégrateur ERP peut faire appel à l’éditeur lorsqu’il est bloqué sur un aspect technique ou pour éviter une mauvaise implémentation du produit.

Avantages de l’utilisation d’un éditeur et d’un intégrateur ERP

Solliciter l’intervention d’un éditeur-intégrateur est la meilleure solution pour implémenter un logiciel ERP performant et fonctionnel. Cette solution vous permet également de gagner du temps et d’être plus efficace. Un éditeur-intégrateur d’ERP vous offre toutes les compétences et le savoir-faire des deux métiers. Vous ne parlez qu’à un seul interlocuteur, ce qui permet de fluidifier tout le processus de déploiement de votre système ERP.

L’éditeur-intégrateur d’ERP vous aide à définir vos besoins si vous ne l’avez pas encore fait. Il analyse ensuite vos attentes afin de développer une solution adaptée. Ensuite, il gère entièrement l’installation du logiciel dans votre entreprise. Il forme vos employés à la solution qu’il a développée et intégrée. En fonction des modifications que vous enregistrerez dans votre entreprise, l’éditeur-intégrateur effectuera des mises à jour pour faire évoluer votre solution.

Enfin, il garantit le suivi et la maintenance du système. Il intervient donc lors de la survenue de dysfonctionnements pour éviter la paralysie des activités de l’entreprise. Il est également plus intéressant de collaborer avec ce professionnel sur le plan budgétaire. Puisque vous travaillez avec un seul professionnel, vous paierez les honoraires une seule fois et bénéficierez de tarifs plus intéressants.