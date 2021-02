Dans un monde commercial de plus en plus concurrentiel, on observe que la qualité des marchandises et des services ont tendance à se lisser inexorablement. Pour les entreprises, la priorité stratégique doit donc s’orienter plutôt vers la qualité de la communication et le soin porté au relationnel avec ses clients. C’est en effet sur ce point qu’une société pourra optimiser la satisfaction de ses clients et donc générer le si essentiel sentiment de considération chez ses interlocuteurs.

Pour cela, l’un des outils les plus importants est certainement le chatbot. En effet, la majorité des transactions commerciales d’aujourd’hui transitent par les sites et les plateformes internet. Le e-commerce représente une part toujours plus importante des échanges et pouvoir guider, orienter ou conseiller son client à l’aide de l’intelligence artificielle conversationnelle est un vrai plus dans la relation client. Mais comment faire pour créer un chatbot sans savoir coder ? Réponses.

Créer un chatbot, pour quoi faire ?

Aujourd’hui, tout le monde est entré en relation au moins une fois avec l’un de ces nouveaux outils conversationnels du web que sont les chatbots. Ils vous interpellent régulièrement lorsque vous cliquez sur une page d’accueil et proposent leur aide pour vous orienter sur le site. Ces programmes informatiques de plus en plus efficaces prennent en charge de manière automatique la relation avec les clients et les prospects en optimisant leur expérience utilisateur.

Pour les entreprises, créer son chatbot est donc un impératif. Ce robot de conversation offre en effet une plus-value à l’utilisateur qui se voit proposer des actions pertinentes. Les sites visités peuvent par son intermédiaire acquérir des informations sur les prospects, guider le client dans le processus d’achat ou encore offrir un soutien aux équipes chargées du SAV. Le chatbot est désormais un outil indispensable de la qualité relationnelle d’une entreprise.

Des outils chatbot sur Internet

Sur Internet, il est extrêmement simple de créer son chatbot sans avoir à connaître les mystères du codage informatique. Certaines solutions sont totalement gratuites comme Chatfuel, le chatbot pour Facebook Messenger, Api.Ai ou encore PandoraBots. Ces chatbots sont simples à prendre en mains et efficaces mais pour ceux qui souhaitent bénéficier d’outils plus performants, il est plutôt recommandé de s’orienter vers des produits payants.

Botsify par exemple combine la simplicité d’utilisation à un panel de compétences intéressant. Il supporte les images, les vidéos et peut être intégré facilement à WordPress. Flow XO est lui connu pour le grand nombre d’intégrations possibles de son chatbot. De Gmail à Slack en passant par LinkedIn, vous pourrez l’employer partout et il est gratuit jusqu’à 500 interactions par mois. Enfin, Motion.ai dispose d’un éditeur visuel très intuitif, parfait pour les débutants.

Bien choisir son chatbot conversationnel

Créer son chatbot est indispensable mais il est tout aussi important que celui-ci reflète les caractéristiques de votre entreprise. Bien choisir son chatbot est donc déterminant dans la bonne réussite des missions que vous lui assignerez. Imperson par exemple propose un outil puissant au langage « naturel » et dont l’intelligence artificielle lui permettra de s’améliorer au cours du temps pour peu à peu s’inscrire parfaitement dans votre stratégie commerciale.

L’outil Kore est lui aussi très adaptatif car l’entreprise propose différents bots sur mesure, taillés pour les impératifs du commerce, des services ou encore de la banque. Choisir sont chatbot, c’est aussi s’interroger sur les objectifs d’une telle intégration. Pour ceux qui visent un engagement client supérieur, on recommande Converse.ai dont le système « Chatflow » promet de nettes progressions en la matière. A chacun son chatbot donc, avec toujours à l’esprit la réussite de votre entreprise !