Chaque année, le e-commerce voit sa part de marché grandir. Pour les entreprises, disposer d’un site internet efficace et à l’interface intuitive est indispensable pour s’assurer d’une bonne réputation sur les réseaux et étendre son influence dans son domaine d’activité. Si la plupart se sont doté d’un tel outil depuis longtemps déjà, l’expérience utilisateur n’est pas toujours des plus adaptées pour répondre en temps réel aux attentes des visiteurs.

Créer un chatbot sur son site permet de fluidifier le parcours client en créant une interactivité propice à l’épanouissement du lien entre une marque et ses clients. Le voicebot et le phonebot en sont des déclinaisons plus spécifiques encore, qui permettent eux aussi de réduire les coûts tout en améliorant l’expérience des utilisateurs. Tous ces assistants s’appuient sur les technologies de l’intelligence artificielle, en perpétuelle amélioration, pour proposer un service toujours plus proche des exigences des nouveaux consommateurs. Présentation.

Créer un chatbot, pourquoi faire ?

A l’heure du tout numérique, il est devenu indispensable de savoir répondre avec précision et réactivité aux demandes des consommateurs. Grâce au chatbot pour sites Web, votre entreprise se dote d’un outil puissant, lui permettant de générer des leads et des contacts à toute heure sans intervention humaine. En captant la signification des messages envoyés par les prospects, il vous aide à atteindre vos objectifs marketing en proposant des réponses ciblées à vos visiteurs mais aussi en archivant leurs coordonnées et en leur permettant de prendre rendez-vous en quelques clics.

Créer un chatbot peut aussi servir des buts plus spécifiques encore. Le voicebot est une interface vocale qui assure le traitement des demandes téléphoniques de manière automatisée et sans interruption. En répondant de manière fine aux questions posées, il filtre les clients potentiels et réduit considérablement leur temps d’attente. Le phonebot peut en plus gérer les appels en les transférant vers un service particulier, planifier des rendez-vous ou encore capturer des options de clavier.

Un outil polyvalent et évolutif

De manière générale, créer un chatbot vous permet de fluidifier l’expérience utilisateur tout en vous faisant faire des économies sur le personnel à mobiliser. Grâce aux progrès de l’intelligence artificielle et au traitement de langage naturel, le voicebot peut apprendre automatiquement et faire évoluer ses réponses en fonction du taux de succès des réponses proposées. Outils d’assistance et de conversation, ces aides marketing s’appuient sur les nouvelles technologies pour faire grandir l’aura de votre marque.

Ces assistants sont de précieux alliés dans la facilitation du parcours client, un enjeu vital pour les entreprises qui souhaitent « accrocher » un maximum de prospects. Le phonebot est par exemple très utile pour contacter des clients et leur proposer de nouveaux services ou produits tout en permettant à vos équipes de se concentrer sur des tâches plus prioritaires ou nécessitant une intervention humaine.

Une intégration simple et efficace

Autre avantage, créer un chatbot est très simple et ne demande qu’une intervention minimale de la part de vos équipes chargées de la maintenance informatique. Outil autonome par excellence, le chatbot s’implémente en quelques clics dans votre site ou application. Il permet ainsi de l’intégrer facilement à l’ensemble de vos canaux de communication préférés, Facebook, Telegram, WhatsApp ou CMS et il peut aussi se connecter à l’ensemble de vos outils marketing comme les CRM.

En facilitant le parcours client, le chatbot est une composante devenue indispensable aux marketeurs qui souhaitent étendre leur présence sur les réseaux en mobilisant un minimum de ressources humaines. Avec Chatcompose, vous bénéficierez de l’expertise d’une entreprise spécialiste du sujet, qui vous permettra de jouir d’un assistant efficace, précis et exigeant, qui ne cessera d’automatiser vos process, fluidifier votre parcours client et, finalement, participera grandement à votre évolution marketing !