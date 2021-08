Le but de Digital Services est de repérer les tâches répétitives qui sont le lot quotidien des entreprises. Elles leur prennent un temps précieux et ne leur apportent aucun bénéfice réel. C’est pourquoi Digital Services met à leur disposition des solutions automatisées qui répondent, en quelques clics, à leurs attentes spécifiques. Partant de leurs besoins propres, de tels outils d’aide aux entreprises leur apportent une véritable plus-value.

Le traitement des documents administratifs : un précieux outil d’aide aux entreprises

Pour se créer et se développer, une entreprise a besoin d’un grand nombre de documents administratifs et de justificatifs. Elle doit notamment produire des documents en rapport avec la rédaction des statuts et l’identité de ses dirigeants.



Elle doit aussi conserver nombre de contrats, documents bancaires et pièces comptables nécessaires à la poursuite de son activité. Le classement, la conservation et la récupération de ces documents sont des tâches fastidieuses. Le temps passé à les accomplir n’ajoute rien à la productivité de l’entreprise.



C’est pour faire gagner aux entreprises un temps précieux que Digital Services Inc propose un service spécifique, adapté aux besoins réels de chaque entreprise.



Cet outil d’aide aux entreprises est d’un maniement très simple. Il offre un accès sans limite aux documents et attestations dont vous avez besoin. Il ne faudra que quelques instants aux robots qui pilotent le système pour vous fournir les documents demandés.



Quelques clics, et vous pouvez les consulter sur votre mobile, où un espace sécurisé leur est consacré. La solution proposée par Digital Services permet aussi de stocker les documents et de consulter l’historique. Comme d’autres outils d’archivage numérique, elle permet aux entreprises de conserver leurs documents dans les meilleures conditions possibles.



Intelligent, le système est même capable de faire un état régulier des documents fournis. Sur la base de cette situation actualisée, le dirigeant peut ainsi entreprendre de nouvelles démarches.

Une aide à la création d’entreprise

Les démarches nécessaires à la création d’une entreprise sont nombreuses et prennent à l’entrepreneur un temps qu’il pourrait consacrer au développement de sa société. D’ailleurs, la plupart des dirigeants sont amenés, sans attendre, à rechercher des clients et à mettre au point la communication de leur société.



C’est pour libérer leur temps, et leur permettre de se vouer entièrement à leur entreprise, que Digital Services leur propose un autre outil d’aide aux entreprises. Il s’agit d’une plateforme qui, au terme d’un processus automatisé, prend en charge les formalités nécessaires à l’immatriculation de l’entreprise.



Il suffit pour cela de fournir quelques informations. Muni de ces renseignements, cet outil se charge de toutes les formalités. Il vous permettra notamment d’obtenir facilement un numéro SIREN 899558332 ou comportant d’autres chiffres. Délivré au moment de la demande d’inscription de l’entreprise, ce numéro unique permet de l’identifier.



Cette solution automatisée s’ajoute aux aides financières existantes pour faciliter la vie du chef d’entreprise soucieux de créer sa société.



Pour créer une entreprise, il faut également rédiger les statuts. Pour cela, il faut rassembler nombre d’informations et accomplir certaines formalités, comme la publication de ces statuts au moyen d’une annonce légale ou leur enregistrement auprès de l’organisme compétent. Là encore, l’outil automatisé proposé par Digital Services fait le nécessaire à votre place.

Des solutions innovantes

Adaptés aux besoins propres de chaque entreprise, ces outils sur mesure profitent d’une technologie innovante. Toujours à la pointe de la recherche, Digital Services développe sans cesse des solutions nouvelles, qui améliorent encore le fonctionnement de l’entreprise.



La société réfléchit ainsi à la création d’un nouvel outil qui doit faciliter le travail à distance. La crise sanitaire actuelle donne tout son prix aux techniques favorisant ce travail à domicile.



La mise au point d’une telle application devrait permettre de créer un espace de travail dématérialisé mais néanmoins très fonctionnel. Elle devrait permettre de profiter à la fois des atouts du travail à distance et des avantages nés de la collaboration de salariés travaillant côte à côte.



Digital Services s’est également lancée dans l’élaboration d’un outil permettant une meilleure efficacité du reporting. Affichant les divers indicateurs de performance de l’entreprise, le reporting est un indispensable outil de pilotage.



Ce nouveau service, valable pour l’ensemble des données de l’entreprise, accompagnera l’élaboration de sa stratégie pour le temps à venir. Enfin, les entrepreneurs pourront compter sur une nouvelle solution de centralisation de l’ensemble des outils en ligne utilisés par l’entreprise.



Digital Services propose aux entrepreneurs des outils d’aide aux entreprises qui accomplissent à leur place toutes les formalités qui dévorent le temps des entreprises. Conçues au plus près des besoins de chaque entreprise, ces solutions automatisées sont d’un accès simple et rapide. Soucieux d’être à la pointe du progrès, Digital services poursuit ses efforts de recherche, afin d’offrir aux entrepreneurs des outils d’aide toujours plus innovants.