Vous aimez faire des vidéos et les poster en ligne ? Savez-vous qu’il existe des applications pouvant faciliter au mieux le montage de vos vidéos ? Sachez qu’actuellement il est possible de réaliser le montage de vos vidéos via votre smartphone Android. Pour cela, vous êtes tenu de télécharger l’application dédiée sur votre téléphone mobile. Mais laquelle choisir ? Découvrez dans cet article notre sélection des meilleures applications de montage vidéo sur Android et iOS.

Adobe Premiere Rush

Il s’agit d’une application de montage vidéo proposée par Adobe, le spécialiste en termes de logiciels d’édition. Reconnu comme étant une application efficace et simple d’usage, Adobe Premiere Rush est un service totalement complet et met une panoplie d’outils à votre disposition. On parle plus spécialement d’outils de créations pour lesquelles vous pourrez gérer un certain nombre de pistes vidéo et audio. Les habitués n’auront d’ailleurs aucun mal à retrouver leurs marques avec cette application en plus d’être en mesure de synchroniser leurs projets avec la version ordinateur d’Adobe Premiere. Ceci dit, gardez à l’esprit que cette application est parfaitement à la disponibilité des néophytes qui ne prendront pas plus de temps qu’il ne faut pour maîtriser l’ensemble des démarches. De la même manière, retenez que pour profiter de la puissance d’Adobe Premiere Rush, il vous faut accéder à la version payante du service.

Le Power Director et Action Director

En règle générale, Power Director et Action Director sont des applications destinées à tous les niveaux. Notamment dans la mesure où vous recherchez un outil de montage aussi puissant que complet, Power Director se classe parmi l’une des références en la matière. Cette application permet pour ainsi dire l’application des effets et des transitions aux vidéos. Mais elle permet la gestion de plusieurs pistes audio ou vidéo en mode ralentie. De la même manière, sachez que Power Director facilite l’exportation de vos fichiers vidéo allant du format 4K à 60 FPS. De quoi vous permettre de produire un rendu de qualité supérieure. Sur un système Android, les créateurs de Power Director proposent aussi l’application Action Director qui est un éditeur dédié à un public plus large. Retenez alors que ces applications sont accessibles aux débutants en plus de mettre une large variété de fonctions à votre disposition. Enfin, il est essentiel de savoir que vous devez mettre la main au portefeuille afin de débloquer ces applications et faire pleinement usage de leur potentiel. Et ce, sans watermark.

Le Kinemaster et Lumafusion : les applications des experts

Si vous êtes en quête d’une application aux fonctionnalités avancées, voire professionnelles à certaines occasions, l’application Kinemaster s’adresse à vous. Sur cette dernière, vous pourrez naviguer de façon précise en appliquant tous les effets visuels et sonores sur vos contenus. Sans compter les transitions 3D qui sont également possibles avec cette application. Sur un système iOS, vous pouvez trouver LumaFusion qui propose une variété de fonctionnalités avec un design inspiré de l’interface de Final Cut Pro. Ainsi, les utilisateurs de l’écosystème d’Apple n’auront aucun mal à s’adapter à cette application.