Ce n’est pas un secret, les entreprises d’aujourd’hui se doivent d’avoir une présence en ligne pour exister aux yeux de leurs futurs clients. Cependant, cette présence doit être continue pour que l’activité de l’entreprise puisse se pérenniser. Il n’est alors pas toujours simple de gérer des serveurs, qui plus est quand ce n’est pas le cœur de métier de la société concernée. Dutiko peut vous épauler dans cette tâche, en confiant à ses ingénieurs informatiques l’infogérance de vos serveurs.

L’infogérance avec Dutiko, entre optimisation et sécurité

Dutiko est un expert de l’infogérance depuis plus d’une décennie. Pour donner quelques chiffres, cet expert a accompagné plus de 500 clients et a infogéré plus de 1000 serveurs. Dutiko a su bâtir sa réputation sur l’optimisation et la sécurité des serveurs gérés. La surveillance continue de ces derniers, effectuée par des professionnels chevronnés, permet de détecter et de neutraliser les problèmes avant qu’ils ne deviennent trop graves.

Vous le savez : la technologie évolue à une vitesse stupéfiante. Pour rester à la page, Dutiko s’arme des derniers outils pour l’infogérance des serveurs. Ainsi, les entreprises qui ont recours à ce service bénéficient d’une infrastructure fiable et performante, capable de soutenir leur croissance. De plus, le fait de déléguer la gestion des serveurs donne l’occasion aux entreprises de se focaliser sur leur activité principale, ce qui est gage de productivité.

La surveillance continue grâce à l’infogérance proposée par Dutiko

La gestion 24/7 de vos serveurs par Dutiko est une promesse de tranquillité. Cette surveillance ininterrompue, qui détecte et traite instantanément toute anomalie, telle qu’une cyberattaque, minore les risques de temps d’arrêt ou de perte de données des serveurs. Dans un monde où chaque seconde d’interruption peut coûter cher, cette réactivité est précieuse.

Prenons l’exemple d’un site de e-commerce lors de périodes d’affluence, comme des soldes, où chaque minute de fonctionnement compte. En faisant appel à Dutiko, au travers de la gestion proactive des serveurs que propose l’entreprise, ce site a la capacité de faire face à un afflux massif de visiteurs. Le résultat ? Le site réalise des ventes record avec la certitude que la sécurité du système informatique est préservée. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de la façon dont Dutiko donne l’opportunité aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier, en laissant la gestion technique entre des mains expertes.

L’infogérance personnalisée par Dutiko

Chaque entreprise est unique et a donc ses propres besoins en matière d’informatique. Dutiko reconnaît cette diversité et propose des solutions sur mesure, adaptées à chaque contexte. Cette personnalisation va effectivement bien au-delà de la simple configuration technique : elle s’étend à une compréhension profonde des objectifs et des contraintes de chaque client.

Pour illustrer cela, prenons l’exemple d’une start-up en plein essor qui nécessite une scalabilité maximale pour ses serveurs. Elle décide alors de confier l’infogérance de ces derniers. Grâce à son approche personnalisée, Dutiko a le pouvoir d’adapter l’infrastructure de cette start-up pour accompagner sa croissance rapide. Un contexte où, sans une bonne gestion des serveurs, la sécurité peut se retrouver compromise. Un accompagnement sur mesure qui fait de Dutiko un partenaire de choix pour les entreprises de toutes tailles.