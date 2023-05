Dans un monde où la transformation numérique est en constante évolution, la sécurité des données et des infrastructures informatiques est devenue un enjeu majeur pour les entreprises. Le besoin de protéger les réseaux, les applications et les services contre les menaces s’est accru avec l’adoption massive du cloud et l’utilisation généralisée des services en ligne.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’architecture Secure Access Service Edge (SASE) qui offre une solution de sécurité unifiée pour répondre aux défis posés par la digitalisation des entreprises. Dans cet article, nous vous présenterons les principes fondamentaux de cette architecture ainsi que ses avantages pour les entreprises et les utilisateurs.

Le modèle SASE : une approche centrée sur la sécurité

Le modèle SASE crée une plateforme globale, une architecture de sécurité réseau qui vise à offrir une expérience utilisateur optimale tout en assurant un niveau élevé de protection contre les menaces. Cette solution, comme le propose Cato Networks, une société de sécurité réseau qui développe cette technologie, repose sur plusieurs piliers essentiels pour garantir la sécurité des données, des applications et des services.

Le principe du Zero Trust

L’un des fondements de l’architecture SASE est le modèle de confiance zéro (Zero Trust), qui consiste à ne faire confiance à aucun utilisateur ou dispositif par défaut. Ce principe implique de vérifier systématiquement l’identité et les droits d’accès de chaque utilisateur avant de lui permettre d’accéder aux ressources de l’entreprise. Cette approche permet de réduire les risques liés aux menaces internes et externes, en limitant les accès non autorisés et en assurant une meilleure traçabilité des actions réalisées sur le réseau.

La mise en réseau sécurisée

L’architecture SASE repose également sur une mise en réseau sécurisée, qui permet de connecter les utilisateurs et les services de manière fiable et performante. Cette mise en réseau s’appuie sur des technologies telles que le Software-Defined WAN (SD-WAN) et le Software-Defined Perimeter (SDP) pour optimiser les performances et la gestion du réseau. Ces technologies ont pour objectif de simplifier la gestion des réseaux, en permettant aux entreprises de déployer et de gérer leurs infrastructures de manière centralisée et automatisée, tout en assurant une protection optimale contre les menaces et les virus.

Les services de sécurité intégrés

Le modèle SASE intègre également une gamme de services de sécurité unifiés, qui englobent l’ensemble des aspects de la sécurité réseau, tels que la prévention des intrusions, la détection et la réponse aux incidents, la protection des données sensibles, ou encore la gestion des accès et des identités.

Ces services de sécurité sont généralement proposés sous forme de solutions cloud, ce qui permet aux entreprises de bénéficier d’une protection en temps réel et d’une mise à jour continue des définitions de menaces et des règles de sécurité.

Les avantages de l’architecture SASE pour les entreprises

L’adoption d’une solution SASE offre de nombreux bénéfices pour les entreprises, en termes de sécurité, de performance et de gestion des infrastructures.

Une sécurité renforcée

En combinant les principes du Zero Trust, la mise en réseau sécurisée et les services de sécurité intégrés, l’architecture SASE permet de renforcer la sécurité des données et des infrastructures, en offrant une protection complète contre les menaces internes et externes. Cette approche permet également de réduire les risques liés aux fuites de données ou aux attaques ciblées, en contrôlant étroitement les accès aux ressources et en assurant une surveillance en temps réel des activités sur le réseau.

Une meilleure expérience utilisateur

L’architecture SASE vise également à offrir une expérience utilisateur optimale, en garantissant des performances élevées et une faible latence pour les applications et les services. En s’appuyant sur des technologies telles que le SD-WAN et le SDP, les entreprises peuvent assurer une connexion rapide et fiable entre les utilisateurs et les services cloud, en adaptant en temps réel les routes et la qualité de service en fonction des besoins.

Cet aspect est particulièrement important dans le contexte actuel de généralisation du télétravail et de l’utilisation des services en ligne qui font appel par exemple au machine learning, et qui nécessitent donc une qualité de connexion optimale pour garantir la productivité des collaborateurs et la satisfaction des clients.

Une gestion simplifiée des infrastructures

Enfin, l’adoption d’une solution SASE permet de simplifier la gestion des infrastructures réseau et de sécurité, en offrant une plateforme unifiée et centralisée pour le déploiement, la configuration et la supervision des services. Cette approche permet de réduire les coûts et les efforts associés à la gestion des infrastructures, en automatisant les tâches courantes et en facilitant la résolution des incidents ou des problèmes de performance.

Le Secure Access Service Edge, une réponse adaptée aux enjeux

L’architecture Secure Access Service Edge (SASE) représente donc une réponse adaptée aux enjeux de sécurité, de performance et de gestion des infrastructures réseau dans un contexte de transformation numérique et d’adoption massive du cloud. En combinant les principes du Zero Trust, la mise en réseau sécurisée et les services de sécurité intégrés, cette solution permet aux entreprises de renforcer leur protection contre les menaces et d’offrir une expérience utilisateur optimale pour leurs collaborateurs et leurs clients.

L’adoption d’une solution SASE permet aussi de simplifier la gestion des infrastructures réseau et de réduire les coûts associés, en automatisant les tâches courantes et en facilitant la supervision et la résolution des incidents. Dans un monde toujours plus connecté et en constante évolution, l’architecture SASE s’impose comme une solution incontournable pour garantir la sécurité et la performance des réseaux d’entreprise.