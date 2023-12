Vous avez peut-être entendu parler de la recommandation de TuneFab Deezer Music Converter lorsque vous recherchez un outil pratique et fiable pour télécharger Deezer Music pour une lecture hors ligne. Mais pour sélectionner un logiciel tiers, vous devez savoir à l’avance s’il peut réellement vous aider.

Par conséquent, pour les nouveaux utilisateurs, cette revue complète de TuneFab Deezer Music Converter vous donnera une introduction complète de sa fonction principale, son didacticiel, ainsi que ses avantages et ses inconvénients. Après lecture, vous le découvrirez avec une grande attente. Maintenant, suivez cet article et apprenez-en plus sur ce meilleur téléchargeur Deezer Music !

Pourquoi avez-vous besoin de TuneFab Deezer Music Converter?

Les raisons pour lesquelles tant de gens commencent à trouver une alternative au téléchargement de Deezer Music résultent principalement des limitations apportées par Deezer officiel, qui a limité l’expérience de lecture de musique sur la plateforme en utilisant DRM. En raison de cette protection, les utilisateurs seraient confrontés aux inconvénients suivants lors de la lecture des chansons Deezer de manière officielle :

La fonction de lecture hors ligne est uniquement proposée aux abonnés Deezer Premium.

Même pour les utilisateurs Deezer Premium, ils ne peuvent lire les téléchargements Deezer que dans les applications Deezer, mais pas sur un autre lecteur multimédia.

Tous les téléchargements Deezer seront supprimés une fois votre abonnement expiré.

Par conséquent, TuneFab Deezer Music Converter est inventé comme un excellent moyen de vous aider à profiter de la lecture gratuite de Deezer Music sans être limité par la protection DRM. Il fonctionne pour supprimer puissamment les DRM de toutes les chansons Deezer, et vous pouvez télécharger Deezer Music sous forme de fichiers musicaux courants pour les écouter partout.

Cractéristiques de TuneFab Deezer Music Converter

Alors, alors qu’il existe également de nombreux autres Deezer Music Converters disponibles en ligne, pourquoi TuneFab Deezer Music Converter est-il celui auquel nous pouvons faire confiance ? Désormais, pour dissiper votre confusion, vous pouvez voir en détail les avantages attrayants fournis par le logiciel.

Convertir les chansons Deezer en MP3, FLAC, M4A et WAV

TuneFab Deezer Music Converter vous permet également de prendre librement le contrôle total des paramètres de sortie de tous les téléchargements Deezer. Il propose les formats les plus utilisés tels que MP3, FLAC, WAV et M4A pour choisir à votre guise. Pour la qualité de sortie, il offre jusqu’à 320 Kbps et 48 000 Hz au choix, vous pouvez donc simplement sélectionner la qualité en fonction de vos besoins.

Télécharger des playlists depuis le lecteur Web Deezer intégré

Lorsque TuneFab Deezer Music Converter a ajouté le lecteur Web Deezer dans le logiciel, cela signifie que vous pouvez télécharger toutes ses ressources originales et les sauvegarder hors ligne. Peu importe une chanson ou des listes de lecture, des albums et des podcasts, vous pouvez directement l’ajouter au téléchargement dans le lecteur Deezer intégré.

Supporter une vitesse de converssion jusqu’à 10X

Étant donné que le logiciel utilise des technologies avancées d’accélération matérielle, vous n’avez donc pas du tout à vous soucier de la vitesse de téléchargement. TuneFab Deezer Music Converter prend en charge le téléchargement de Deezer Music pour vous à une vitesse 10X plus rapide lorsque votre matériel informatique et l’état du réseau sont tous deux bons.

Conserver les informations ID3

Même si vous devez télécharger plusieurs chansons Deezer en même temps, ne vous inquiétez pas ! TuneFab Deezer Music Converter enregistrera les balises ID3 d’origine, y compris le titre, l’artiste, l’album, la couverture de l’album, etc. Cela vous aide à mieux gérer les chansons téléchargées hors ligne.

Comment télécharger de la musique Deezer en MP3 avec TuneFab Deezer Music Converter?

TuneFab Deezer Music Converter simplifie le processus de téléchargement de Deezer Music pour plus de commodité. Maintenant, vous pouvez simplement voir ce tutoriel et apprendre à télécharger facilement Deezer Music avec le logiciel.

Étape 1. Connectez-vous au compte Deezer

Tout d’abord, vous devez installer TuneFab Deezer Music Converter sur votre ordinateur. Ensuite, en l’ouvrant, vous pouvez sélectionner le lecteur Deezer intégré et vous connecter à votre compte pour continuer.

Étape 2. Ajoutez Deezer Music à télécharger

Après vous être connecté au lecteur, vous pouvez commencer à rechercher les chansons ou les podcasts que vous souhaitez télécharger hors ligne. Faites-les glisser directement sur le bouton « + », puis les chansons et podcasts seront ajoutés à la liste et attendront la conversion.

Étape 3. Sélectionnez le format et la qualité

Lorsque les chansons et podcasts Deezer sont ajoutés, vous pouvez directement choisir un format de sortie parmi les 4 options proposées, à savoir MP3, FLAC, WAV et M4A, dans le menu de format « Convertir tous les fichiers vers » dans le coin supérieur droit.

Ou en allant dans « Préférences » sous « Menu », vous pouvez passer à « Avancé » et modifier la qualité en sélectionnant le « Taux d’échantillonnage » ainsi que le « Débit binaire » en fonction de vos besoins.

Étape 4. Téléchargez Deezer Music hors ligne

Une fois la sélection des paramètres terminée, cliquez directement sur le bouton « Tout convertir » et vous pourrez télécharger toutes les chansons Deezer sélectionnées pour les écouter hors ligne en tant que fichiers musicaux courants.

Prix et licence de TuneFab Deezer Music Converter

TuneFab Deezer Music Converter propose trois options de licence : abonnement mensuel, abonnement annuel et abonnement à vie. Le coût d’une licence individuelle mensuelle est de 9,03 euros, le coût d’une licence individuelle annuelle est de 39,9 euros, tandis que 47,94 euros pour une licence à vie. Vous pouvez acheter la licence que vous aimez et vous jouissez de toutes les caractéristiques étonnantes, les mises à jour du logiciel et le support clientèle est à vie.

Pour plus de détails sur la licence, veuillez vous rendre sur la page d’achat.

FAQs sur TuneFab Deezer Music Converter

Q1. TuneFab Deezer Music Converter est-il sécurisé ?

Oui. De nombreux utilisateurs l’ont utilisé et il n’apportera aucun virus. Veuillez vous assurer que les chansons Deezer téléchargées sont uniquement destinées à un usage personnel et n’impliquent pas de profit commercial.

Q2. TuneFab Deezer Music Converter est gratuit ?

TuneFab Deezer Music Converter prépare soigneusement une version d’essai gratuite pour les utilisateurs. La période d’essai de TuneFab Deezer Music Converter est de 30 jours. Pendant la période d’essai, vous pouvez convertir gratuitement les 3 premières minutes de chaque chanson. Pour profiter de plus de fonctionnalités, vous devez utiliser la version par abonnement.

Conlusion

Comme vous pouvez le constater, TuneFab Deezer Music Converter peut vous aider à supprimer les DRM de Deezer Music, puis à lire la musique hors ligne de manière plus pratique. Ses fonctionnalités sont également utiles et peuvent rendre le processus de téléchargement de Deezer Music plus convivial. Par conséquent, si vous cherchez toujours un moyen professionnel de supprimer Deezer DRM pour les lire hors ligne plus facilement, TuneFab Deezer Music Converter peut être le meilleur choix pour vous.