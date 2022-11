On dit souvent que la qualité d’une civilisation se mesure à l’attention qu’elle porte aux plus faibles membres de la communauté. La manière dont sont éduqués les enfants constitue donc un bon critère d’évaluation pour juger de la valeur de notre société. Et aujourd’hui, nous sommes face à un renversement total de ce que l’école a été jusqu’à maintenant. Notamment parce que des outils comme le tableau numérique interactif sont désormais indispensables aux salles de classe.

Le tableau numérique interactif, nouvel outil indispensable des salles de classe

Dans les salles de classe modernes, on ne trouve désormais plus beaucoup de chaises libres pour les nouveaux venus. La saturation du système scolaire est proche et la qualité des infrastructures est en chute libre depuis de nombreuses années. À cela, il faut ajouter la baisse significative des crédits alloués à la formation des professeurs et la baisse constante des seuils exigés pour pratiquer le métier. Mais il existe tout de même quelques raisons de se réjouir dans le monde de l’éducation.

On pense notamment à la mobilisation régulière des enseignants de tous niveaux qui affirment par là leur souhait de maintenir une certaine exigence dans l’exercice de leur profession et leur considération pour ceux qu’ils forment aux quotidiens. Par ailleurs, le développement des technologies numériques pourrait bien lui aussi apporter des solutions aux problèmes de l’école. Et parmi ces technologies, c’est sûrement le tableau interactif, comme ceux proposés sur https://www.tableauxinteractifs.fr, qui génère le plus d’attentes.

Quels logiciels pour le TBI en classe ?

Le tableau blanc interactif, aussi appelé simplement TBI, est en effet un outil en accord avec son temps et compatible avec les centres d’intérêt de la jeunesse. Celle-ci est en effet toujours prompte à intégrer les dernières innovations de la technologie à ses habitudes et les outils numériques, surtout le smartphone, ont depuis longtemps remplacé les billes et autres divertissements dans les cours de récréation.

Le tableau numérique interactif jouit donc d’une forme d’intérêt spécifique de la part des élèves mais il est aussi un outil qui peut leur permettre d’entrer plus facilement dans le processus d’apprentissage par sa nature fondamentalement collective. À condition bien sûr d’utiliser des logiciels adaptés, comme Uboardmate CC par exemple, très utile pour gérer les documents affichés, mais aussi d’autres plus spécifiques et dédiés à l’enseignement d’une matière en particulier.

Le numérique, les logiciels et l’éducation

Il existe bien sûr d’autres logiciels « bloc-notes », appelés ainsi car ils permettent d’utiliser le tableau numérique interactif de manière générale et polyvalente. On pense notamment à Smart Notebook, Mimio Studio ou Easiteach entre autres. Pour les comparer et sélectionner celui qui convient le mieux à votre enseignement, on vous conseille de visiter le site tableauxinteractifs.fr, expert en la matière et diffuseur de conseils avisés !

Par ailleurs, sachez aussi que nombre de logiciels du quotidien peuvent être intégrés aux enseignements si nécessaire et selon les situations. Google Earth par exemple est très facile à utiliser sur ce type de support et vous permettra sûrement de susciter un intérêt fort de la part des élèves. Et pourquoi pas montrer à vos étudiants en quoi l’usage du presse papier Google peut leur être utile pour réviser ? À vous d’être créatifs pour éduquer avec modernisme et à-propos !