Things 3 est une application d’aide à l’organisation de projets disponible sur Mac, iPhone ou iPad. Développée par Cultured Code, elle permet à l’utilisateur de planifier ses tâches et ses projets de manière bien plus efficace qu’avec une simple to-do list. Basée sur les principes de la théorie organisationnelle Getting Things Done (GTD), elle permet de gagner en productivité pour atteindre ses objectifs.

L’application Things 3 et ses principes

La méthode GTD est la pierre angulaire de cette application. Mise au point en 2001 par David Allen dans son ouvrage “Getting Things Done, the art of stress-free productivity” , elle permet de gérer ses priorités au quotidien selon cinq piliers: collecter l’ensemble des tâches que l’on projette de faire, traiter celles qui peuvent l’être et trier les autres, les organiser selon différents critères, puis les réviser régulièrement pour avoir un suivi, et enfin, agir ! Les concepteurs de l’application Things 3 ont réussi à traduire ce procédé organisationnel en une application simple, à l’interface épurée, fonctionnelle et agréable à utiliser. Elle permet de noter toutes ses idées de projets personnels ou professionnels dans une « Boîte de réception” . On peut alors les organiser facilement grâce à des mots-clés et suivre leur état d’avancement sur un même écran.

Une aide à l’organisation de projets efficace

Que ce soit pour faire ses courses, planifier un voyage à Bali ou suivre la progression de ses commandes, l’application permet de ne rien oublier. Elle accompagne l’utilisateur de la première idée à la réalisation du projet, grâce à ses fonctions avancées. Les domaines personnalisables permettent, par exemple, de classer ses tâches selon différentes thématiques (famille, pro, routines, etc) . Un entrepreneur pourra donc gagner du temps en regroupant tous ses clients sous un même nom de domaine ( “Clients” ), pour les retrouver ensuite plus facilement, quelle que soit la date à laquelle il les a ajoutés. Autre fonction intéressante, le report automatique des tâches. Toute tâche non réalisée aujourd’hui sera automatiquement reportée par l’application à la journée suivante. Il n’y a donc aucun risque qu’une tâche soit oubliée, même en cas de procrastination !

De la gestion de projet spéciale Apple

L’application d’aide à l’organisation de projet Things 3 fait partie de l’écosystème d’Apple. Vous pourrez donc l’utiliser uniquement si vous possédez un Mac, un iPhone, un iPad ou une iWatch. Notez qu’il n’existe pas de version universelle. Chaque device possède sa propre version. Il vous faudra donc les acheter séparément pour équiper l’ensemble de vos appareils. Le cas échéant, vous pourrez alors synchroniser facilement votre « Boîte de réception” depuis votre Mac vers votre iPhone par exemple. De quoi faciliter la collecte des tâches. Pour les lecteurs possédant un Android, voici un test de son concurrent workflowy. L’assistant vocal d’Apple, Siri, vous permettra également de remplir votre liste de tâches simplement, par la voix. Veillez toutefois à bien prononcer “Singz” pour une meilleure reconnaissance. Vous pourrez retrouver le lien de l’application sur l’App Store.

L’application Things 3 constitue une véritable aide à l’organisation de projets. Elle offre le cadre optimal à toute personne désireuse de mettre en place une stratégie pour atteindre ses objectifs. Sans abonnement et plus pratique qu’un agenda papier, elle vous suit partout et vous offre tout l’espace nécessaire pour réaliser vos projets. Du personnel au professionnel, tout type de tâches peut y être organisé, sans aucune limite à vos envies.