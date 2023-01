Aujourd’hui, la technique est si avancée qu’elle peut se permettre de remodeler la réalité. Les technologies actuelles, permettant l’émergence de logiciels de réalité virtuelle aux fonctionnalités déjà hallucinantes, ne sont en effet peut-être que les prémices d’un futur dans lequel le concret sera sûrement majoritairement issu des réseaux. Des univers entiers reconstituant tout ce que le consommateur citoyen a besoin pour s’épanouir sont en effet en cours de construction. Et chaque jour de nouvelles applications des logiciels de réalité virtuelle sont imaginées par les concepteurs et les ingénieurs des grandes entreprises numériques transnationales. Mais alors, où en sommes-nous réellement ? Que peut-on attendre des meilleurs logiciels pour la création de contenu en RV ? Réponses dans cet article.

La réalité virtuelle, c’est quoi ?

Depuis les premiers pas de l’humain en tant qu’espèce sociale et consciente d’elle-même, les chamans, les poètes, les philosophes et les artistes ont tenté de cerner les contours de la réalité. Pas si simple en effet de distinguer le vrai du faux, l’existant du néant ou tout simplement le concret de l’intangible. Est-ce que les dieux font partie de la réalité à partir du moment où la simple prononciation de leur nom suscite le respect ou la crainte dans le cœur des hommes ? Doit-on considérer qu’une frontière est une limite tangible ou une simple vue de l’esprit sans existence concrète ? Et quid de la réalité et la performativité d’un simple billet de banque frappé du sigle de l’institution lui conférant sa valeur ?

On constate ainsi qu’avant même l’apparition des logiciels de réalité virtuelle, de nombreux débats philosophiques pouvaient être menés sur la question de l’existence réelle des choses qui nous entourent ou qui guident nos vies. Mais aujourd’hui, la technologie gomme chaque jour un peu plus plus encore la frontière entre réalité et virtualité. Grâce à des outils, comme avec le logiciel de atis.cloud par exemple, des données et des algorithmes puissants, la technique peut en effet recréer entièrement une réalité parallèle et ainsi permettre de multiples applications, à la fois commerciales, industrielles, immobilières et même parfois thérapeutiques. Nous y reviendrons.

Les applications commerciales et industrielles de la réalité virtuelle

Les logiciels de réalité virtuelle actuels ne constituent que l’avant-garde des outils que nous utiliserons sûrement quotidiennement dans un futur pas si éloigné. Pourtant, ils sont déjà très puissants et peuvent être intégrés à de nombreux process commerciaux. On pense notamment à l’utilisation des casques de réalité virtuelle pour faciliter la découverte des produits vendus via le e-commerce. Grâce à cette technique, on pourra observer le produit en question sous tous les angles ou le sentir physiquement via le toucher. Dans le domaine industriel, il pourra être intéressant simuler certaines situations pour estimer les coûts, par exemple en créant des maquettes VR, grâce à l’utilisation d’un logiciel comme Atis.cloud notamment.

Ce type de logiciel pourra aussi être extrêmement utile pour utiliser les possibilités de l’implantation 3D. Une technique très utilisée en conception ou en architecture par exemple. Les logiciels de réalité virtuelle pourront à terme être utilisés dans le cadre d’optimisation des process ou même servir à améliorer les procédures de sécurité sur des chaînes de production par exemple. En bref, les outils de réalité virtuelle comme Atis.cloud seront à n’en pas douter des atouts essentiels à la compétitivité des entreprises dans un futur toujours plus proche. Et pas seulement pour l’industrie ou le e-commerce.

Des logiciels de réalité virtuelle au service des utilisateurs de tous profils

Dans le domaine commercial, les applications des logiciels de réalité virtuelle sont sans doute infinies. L’une des plus évidentes concerne le domaine de l’immobilier. Pour visiter un bien sans avoir à se déplacer, quoi de mieux en effet que de s’équiper d’un casque de réalité virtuelle pour déambuler à loisir dans le logement ? Des logiciels comme Adobe Aero, permettant de créer des expériences de réalité augmentée immersives sans avoir besoin de coder pourront par exemple être utilisés. On pense également à Amazon Sumerian, dont les fonctionnalités sont peu ou prou les mêmes et qui propose en outre des modèles de scène prêts à l’emploi.

Par ailleurs, il existe aussi des logiciels de réalité virtuelle spécialement conçus pour les artistes de tous poils. Google Tilt Brush par exemple vous permettra de peindre en 3D en utilisant toutes sortes de pinceaux et de shaders dynamiques. Unity 3D est certainement la plateforme la plus populaire au monde pour la création de contenu en 3D et en réalité virtuelle. Soutenu par une grande communauté de développeurs, il dispose d’un vaste magasin de ressources et de modèles 2D ou 3D que vous pouvez importer directement dans l’environnement. Il vous suffira de renseigner son nom dans la barre de recherche de votre moteur préféré pour vous rendre compte de ses possibilités !