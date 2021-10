Dans la liste des meilleurs moyens de communication les plus rapides, efficaces et pratiques, on retrouve les SMS. Il s’agit plus spécialement de petits messages texte exploités sur les smartphones pour échanger avec des amis, des collègues ou encore de simples connaissances. À titre indicatif, il faut savoir que les SMS sont plus rapides pour les messages courts et laissent une trace écrite pour que vous puissiez garder en mémoire l’adresse qu’elle vous a renseignée ou autres cas de figure. Ceci étant dit, la grande limitation des SMS réside dans le fait que vous le faites sur un smartphone avec un petit clavier et un écran à l’image de la taille d’un jeu de cartes. La bonne nouvelle c’est qu’il est désormais possible de recevoir un SMS sur PC. Comment ? La réponse dans cet article.

Utiliser Pinger Textfree Web

En règle générale, Pinger Textfree Web est un site internet soigné dans le but de vous offrir un numéro de téléphone en ligne gratuit suivi d’une adresse email textfree.us à utiliser. À savoir que vous êtes entièrement en droit d’utiliser ce compte pour envoyer et recevoir des SMS comme vous le sentez. Au moment de vous inscrire, vous êtes notamment tenu de renseigner un code postal valide et vous devrez par la suite miser sur un numéro de téléphone à attribuer à votre compte. Aussi, il vous faudra un numéro de téléphone externe en guise de numéro de portable ou un numéro Google Voice. De quoi vous permettre de valider votre compte au plus vite. Retenez par la même occasion que Pinger Textfree Web peut fonctionner au même titre qu’une page Web. Ce qui fait que vous pouvez l’utiliser à partir de n’importe quel PC, Mac, voire même sur une tablette ou un smartphone. Qui plus est, l’interface Web Pinger Textfree est très simple et facile d’usage. Vous trouverez plus spécialement votre numéro de téléphone à gauche, en cliquant dessus, une fenêtre de texte s’affiche. Il ne vous reste alors plus qu’à taper votre message votre destinataire et appuyer sur envoyer. Sachez en outre que les SMS passant par ce dispositif sont envoyés rapidement.

Utiliser Pushbullet

Toujours dans le but de recevoir vos SMS sur un PC, Pushbullet fonctionne au même titre que l’application précédente. À la seule différence que ce dernier vous contraint à télécharger une petite application sur l’ordinateur que vous utilisez. Gardez en tête qu’il existe plusieurs applications pour l’ensemble des systèmes d’exploitation. Pour ce faire, installez l’application Pushbullet et connectez-vous avec un compte Google ou Facebook au niveau des deux instances de Pushbullet. À partir de là, vous êtes en droit de choisir SMS dans le menu, composer votre message, ajouter des destinataires et envoyer le message. Pour ce qui est de la réception de SMS, l’arrivée de celui-ci ou des appels téléphoniques sera alertée par notification sur Windows. Vous pouvez dès lors y répondre directement ou via l’application Pushbullet.

En outre, vous pouvez recevoir et envoyer des messages en faisant usage des autres applications comme MightyText, Skype ou encore la voix de Google.