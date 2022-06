La facturation électronique est l’échange de documents de facturation entre un fournisseur et un acheteur dans un format électronique intégré. Elle automatise grâce aux logiciels de facturation digitale le processus de capture des factures, les données étant lues et acheminées directement du fournisseur vers le système de comptabilité de l’acheteur, quel que soit le format de la facture. Avez-vous déjà adopté l’un de ces outils de facturation dans votre entreprise ? Faites-vous partie de ces chefs d’entreprises qui hésitent encore à l’adopter ? Si oui, voici quelques bonnes raisons qui devraient dissiper vos doutes et vous amener à utiliser un logiciel de facturation digitale.

Des processus rationalisés et efficaces qui réduisent les délais d’exécution

Utiliser un logiciel de facturation digitale est important pour permettre aux organisations de mieux appréhender leurs processus de traitement des factures, en minimisant le temps de travail nécessaire au traitement des factures. L’utilisation d’un logiciel de facturation digitale de qualité comme ceux fournis par la société Yooz vous offrira un délai d’exécution beaucoup plus rapide de vos processus de comptabilité.

Yooz est une société qui conçoit des logiciels uniques en leur genre qui assurent l’automatisation et la sécurisation des processus des organisations. Elles optimisent la compétitivité et la rentabilité de ces derniers en réduisant leurs coûts et leurs délais et en réduisant leur empreinte environnementale.

Visibilité et précision accrues

Les logiciels de facturation digitale améliorent de manière unique la visibilité des factures, des bons de commande, des pièces justificatives et des contrats. Elles assurent le suivi des factures et fournissent des pistes d’audit détaillées. En adoptant l’une d’entre elles, vous pourrez garantir la précision dans vos finances.

Par ailleurs, grâce au suivi qu’offrent ces logiciels, vous pourrez facilement éviter les erreurs, les problèmes de précision qui donnent suite aux paiements excessifs ou en double. Le logiciel de facturation, lorsqu’il est bien choisi est donc un élément important pour avoir une piste d’audit fermée.

Une meilleure conformité et une réduction des risques

Un logiciel de facturation électronique est bien plus qu’une simple plateforme de dépôt de factures numériques. Il permet d’atteindre facilement un niveau de conformité plus élevé et est particulièrement nécessaire lorsqu’il s’agit de se conformer à la réglementation.

Une plus grande visibilité des échanges et des transactions signifie également une réduction du risque de fraude sur les factures, d’erreur humaine, de duplication, d’oubli, etc. Utiliser un logiciel de facturation digitale vous permettra d’économiser d’innombrables heures et ressources en temps de vérification croisée.

Un aperçu des dépenses et des économies

Utiliser un logiciel de facturation électronique vous permettra d’avoir un suivi efficace de toutes vos dépenses ainsi que de vos économies. Cela permettra aux équipes chargées de la gestion de vos finances de suivre et de collecter avec précision toutes les informations stratégiques sur les centres de coûts et d’identifier les possibilités d’économiser davantage, comme les remises pour paiement anticipé. Les données disponibles permettent ainsi de prendre des décisions plus éclairées et de gagner du temps et des ressources.

La facturation électronique est devenue l’une des mesures les plus stratégiques que prennent les entreprises pour numériser leurs processus de traitement et participer à l’innovation collaborative. Les gouvernements du monde entier, notamment en Asie, introduisent des mandats et travaillent à la mise en œuvre de cadres permettant la facturation électronique. C’est le bon moment pour investir dans les logiciels de facturation digitale.