Si vous ne vivez pas dans une yourte au fond de la forêt, vous avez sans doute l’habitude, comme la majorité des Français, de vous lever et de vous endormir avec un écran. Ce comportement typique de notre temps est sujet à débat quant à ses avantages et ses intérêts, mais ce qui est certain, c’est que nous sommes désormais tous accrocs à Internet. Mais alors pourquoi et comment effectuer pas à pas un test d’éligibilité à la fibre optique ? Réponses dans cet article.

La fibre optique, un équipement devenu indispensable

Au plus fort de la pandémie de Covid 19, les plus grandes artères des villes ressemblaient à ces rues uniques et désertes que l’on voit dans les westerns, où seule une boule de sage-brush s’égare parfois, poussée par le vent vers un but incertain. Tous, nous étions alors confinés et pour la plupart assis bien tranquillement devant un écran. Nous pouvions alors communiquer, jouer en ligne, commander des repas ou même pour certains travailler directement depuis notre logement.

Et tout cela n’aurait pas été possible sans Internet. Depuis, ces modes de vie sédentaires et numériques ont prospéré, colonisant presque tous les secteurs, les classes sociales ou les localisations. Mais pour utiliser des logiciels collaboratifs, jouer à des jeux d’action en ligne et en temps réel ou bien pour faire des apéros zoom à plusieurs, il est essentiel de bénéficier d’un débit internet suffisant. C’est ainsi que faire un test d’éligibilité à la fibre optique est devenu indispensable avant de déménager.

Pourquoi réaliser un test d’éligibilité à la fibre optique ?

Il faut savoir que la fibre optique est loin d’être disponible partout en France. Même si un logement est fibré, cela ne veut pas forcément dire que tous les fournisseurs d’accès vous proposeront la fibre ici. Faire un test d’éligibilité à la fibre optique permet donc avant tout de s’assurer que vous pourrez profiter de la meilleure offre du marché. À titre d’exemple, sachez que l’offre RED by SFR qui s’appuie sur le réseau 4G+, et bientôt 5G, couvre 99% de la population en 4G et que le Très Haut Débit est disponible dans plus de 12,3 millions de foyers !

Au passage, sachez que le test d’éligibilité que vous effectuerez vous permettra aussi de connaître le débit maximal de votre connexion, qui peut varier non seulement en fonction de la technologie, mais aussi du fournisseur d’accès. Enfin, ce test permettra de comparer efficacement et simplement les différentes offres proposées, un point essentiel pour vous organiser au mieux avant de déménager.

Comment réaliser un test d’éligibilité à la fibre optique ?

Pour réaliser un test d’éligibilité à la fibre optique, c’est extrêmement simple. Il vous suffit par exemple de vous rendre sur un site comme red-by-sfr.fr puis de renseigner soit une adresse, soit un numéro de téléphone fixe. Il vous sera ensuite éventuellement demandé des précisions, comme l’étage de votre logement notamment, et vous verrez immédiatement apparaître les offres Red by SFR disponibles pour vous.

À vous ensuite de choisir parmi le catalogue. Car ici en effet, vous aurez le choix. Certains opteront uniquement pour le forfait internet sans décodeur TV, d’autres préféreront se tourner vers une offre incluant la TV, avec éventuellement jusqu’à 100 chaînes ! Et si vous n’avez pas la possibilité d’utiliser les propriétés de la fibre, sachez qu’il reste d’autres options. Lisez notamment cet article expliquant comment fonctionne une box 4g.