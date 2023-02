De nos jours, on constate de plus en plus de consultations où les principales doléances du patient sont esthétiques. Or, autrefois, la douleur était le seul motif de consultation retrouvé chez les dentistes. C’est évident, nous sommes dans une nouvelle ère, où l’apparence physique de la personne est tout aussi importante que son intellect, si ce n’est plus, dans certains domaines.

Les exigences de l’homme moderne ont ainsi évolué. Il ne s’agit plus de rendre la fonction à ses dents mais également de restaurer leur apparence tout en garantissant rapidité, prévisibilité et surtout une qualité irréprochable du résultat final. S’inspirant de ces critères, la technologie CEREC est donc née d’un besoin commun entre le patient et le dentiste pour révolutionner l’une des principales pratiques en dentisterie moderne : les restaurations en céramique.

La technologie CEREC : qu’est-ce que c’est ?

Résultat des innovations du Dr. Werner Mörmann et du Dr. Marco Brandestini en 1980, la CEREC est une technologie avancée utilisée en dentisterie pour la fabrication de restaurations dentaires en céramique directement sur fauteuil dentaire, d’où son appellation. En effet, CEREC est un acronyme anglophone qui signifie « Restauration en Céramique Économique et Esthétique fabriquée à la Chaise » (Chairside-Economical-Restauration-Esthetic-Ceramic). Cette technique est le plus souvent utilisée dans la fabrication de couronnes et incrustations indirectes en céramique. Mais peut également être exploitée dans la fabrication de bridges, de couronnes sur implant et même de guides chirurgicaux en implantologie.

Comment la technologie CEREC a révolutionné la dentisterie ?

La réalisation d’une couronne dentaire en céramique par la méthode classique :

En temps normal, la fabrication d’éléments prothétiques en céramique tels les couronnes et les incrustations indirectes est extrêmement chronophage. Ce type de restauration demande un temps clinique et un temps laboratoire, entre les deux, le patient devra faire de nombreux allers-retours avant de recevoir sa prothèse finale. En moyenne, ce processus dure environ une semaine, il peut toutefois durer plus s’il s’agit de plusieurs couronnes ou si votre dentiste et/ou le technicien de laboratoire travaillent sur d’autres cas en même temps. Afin de vous aider à mieux visualiser la différence entre la CEREC et la méthode conventionnelle, voici un schéma résumant les étapes de réalisation d’une couronne en céramique par la méthode classique :

La technologie CEREC permet de résumer l’ensemble de ces étapes en une seule visite chez votre dentiste, où vous pourrez même regarder votre couronne en train d’être confectionnée sous vos yeux. Magique n’est-ce pas !

Réalisation d’une couronne dentaire en céramique avec la technique CEREC

Le principe de la technique CEREC est de remplacer toutes les étapes classiquement chronophages par un seul robot informatisé. Voici en étapes le déroulement de la confection d’une couronne dentaire en céramique avec la technique CEREC :

1. Préparation de la dent à restauration

Tout comme dans la méthode classique, votre dentiste va réduire la taille de votre dent puis la mettre en forme afin qu’elle puisse accueillir la nouvelle restauration. Ici, votre dentiste sera plus conservateur en taillant les tissus de votre dent car le nombre de séances est réduit à une seule. Cela donnera plus de robustesse et de durabilité à la restauration finale.

2. L’empreinte numérique

L’expérience de l’empreinte dentaire à l’alginate n’est certainement pas agréable. L’alginate est souvent responsable de sensation d’étouffement et même de nausées chez certains patients. La technique CEREC vous évite tout ça. L’empreinte est alors prise par une caméra numérique intra-orale qui permet de capter puis transmettre, en l’espace de quelques secondes, les images de vos dents à un écran.

3. Conception de la restauration

A l’aide d’un programme informatique spécialisé et des images obtenues durant l’étape de prise d’empreinte, votre dentiste va créer une version virtuelle de votre restauration. Pour ce faire, il aura besoin d’analyser la préparation sous plusieurs angles, définir ses contours et limites pour enfin dessiner la restauration en 3D. La technologie la plus souvent utilisée pour cette étape est la CAO (Conception Assistée par Ordinateur). Une fois le dessin final obtenu, il sera transmis à une chambre d’usinage.

Pour la fabrication de la pièce prothétique, l’appareil va procéder par méthode dite de « soustraction ». Le dentiste va choisir un bloc de céramique pressée à chaud avec la couleur et les dimensions correspondant à votre cas. La prothèse est ensuite sculptée dans le bloc en céramique à l’image de la conception 3D préalablement établie. Cette étape prend entre 5 et 20 minutes selon le type de restauration, le bloc et l’appareil utilisés.

Lorsqu’il s’agit d’une conception assistée par ordinateur, l’étape d’essayage est presque inutile car la restauration est parfaitement congruente à votre dent. Au final, il vous aura fallu une seule matinée pour repartir avec une restauration en céramique qui remplit tous les critères.

Les avantages de la techniques CEREC

La technique CEREC utilise de la céramique de haute qualité qui est plus durable et permet de restaurer 98% de la force de la dent.

Elle permet d’achever la conception de la prothèse en une seule séance, ce qui est bénéfique au dentiste mais surtout aux patients, notamment ceux d’entre eux qui n’ont pas le luxe du temps.

La technique CEREC remplace l’empreinte traditionnelle par une empreinte digitale qui est beaucoup plus précise, fiable et surtout confortable pour le patient.

Elle permet d’éliminer l’étape de la prothèse provisoire du processus. Vous n’aurez donc pas à vivre l’expérience de voir votre prothèse provisoire sauter vous obligeant à courir chez votre dentiste pour la recoller.

Dans certains pays, comme la Turquie, la prothèse par méthode CEREC peut être plus financièrement avantageuse pour le patient car, contrairement à la méthode classique, elle met en œuvre moins de ressources tant humaines que matérielles.

En conclusion, la technologie CEREC est un système avancé et innovant qui a réussi à révolutionner la façon dont les dentistes telles que chez Dentakay fournissent des restaurations dentaires à leurs patients. Sa capacité à produire des restaurations de haute qualité et d’apparence naturelle en un seul rendez-vous en a fait un choix populaire tant chez les dentistes que chez les patients. Au fur et à mesure que la technologie continue d’évoluer, il est probable que nous verrons encore plus de progrès dans le domaine de la technologie dentaire, ce qui améliorera encore l’expérience du patient et fournira de meilleurs résultats en matière de santé bucco-dentaire.