Si vous deviez citer une innovation qui a marqué les dernières années, à quoi penseriez-vous ? Au CBD évidemment ! Sans que l’on s’en rendre vraiment compte, le CBD est en effet rentré dans les mœurs en un temps record. Lui qui a pourtant suscité de vives critiques lors de son lancement, il s’est finalement imposé comme un produit récréatif incontournable, mais aussi comme un adjuvant thérapeutique intéressant. Et avec les huiles CBD full spectrum, on constate que l’innovation est toujours au cœur de cet univers en vogue.

Les huiles CBD full spectrum, c’est quoi ?

Le CBD est connu pour ses qualités intrinsèques, mais aussi pour la grande diversité de ses produits dérivés. On peut désormais trouver huile cbd à différentes concentrations, mais aussi des fleurs, des bonbons, des produits cosmétiques et même des aliments pour animaux qui contiennent la précieuse substance ! Autant dire que le CBD est un produit adaptatif par nature. Mais ce qui fait sa popularité, c’est aussi que les fabricants savent produire régulièrement des nouveautés.

Ainsi, les huiles CBD full spectrum ont fait leur apparition sur le marché. On les appelle aussi parfois huiles de CBD à spectre complet, car elles se caractérisent par la présence dans le produit fini de diverses substances présentes dans la plante de chanvre. Citons notamment les flavonoïdes, les terpènes et d’autres cannabinoïdes que le CBD, comme le CBG par exemple. Enfin, on peut également y trouver du THC, mais seulement à l’état de traces, donc sous une proportion inférieure aux 0,2% légaux.

Comment sont produites les huiles full spectrum ?

Les huiles full spectrum sont donc souvent appréciées des consommateurs parce qu’elles présentent certains avantages. Beaucoup affirment par exemple que les saveurs exhalées par le produit sont plus intenses grâce à la diversité des molécules présentes. Mais ce qui intéresse le plus les experts, c’est le fameux effet entourage généré là encore par la synergie entre les différents composants et qui serait à l’origine de propriétés bien plus affirmées du produit !

Pour fabriquer les huiles CBD full spectrum, les fleurs de chanvre sont récoltées puis mises à macérer dans de l’huile végétale, dont la nature peut différer en fonction des fournisseurs ou des besoins d’un produit en particulier. Cette macération s’effectue en général à température ambiante et dure au moins 48 heures pour laisser le temps aux molécules de migrer dans l’huile. Ensuite, il ne reste plus qu’à extraire l’huile par divers procédés et l’huile est prête à être consommée.

Des huiles full spectrum de qualité

Si les huiles CBD full spectrum sont largement plus efficaces pour de nombreuses applications, cela ne signifie pas pour autant qu’elles se valent toutes. Au contraire, on sait que la qualité des huiles de CBD et particulièrement de celles qui sont full spectrum, dépend en grande partie de la qualité de la plante utilisée. Or, de nombreux revendeurs préfèrent se fournir dans des pays lointains, aux standards moins élevés, pour faire des économies.

Chez Le Chanvrier Français, on privilégie au contraire le produit local, cultivé sous le soleil de notre beau pays et dont la provenance est parfaitement identifiée. C’est là à la fois une garantie sur la qualité de ce que vous consommez, mais aussi un moyen de relocaliser l’industrie, de soutenir l’emploi et de participer au redressement de l’économie nationale. Aucun besoin de vous connecter à un ordinateur pour retrouver la sérénité, en étant par exemple connecté à un serveur bare metal de haute volée, mais seulement de commander un bon CBD sur lechanvierfrancais.com !