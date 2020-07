Au quotidien, les courriers électroniques servent à des activités professionnelles ou pour de simples échanges. Ils représentent en effet, d’excellents moyens de communiquer de manière formelle dans un cadre idéal. En outre, les cyberattaques se font de plus en plus fréquentes et elles concernent plusieurs secteurs du web.

Les messages électroniques également ne sont pas épargnés de ses risques considérables liés à la sécurité. Ainsi, il est indispensable dans des cadres professionnels de prendre de bonnes mesures pour la protection de sa messagerie électronique. Découvrez donc ces gestes qui renforcent la sécurité de vos mails.

Les principales menaces liées à sa boîte mail

La sécurité des courriers électroniques est indispensable à assurer notamment en raison de la sensibilité des informations qui sont échangées. Cette sécurité se rapporte aussi bien aux contenus qu’aux comptes qui sont utilisés pour accéder aux courriers électroniques. On ne s’en rend pas souvent compte, toutefois, la messagerie électronique est également un canal par lequel les hackers peuvent accéder à nos données. Dans de telles circonstances, vous êtes alors exposé à divers dangers pouvant avoir des conséquences considérables. Elles vont de l’espionnage à la perte de données ou de ressources financières.

Les pirates informatiques peuvent se servir d’une panoplie d’attaques pour atteindre les services de messagerie. Toutefois, certaines d’entre elles sont bien plus utilisées. D’une part, les virus et les malwares inondent le web et peuvent se rattacher à un courrier pour atteindre votre poste. L’ouverture d’un mail ou le téléchargement d’une pièce jointe pourrait largement suffire à infecter votre machine. En outre, les services de messagerie électronique peuvent également être attaqués par phishing ou encore par déni de service inondant votre boîte mail.

Par ailleurs, les mails échangés suivent généralement les protocoles SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) et DOP (Post Office Protocol). Les pirates informatiques qui possèdent généralement d’excellentes compétences sont notamment en mesure d’intercepter vos mails. L’interception de vos mails devient notamment plus simple lorsque vous vous connectez à un réseau Wifi gratuit.

En effet, les attaques visant les courriers électroniques peuvent prendre de multiples formes et elles ne sont pas toutes prévisibles. Toutefois, il n’est pas moins possible de prendre de bonnes mesures qui offrent une bonne sécurité de base à vos mails. Vous pourriez déjà vous équiper d’une excellente solution anti-spam pour vous protéger de courriers infectés ou indésirables.

Comment se protéger au mieux de ces dangers ?

Si plusieurs éléments rendent sensibles les serveurs et les boîtes de messagerie électroniques, la protection de ces systèmes n’est pas pour autant impossible. D’ailleurs, les services de messagerie électronique comme Gmail possèdent déjà de bonnes options de base pour se protéger. Pour commencer, vous pourriez sécuriser vos échanges emailing en configurant l’utilisation du protocole SSL (Secure Sockets Layers). En outre, ici, il est capital de rappeler à nouveau l’importance d’une authentification avec un mot de passe complexe et idéalement formé. Cette disposition de base est bien d’une grande utilité.

En outre, pour l’hébergement de votre site internet, assurez-vous d’avoir un serveur de messagerie efficace, performant et offrant une grande sécurité. Aussi, des logiciels comme des antivirus et des VPN installés sur votre machine vous permettent respectivement de scanner vos mails et de naviguer dans l’anonymat. Lorsque vous envoyez des messages d’une grande sensibilité, vous devriez les crypter ou opter pour une authentification à deux facteurs. De même, vous avez la possibilité d’accéder à différents services de sécurité en ligne qui apporte d’excellentes garanties.

Altospam est notamment une excellente solution pour protéger sa messagerie électronique. En effet, elle intègre plus de 16 technologies anti-spam. Cette solution combine aussi bien des solutions antivirus, anti-ransomware, anti-phishing, anti-relais ou encore anti-scam. Profitez également de sa solution efficace contre l’attaque par déni de service. Vous disposez alors d’une sécurité idéale et complète, et ce, sur tous les serveurs de messagerie. Pour finir, pour une sécurité optimale de son courrier électronique, il faut également penser aux sauvegardes et aux options de récupération.