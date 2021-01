Le référencement des sites web est aujourd’hui la clé du succès des entreprises. Sans une bonne tactique de développement sur les réseaux, toute société est en effet vouée à l’anonymat. La prédominance de l’outil smartphone dans les recherches des internautes oblige donc chaque entrepreneur à concevoir une stratégie digitale cohérente, qui passe bien sûr par la création d’un site web mais surtout par son optimisation pour les moteurs de recherche.

Occuper une position préférentielle sur les pages de résultats de Google et consorts est en effet la voie la plus rapide vers la réussite de tout projet économique. Pour se différencier de la concurrence, attirer à soi de nouveaux prospects ou encore fidéliser sa clientèle, il est donc nécessaire d’optimiser les pages de son site. C’est tout l’art proposé par l’agence SEO 410 Gone, un expert du domaine qui vient tout juste de s’implanter à Marseille. Présentation.

L’agence SEO 410 Gone, le partenaire de votre stratégie digitale

L’agence SEO 410 Gone a été fondée par Michael Turcan. Cet expert du référencement, doté d’une longue expérience enrichie par de multiples compétences transverses est aussi formateur et conférencier. Ce statut double d’enseignant et de professionnel actif lui permet de développer sans cesse de nouveaux process au service de ses clients avec l’objectif permanent de leur offrir l’accès aux premières positions des pages de résultats grâce à sa nouvelle agence seo à marseille.

L’agence SEO 410 Gone est une entreprise holistique, capable d’accompagner les entreprises dans la conception d’une stratégie digitale polyvalente et adaptée aux spécificités de leur business. Le professionnalisme et les compétences de ces experts SEO leur ont d’ailleurs permis d’obtenir la reconnaissance de leurs pairs, au travers de l’accession au bureau de l’association SEO Camp Nationale. Grâce à eux, vous serez donc accompagné vers le succès en boostant votre audience auprès de vos cibles.

Des compétences au service de votre visibilité sur le web

Pour aider les entreprises à devenir visibles sur Internet, l’intervention des experts de l’agence SEO Gone 410 commence toujours par un audit de référencement. Cet état des lieux permet d’évaluer les capacités actuelles de la communication digitale du client et de définir les priorités. Une fois l’opération effectuée, les équipes de l’agence interviennent à l’aide process éprouvés comme la mise en place du HTTPS ou la configuration de Google Analytics par exemple.

Pour optimiser les contenus de vos pages, l’agence utilise également des personnels compétents en rédaction web. Leur objectif sera de créer une landing page efficace, de déterminer les expressions et mots-clés visés par votre activité et de structurer vos contenus afin de les rendre plus optimisées pour les moteurs de recherche. Enfin, l’agence se charge également de développer pour vous une stratégie de netlinking qui, à l’aide de liens tissés entre des sites pertinents, aura pour effet d’augmenter votre notoriété sur les réseaux.

L’intérêt d’une agence SEO pour améliorer votre productivité

Une agence multi-compétente comme l’agence SEO 410 Gone à Marseille est un allié de poids pour optimiser votre stratégie digitale. En effet, le référencement est affaire de techniques et il peut tout à fait être réalisé soi-même. Cependant, les techniques pertinentes sont en perpétuel changement et le profane aura tôt fait de faire des erreurs qui, au mieux ne permettront pas d’accéder à la renommée, au pire seront pénalisantes pour le référencement du site.

Les experts en SEO sont eux détenteurs de connaissances solides, s’appliquent à se former constamment et surtout utilisent des outils internes très efficaces. Passer par les services d’une telle agence, c’est ainsi gagner du temps et de l’argent tout en accélérant la réalisation de vos buts. Vous pourrez en outre consacrer tout votre temps et votre énergie au développement de votre idée. Un point essentiel pour vous garantir la réussite dans votre branche d’activité !