Le SEO (search engine optimisation) reste un levier fiable pour toute stratégie de marketing digital et de visibilité web. Néanmoins, ses règles d’art sont en constante évolution. Grâce à l’analyse des modes de comportement des usagers et aux innovations en intelligence artificielle et machine learning, les moteurs de recherche ne cessent de développer leur algorithme et de modifier les poids accordés aux critères d’estimation des positionnements des sites web.

Certes, le traditionnel triptyque SEO (les 3 piliers : technique, contenu et netlinking) restera le socle des stratégies de référencement organique, mais la bataille des positions est gagnée par les »armes modernes » annoncées par les moteurs de recherche. Après tout, ce sont eux les arbitres !

Quelles tendances SEO pour 2021 ? Voici quelques recommandations à suivre pour booster votre positionnement sur les SERPs.

Comment optimiser son SEO en 2021 ?

Améliorer votre visibilité sur le web revient à rendre votre site Google-friendly. Or, le géant du web n’arrête pas d’annoncer et d’appliquer des mises à jour majeures à son algorithme (sans parler des modifications presque quotidiennes non annoncées à grande échelle !).

Afin de booster votre positionnement et de gagner une place de choix sur les SERPs, demandez l’assistance d’une agence SEO experte en stratégies de référencement.

Une bonne agence de référencement accorde une grande importance à la veille SEO. Ses référenceurs sont au courant des dernières recommandations des moteurs de recherche. Ils ont conscience que sans suivre, voire se former, sur les dernières tendances SEO, ils ne peuvent pas garantir un accompagnement de qualité à leurs clients propriétaires de sites.

Une agence polyvalente ou agence web 360° (SEO, UX/UI, design web) sera plus efficace, car l’expérience de l’utilisateur et la facilité de la navigation seront des critères prioritaires pour les moteurs de recherche, comme annoncé par Google en juin 2020.

L’UX : c’est quoi et comment l’améliorer ?

Les sites qui offriront une bonne expérience à leurs visiteurs seront récompensés par une meilleure visibilité.

Connaissez-vous le Core Web Vitals de Google ? Il s’agit d’un ensemble de métriques, récemment annoncées, ayant pour finalité de quantifier l’UX d’un site web :

Largest Contentful Paint (LCP) : il mesure la vitesse de chargement du contenu principal d’une page ;

First Input Delay (FID) : il score la première interaction entre l’utilisateur et la page ;

Cumulative Layout Shift (CLS) : il mesure la stabilité visuelle.

Les principales actions SEO conseillées pour améliorer l’UX portent sur l’amélioration de la navigation (site intuitif et architecture fluide), la qualité du contenu (utilité et lisibilité), l’adaptation à tous les devices (les smartphones en priorité) et l’allégement des pages (fenêtres pop-up, bannières et pages interstitielles à réduire).

L’E-A-T : le quoi et le comment

Considéré depuis 2018 par Google comme essentiel pour garantir la pertinence de ses recommandations de pages en réponse aux requêtes (intentions de recherche), l’E-A-T met en vedette trois valeurs :

Expertise de l’auteur du contenu (diplômes, expérience, CV en ligne) ;

Autorité (Authoritativeness) et popularité de l’auteur sur les thématiques traitées auprès des internautes ;

Trustworthiness (confiance et crédibilité) : sécurité HTTPS, liens vers des sites connus, etc.

L’E-A-T est un nouveau triptyque SEO. Pour améliorer le vôtre, n’hésitez pas à publier la photo et des informations sur vos auteurs, enrichir le contenu, renforcer votre présence internet (blog, vidéos, podcasts, réseaux sociaux) et acquérir des backlinks de qualité.

SEO : comment intégrer la recherche vocale ?

Les agences SEO savent que la recherche vocale est amenée à se développer de plus en plus. C’est une technologie basée sur la reconnaissance vocale qui permet de dicter les requêtes de recherche au lieu de les saisir.

Pour ne pas perdre des opportunités de vendre et d’améliorer votre visibilité web, vous êtes amené à adapter vos contenus à ce comportement des usagers. Deux recettes simples et efficaces sont à appliquer :

Privilégiez un langage familier lors de la rédaction de vos textes. Choisissez des expressions clés sous forme de questions ou de demandes. Imaginez toutes les phrases que vos prospects utiliseront s’ils veulent rechercher vos produits ou services et bâtissez vos contenus autour de ces requêtes clés. Utilisez les suggestions de Google comme mots-clés de longue traîne : sa base de données est la plus complète, et c’est gratuit !

Pourquoi le SEO local ?

Les moteurs de recherche ont compris qu’une grande partie des intentions de recherche ont un caractère local. Aussi, ils mettent en premier les pages optimisées selon le critère « localisation ». Google est allé plus loin en proposant son fameux outil GMB (Google my business).

Les sites optimisés sur des critères géographiques ainsi que les fiches GMB garderont la sympathie des moteurs tant que les consommateurs internautes continueront à privilégier le commerce de proximité. C’est un trend de plus en plus en évolution.

Les Rich Snippets

Reconnaissez-vous le Rich snippet ou extrait enrichi ? Google vous en affiche à longueur de journée et de recherches. C’est cette suggestion sous forme de »boîte » affichée en top SERP par Google en réponse à votre requête ; elle est plus riche que le snippet classique. Généralement, elle contient une photo et une réponse courte avec des puces.

Pour paraître en Rich snippet, l’astuce consiste à fournir un contenu de valeur clairement rédigé. Un extrait enrichi bien conçu incite au clic. La valeur ajoutée du contenu éliminera l’abandon et allongera la durée de consultation : deux indicateurs SEO privilégiés en 2021.

Les recommandations SEO indémodables

L’introduction de ces actions tendance ne vous dispense pas d’intégrer les piliers classiques d’une stratégie de référencement efficace. Votre conseiller SEO ne manquera pas d’insister sur la qualité du contenu (première recommandation des moteurs) et sur l’acquisition des backlinks de qualité (campagne de netlinking ou maillage externe).

De même, aucun investissement en référencement ne sera rentable si vous ne veillez pas à l’optimisation technique de votre site.

Par ailleurs, un marketing de contenu tenant compte des recommandations évoquées plus haut sera une assurance pour accéder au Triangle d’or des SERPs.

Les règles d’art en matière de SEO sont en constante évolution. Il n’est pas aisé de les maîtriser à moins d’être un référenceur avancé ou un professionnel chevronné et d’y consacrer beaucoup de temps et d’énergie. La meilleure solution pour gagner un bon positionnement et le maintenir est de confier votre référencement à une agence SEO reconnue pour la qualité de son accompagnement SEO.

Ce sont des Google’s friends, vous le deviendrez aussi !