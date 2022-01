Lancé en grande pompe en 2020, l’iPhone 12 est l’un des best-sellers de la marque à la pomme. Processeur à haute vitesse, capteurs de caméra, longue durée de vie de la batterie, apparence élégante, ce smartphone a tout pour lui. Pour mieux profiter de l’iPhone 12, il est recommandé d’opter pour des solutions de protection efficaces comme une coque ou un verre trempé. Voici quelques conseils et astuces pour éviter que votre iPhone 12 ne s’abîme.

Utilisez une coque de protection pour votre iPhone 12

Utiliser un iPhone 12 sans une coque de protection peut être une idée tentante. Tenir son téléphone dans la main et sentir le verre contre la paume de sa main est une sensation agréable, mais au moindre choc vous risquerez de le regretter. Les coques de protection offrent la plus grande protection pour un smartphone.

Une coque de protection est comme un gilet pare-balles pour l’iPhone 12. Elle protège le corps entier du téléphone des dommages extérieurs et évite également de le rayer. Même si vous laissez tomber accidentellement votre téléphone, la coque de protection absorbe la majeure partie du choc.

Nous vous recommandons de choisir des coques spécialement conçues pour les iPhone 12. Vous trouverez une sélection de coques d’iPhone 12 sur Shop.appsystem.fr qui propose une large gamme d’accessoires pour smartphones. Il faut vous tourner vers les modèles fabriqués à partir de matières antidérapantes comme le caoutchouc ou le silicone. Ils sont plus efficaces pour absorber les chocs.

Protégez l’écran du smartphone avec un verre trempé

Il faut savoir que la partie la plus vulnérable d’un iPhone 12 en termes de casse est son écran. Pour éviter les rayures ou les fêlures, l’écran doit être protégé à tout moment. En effet, c’est aussi la partie la plus importante de l’appareil. La moindre erreur ou négligence peut entraîner la rupture de l’écran. Pour empêcher tout cela, le plus sûr est d’utiliser du verre trempé de bonne qualité. Il protégera l’écran des rayures et agira comme une couche supplémentaire de protection contre la casse.

Le plus grand avantage de la protection d’écran en verre trempé est qu’elle est naturelle au toucher, d’une grande dureté et d’une bonne protection. De plus, le verre lui-même a une meilleure transmission de la lumière que le plastique. la haute transparence du verre lui permet de maintenir de manière optimale la qualité d’image originale de l’iPhone 12.

Le verre trempé possède également une durée de vie plus longue que les films de protection souples. Il peut servir sur toute la durée d’utilisation du téléphone. Il ne vous empêchera pas non plus d’utiliser votre écran tactile.

Prenez soin de votre téléphone

La meilleure manière de protéger votre iPhone 12 est d’en prendre soin ! Il s’agit d’un téléphone à plus de 900 € et il faut donc adopter quelques nouvelles habitudes pour éviter la casse.

Évitez de le poser au bord d’une table. Il faut aussi prendre l’habitude de garder le téléphone dans votre poche, ou mieux encore, dans un sac. Lorsque vous le gardez à la main lors de vos déplacements, vous augmentez les risques de chute du téléphone.