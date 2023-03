L’Apple Watch est une montre hautement personnalisable et c’est bien là son utilité. Alors que les montres classiques ne possèdent qu’une fonction rudimentaire, l’Apple Watch peut être modulée à loisir afin de s’adapter au mieux au rythme de vie et aux goûts de son porteur. On peut personnaliser son cadran d’Apple Watch pour des raisons de style et de design. Quels sont les principaux moyens s’offrant à nous pour le faire ?

Doter son Apple Watch d’un bracelet unique en son genre

Afin de transformer sa montre impersonnelle en un objet singulier, il est déjà possible de commencer par personnaliser son cadran d’Apple Watch en l’habillant d’un bracelet unique. En fonction du mode de vie du porteur, les enseignes spécialisées comme Éternel sont en mesure d’apporter des réponses sur-mesure et proposent de nombreux bracelets pour Apple Watch. Il est ainsi possible de se tourner vers le cuir marin pour donner à son Apple Watch un aspect casual et décontracté.

En revanche, les personnes possédant un mode de vie plus aventureux, qui aiment les randonnées et sont souvent en voyage choisiront sûrement le bracelet New Rover, résistant et étanche pour personnaliser leur Apple Watch. Le cuir d’agneau ou le cuir de vachette constitueront les options envisagées par les personnes les plus élégantes, et dont le style est la préoccupation quotidienne. Des bracelets plus vintage sont aussi disponibles, afin de laisser parler son imagination pour personnaliser son cadran d’Apple Watch.

Personnaliser son cadran d’Apple Watch de façon manuelle

Une fois le bracelet choisi, il est possible de personnaliser son cadran d’Apple Watch pour qu’il s’y conforme au mieux. En sélectionnant les options de personnalisation de sa montre, on peut alors décider de modifier les couleurs de fond, la disposition des aiguilles et des chiffres afin que le cadran soit en accord avec le style du poignet. Mais la personnalisation d’un cadran d’Apple Watch dépasse largement la simple question de l’esthétique.

Ainsi, les options de personnalisation permettent également d’afficher certaines fonctions sur le cadran pour qu’il s’adapte aux besoins du porteur. Cette manipulation concerne l’affichage ou non de la musique, des alarmes, ou des appels. Enfin, il convient de sélectionner les complications dont on a l’utilité. Ces petites applications sont très diverses : elles concernent la date, la météo, l’électrocardiogramme de l’Apple Watch ou encore le nombre de calories brûlées par l’utilisateur.

Télécharger un nouveau cadran d’Apple Watch

Enfin, on peut aussi personnaliser son cadran d’Apple Watch en téléchargeant un nouveau cadran créé par d’autres personnes. En effet, tout comme on peut télécharger de la musique légalement, il est aussi possible de partager des cadrans d’Apple Watch. Certaines applications sont disponibles qui répertorient tous les modèles de cadrans que les utilisateurs d’Apple Watch ont bien voulu partager. Elles sont des mines de créativité en la matière.

Il ne reste plus qu’à sélectionner le cadran d’Apple Watch que l’on a choisi : chaque modèle est accompagné d’une description rapide expliquant les complications qui sont utilisées, ainsi que les liens pour télécharger les complications en question. Ce système est un bon moyen pour découvrir certaines applications Apple Watch qui auraient pu nous échapper. On peut évidemment télécharger un cadran d’Apple Watch et le personnaliser par la suite pour l’adapter au mieux à nos utilisations quotidiennes.