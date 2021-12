WordPress est aujourd’hui le moyen le plus rapide, le plus simple et sans doute le plus populaire pour créer un site web ou un blog. Des études révèlent en effet qu’il gère à lui seul plus de 43 % de tous les sites internet existant à ce jour. En termes plus clairs, près de la moitié des pages que vous parcourrez lors de vos recherches sur Google sont gérées par le puissant CMS. Impressionnant n’est-ce pas ? Découvrez dans cet article l’essentiel à connaître pour prendre en main WordPress.

Qu’est-ce que WordPress ?

WordPress est un système de gestion de contenus ou Content Management System (CMS) en anglais. En termes plus techniques, il s’agit d’un logiciel open source sous licence GPLv2, c’est-à-dire que n’importe qui peut l’utiliser ou le modifier gratuitement. Vous pourrez ainsi l’utiliser pour publier, modifier, supprimer et ranger vos articles selon votre convenance. Il vous simplifie la construction de votre site internet.

WordPress permet de gérer à peu près tous les types de sites, que ce soit un blog, une boutique de vente en ligne, un réseau social, un forum de discussion, etc. S’il est assez facile de maîtriser les bases de cet outil de gestion de contenus, il peut s’avérer utile de demander l’aide d’un professionnel surtout lorsqu’il s’agit de monter un site web pour les besoins d’une entreprise. Si vous résidez en région 42, un expert WordPress en alsace vous aiderait certainement.

Comment ça marche ?

Sachez tout d’abord qu’il existe deux versions de WordPress : WordPress.com qui est une version gratuite en ligne et WordPress.org qui est un logiciel que vous devez installer chez un hébergeur. La première bien qu’ayant des fonctionnalités limitées est suffisamment équipée pour la gestion d’un blog.

Cependant, pour des sites un peu plus complexes comme un e-commerce par exemple, la seconde est plus indiquée. Voici par quoi vous devez commencer lorsque vous lancez votre site sur WordPress.

Personnalisez votre tableau de bord

C’est la première chose à laquelle vous accédez lorsque vous vous connectez. Le tableau de bord vous donne une vue d’ensemble de votre site. Il est entièrement personnalisable. Il vous suffit de glisser chaque bloc à l’endroit qui vous arrange pour obtenir le rendu qui vous convient. S’il y a un bloc qui vous dérange, vous pouvez tout simplement le supprimer. C’est du tableau de bord que vous opérez toute la magie.

Définissez le design de votre blog

Vous avez la possibilité de choisir et de définir le thème de votre blog depuis votre tableau de bord en cliquant sur « Apparences ». WordPress vous propose en effet de nombreux templates que vous pouvez également modifier. Vous pourrez ainsi définir votre en-tête, insérer une image de fond et un logo, et ajouter un menu et des widgets. L’emplacement de chaque élément peut varier en fonction du thème. C’est pour cela qu’il vaut mieux débuter par là.

Ajoutez des extensions

Les extensions ou plug-ins vous permettent d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site selon vos besoins. Toutefois, n’en abusez pas, car elles ont tendance à alourdir vos pages. Pour vos débuts, vous pouvez activer Akismet pour éviter les spams, et un plug-in de sécurité pour une sécurité améliorée et pour supprimer les visiteurs inutiles voir dangereux.

En plus de ces fonctionnalités, il existe des extensions pour automatiser le référencement de votre site comme Rankmath SEO. WordPress n’est pas complexe pour vendre des services comme certaines personnes peuvent le penser. Pour la gestion de votre site d’e-commerce, vous pouvez installer WooCommerce.

Créez les pages et les articles de votre site

Il est important que vous fassiez dès le début la différence entre une page et un article. Les pages sont utilisées pour mettre en avant les informations qui permettent aux internautes de mieux vous connaître. Vous pouvez par exemple créer les pages : « À propos » ; « Contacts » ; « Mentions légales » et pourquoi pas « FAQ » pour vous permettre de répondre aux questions récurrentes des internautes.

Les articles quant à eux s’inscrivent dans le flux global de votre site et apparaissent le plus souvent du plus récent au moins récent. Pour rédiger un texte sur WordPress, vous n’avez qu’à cliquer sur Articles depuis le tableau de bord. Pour vos débuts, l’éditeur de texte qui vous sera proposé par défaut, c’est « Gutenberg ».

Il a la particularité de vous permettre de présenter vos articles sous la forme de blocs de contenu. Cependant, s’il ne vous satisfait pas, vous pouvez le changer en installant « Classic Editor ». Il permet de rédiger du contenu unibloc. Vous avez également la possibilité de classer vos articles par catégories.

L’utilisation de WordPress peut vous sembler complexe, mais ces quelques conseils vous faciliteront certainement la vie pour vos débuts.