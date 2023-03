Il est parfois essentiel, dans la vie de toute entreprise, de faire en sorte que l’ensemble des collaborateurs se retrouvent dans un même lieu pendant quelques jours. C’est pourquoi il est devenu traditionnel d’organiser des séminaires d’entreprise. La pratique possède des vertus multiples, à condition d’être pensée à chaque étape de manière cohérente, en fonction du secteur d’activité de l’entreprise et de sa localisation géographique. Quelles seraient par exemple les meilleures façons de faire pour organiser un séminaire d’entreprise de la tech dans la région bordelaise ?

Pourquoi organiser un séminaire à Bordeaux quand on est une entreprise de la tech ?

Les atouts du séminaire d’entreprise sont nombreux. Ils visent globalement tous le même but : améliorer les performances de l’entreprise. Il entraîne invariablement un ensemble de bénéfices dès lors qu’il est correctement pensé et organisé. Par exemple, le fait de se rencontrer dans un endroit différent de celui qu’ils fréquentent d’habitude permet aux collaborateurs de nouer d’autres types de relations, ce qui favorise à terme l’amélioration de l’ambiance générale et de l’esprit d’équipe.

Quand on est une entreprise de la tech, située ou non dans la région bordelaise, il peut être judicieux de penser à organiser un séminaire d’entreprise dans cette région. L’endroit est magnifique et propose un certain nombre de lieux reposants ou dynamiques. Le secteur y est aussi en vogue : les entreprises de la tech sont nombreuses autour de Bordeaux, et certaines enseignes spécialisées dans l’organisation de séminaires d’entreprise, comme https://www.monseminaireabordeaux.com, y ont donc acquis une grande expérience dans le domaine.

Coconstruire les objectifs pour organiser un séminaire d’entreprise de la tech

Il est donc intéressant de s’appuyer sur des professionnels bordelais pour organiser un séminaire d’entreprise de la tech. Ils aideront dans un premier temps à définir les objectifs du séminaire. En effet, du point de vue d’un cadre ou d’un dirigeant, on peut avoir la certitude que le moment est propice sans pour autant posséder une vision très claire des raisons qui nous poussent à le faire. Il est enrichissant d’associer alors un intervenant extérieur, qui pourra par exemple orienter la réflexion vers un séminaire de formation.

Ce dernier a pour but de profiter de l’émulation du séminaire pour faire intégrer de nouvelles compétences à l’ensemble des collaborateurs, ce qui est très important dans le domaine de la tech. Mais on pourra choisir de s’orienter vers un séminaire de motivation si l’on constate que c’est le sentiment d’appartenance à l’entreprise qui commence à faire défaut. Les séminaires de résolution de problèmes ou de planification stratégique visent encore l’amélioration des performances, quand le séminaire de reconnaissance vient plutôt parachever un bon exercice.

Réussir son séminaire d’entreprise : une mise en œuvre cohérente et variée pour éviter la routine

Une fois les objectifs définis, il reste encore à mettre toutes les chances de son côté pour organiser un séminaire d’entreprise qui fonctionne. Il est important pour cela de ne pas tomber dans certains écueils : les collaborateurs doivent rester motivés par le contenu proposé. Si le but est par exemple de faire découvrir un logiciel de marketing par email, les ateliers de formations et les conférences seront certes nécessaires au séminaire d’entreprise, mais non suffisants.

Il sera bien plus judicieux de les mêler à des moments de brainstorming pour favoriser une écoute plus active. Les activités de team building renforceront au passage l’esprit d’équipe tout en évitant la routine. Enfin, il convient de ne pas négliger les activités de loisirs pour permettre aux participants de se détendre : soirées à thème, sorties culturelles ou activités de plein air, tout ceci ne manque pas dans la région bordelaise !