La communication interne est la base du fonctionnement d’un hôpital, qu’elle soit petite ou grande. Elle conditionne également la réussite de la communication externe avec les clients. Il existe aujourd’hui des centaines de logiciels qui aident les centres hospitaliers à optimiser la communication interne entre la hiérarchie et le personnel soignant.

Les différents types d’information dans un centre hospitalier

Dans un hôpital, les informations qui circulent sont de divers ordres. Elles peuvent être internes ou concerner des personnes à l’extérieur de l’hôpital. Les informations à l’hôpital sont aussi fortement caractérisées par l’urgence. Certaines sont confidentielles et très sensibles. D’autres sont destinées à des services en particulier ou à la direction uniquement ou moins souvent à tout l’hôpital.

La diffusion de l’information au sein d’un hôpital peut se faire à l’aide d’une multitude d’outils technologiques que sont les suites bureautiques, les logiciels open source, les logiciels en mode Saas et bien d’autres solutions informatiques. Découvrez sur le site Notification push, la solution qui vous permet d’optimiser le rendement de vos ressources humaines grâce à un suivi et à la diffusion d’alertes, d’avertissements et de messages d’informations. Ces informations sont destinées à des personnes précises à un moment précis et ceci, sous forme de fenêtres pop-up ou de bannières sur les ordinateurs.

La diffusion des messages d’information en temps réel

Il est difficile pour un agent sanitaire d’aller consulter plusieurs fois ses mails alors qu’il est sollicité de partout pour apporter des soins aux malades. Si entretemps, le management lui envoie un message d’information, d’alerte ou d’avertissement, tout le monde risque d’être surpris s’il s’agit par exemple d’une crise sanitaire qui requiert quelques minutes de préparation à l’avance. Lorsque le management choisit la diffusion de message par personne interposée ou par le biais de l’interphone par exemple, l’information pourrait mettre du temps et parfois être déformée avant d’arriver chez le destinataire. Parfois, c’est le système informatique qui est rapidement congestionné et saturé en cas de crise sanitaire. La conséquence directe, c’est tout l’hôpital qui éprouve d’énormes difficultés à gérer l’afflux de blessés, de malades, de morts, etc. Sur ce site, vous verrez que le logiciel de diffusion de message a l’avantage d’aider le management hospitalier à anticiper ce genre de problème en aidant les agents de santé à être plus réactifs. La diffusion de messages d’information précise et spécifique permet à chaque personnel de chaque service de se tenir prêt et d’exécuter à la lettre les ordres contenus dans le message diffusé. Les messages sont donc ciblés et suivis. On sait avec précision et en temps réel qui a lu le message et à quel moment précis il l’a lu sur son ordinateur. Impossible pour un agent à qui le message est destiné de passer à côté puisque les bannières et fenêtres pop-up qui apparaissent sur les ordinateurs des agents de l’hôpital clignotent et sont très remarquables. L’engorgement inutile des messageries est ainsi évité, la prise en charge des malades améliorée et la productivité des établissements hospitaliers renforcée.

La réduction des erreurs dans le secteur hospitalier

Très souvent, les erreurs médicales, les diagnostics attribués aux mauvais patients qui sont ensuite mal traités sont des cas qui surviennent dans les centres hospitaliers. Ce sont des situations qui sont imputables à un défaut de communication entre la hiérarchie et les employés. Les systèmes de diffusion de messages d’informations, d’avertissement ou d’alertes permettent d’éviter, dans le milieu hospitalier, de telles déconvenues. Les personnes auxquelles les messages sont destinés les reçoivent à bonne date pour le bonheur des patients. De même, les situations de crise sanitaires, d’urgence, d’incendie, d’accidents avec des centaines de victimes sont facilement gérables grâce à la diffusion de messages d’alertes. Enfin, l’usage d’un logiciel de diffusion de messages d’information aide à rendre plus conviviale la collaboration entre le management et les collaborateurs et à réduire un peu le fossé. En effet, ça aide à se sentir mieux et à mieux s’investir dans le travail quand on reçoit parfois des messages d’encouragement sur son travail de la part des dirigeants de l’hôpital.