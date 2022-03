Le smartphone est devenu un des équipements les plus indispensables au quotidien. Il permet de se communiquer avec autrui, de rester en contact avec les proches quelle que soit la distance, de surfer sur internet pour faire des recherches diverses, de se divertir, etc. Cependant, malgré les évolutions technologiques, ce greffon d’oreille reste délicat et toujours aussi fragile. Au moindre choc, il se casse. Il est alors nécessaire de le protéger pour optimiser sa praticité, son efficacité, sa résistance et sa longévité. A travers cet article, découvrez les meilleures astuces permettant de le protéger.

L’utilisation des coques et housses

Quelle que soit la marque et quelle que soit la série d’un smartphone, il est désormais possible de trouver une housse de protection ou une coque qui lui est adapté. Ce type de protection permet de protéger tout l’ensemble du smartphone. Il peut protéger le dos, les côtés et le l’écran. De plus, il existe plusieurs types de housse et de coque sur le marché. Il y les modèles rigides, les modèles souples, les modèles waterproof, les modèles en plastique, en cuir, en acier, transparents, colorés, à motif, etc. Il est même possible de les personnaliser à volonté selon l’usage et les besoins. D’autres informations à ce propos sont disponibles sur idealogeek.

L’utilisation des bagues de téléphone

Les bagues de téléphone sont des accessoires à coller sur le dos du smartphone. En plus d’être décoratif, il s’agit surtout d’un élément qui permet d’assurer le maintien de l’appareil et donc d’éviter qu’il tombe. Comme son nom l’indique, il s’utilise de la même manière qu’une bague ordinaire. Il suffit d’insérer un doigt dedans pour éviter la chute de l’appareil. Certains modèles de bague de téléphone peuvent aussi être utilisés comme un support sur une table pour avoir accès à l’écran sans avoir à se pencher. L’avantage de cet accessoire est qu’il soit toujours adaptable avec n’importe quelle marque et n’importe quelle série de téléphone.

L’utilisation du cordon

Le cordon de smartphone est aussi un accessoire permettant d’éviter la chute du téléphone. Il permet de le garder sur le cou de la même manière qu’un collier avec un pendentif. Cet accessoire est très pratique pour ceux qui travaillent sur chantier. S’ils mettent leurs smartphones dans leurs poches, ceux-ci peuvent tomber et se briser. Sur le cou, il n’y a pas de risque que l’appareil chute. Le seul bémol avec ce type d’accessoire est qu’il puisse gêner dans certains cas. Et si le téléphone est lourd, cela pourrait fatiguer le cou.

L’utilisation du cache écran

Le cache écran est d’un côté une protection pour prévenir la chute et donc la casse de l’écran mais aussi une protection contre les rayures et les poussières qui pourront altérer l’usage de l’appareil. Néanmoins, il faut savoir bien choisir son cache écran pour smartphone. Il existe en effet, des modèles en plastique et des modèles en verre. S’il l’élément est trop épais, il peut rendre moins fluide l’usage de l’appareil. Il peut aussi gêner la prise en main du smartphone. Dans certaines situations, le mieux est d’utiliser les films en plastique souple. Ils protègent l’écran contre les rayures, la poussière et les traces.