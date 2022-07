Comment continuer de performer et prendre du plaisir, sans passer de trop nombreuses heures dans une mauvaise position ou dans de mauvaises conditions ? Avec la montée en puissance de l’eSport et tout simplement du monde vidéoludique, de plus en plus d’amateurs cherchent à mettre en place les meilleures conditions pour leurs futures sessions. Entre l’assise à établir, les temps de pause et le matériel à posséder, il existe plusieurs bons réflexes à prendre lorsque l’on passe du temps derrière son écran ou sa console.

Le monde vidéoludique a la cote

Jamais le monde des jeux vidéo et du divertissement en ligne n’avaient connu une telle avancée ces dernières années. Ce phénomène s’explique par de nombreuses choses, comme l’augmentation des simulations vidéoludiques, l’accès démocratisé à plusieurs plateformes et autres consoles de jeu, ou encore la montée en puissance de l’eSport. Le monde du jeu ne s’adresse plus seulement aux jeunes générations et de nos jours, l’âge n’est plus un critère pour tenter de performer en ligne ou hors ligne, ou tout simplement pour prendre du plaisir et se détendre avec un tel divertissement.

Les ventes de jeux et de consoles sont en pleine expansion, tout comme la présence en masse des joueurs sur des plateformes destinées, par exemple, au poker. Le monde du jeu ne s’arrête en effet pas seulement aux traditionnels opus de stratégie ou de simulation, mais a également permis de redynamiser certaines disciplines historiques, au plus grand plaisir des puristes des cartes.

Ces dernières s’établissent elles aussi en ligne et poussent de nombreux amateurs à profiter de ce divertissement, désormais devant leur écran. Qu’il s’agisse d’un traditionnel jeu de cartes, d’une partie endiablée de World of Warcraft ou d’une simulation sur Microsoft Flight Simulator, il y a tout de même quelques règles à respecter pour profiter en bonne et due forme de ce temps pour soi.

Faites des pauses

Sur la route, lors d’un sport traditionnel ou devant son écran, l’idée est la même. Pour rester concentré et surtout, ne pas se mettre en danger ou rester lucide dans certains cas, les pauses sont obligatoires. Il n’est jamais bon de rester rivé plusieurs heures consécutives devant son écran et une telle chose vous sera également confirmée par les joueurs professionnels de eSport, pourtant habitués à une telle chose.

Eux-mêmes ont compris l’importance des pauses lors de sessions de jeux, aussi bien pour la performance que pour le repos du corps et du cerveau.

Il peut être malin de se dégourdir les jambes et de mettre en pause l’hyper-activité cognitive rendue intense à cause des écrans, par exemple à l’issue d’une ou deux parties de rang. Généralement, il faudrait effectuer une pause par heure de jeu, qu’importe l’activité pratiquée devant son écran.

Installez-vous confortablement

Sans mentionner l’importance du matériel dans la performance et dans le confort de jeu, l’installation est, elle aussi, prépondérante à long terme. Jouer plusieurs heures par semaine dans une mauvaise position sera néfaste pour votre corps dans le futur, c’est indéniable !

Les investissements à faire d’urgence sont toujours les mêmes si l’on souhaite profiter de bonnes conditions et ne pas s’altérer la santé : une bonne chaise de gaming ou un fauteuil stable, ainsi qu’un bureau ou une table de jeu adaptée à sa taille et ses habitudes.

L’installation est prépondérante et vous permettra de parfaitement profiter de votre temps laissé libre pour ce divertissement.

Attention à l’hygiène de vie

L’idée est la même pour l’hygiène de vie. Même si les divertissements devant l’écran sont particulièrement exigeants, ils ne représentent en rien une activité physique normale. Plus qu’à l’accoutumée, il est donc crucial de ne pas faire n’importe quoi au niveau du sommeil et de l’alimentation.

Concernant le sommeil, évitez les heures de jeu tardives, notamment à cause des lumières bleues qui vous tiendront systématiquement éveillées.

Niveau alimentation, fruits et eaux seront de sûreté en cas de petite faim. Oubliez les sucreries en tout genre !