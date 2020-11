Il ne fait aucun doute que la télévision est l’un des outils de communication les plus puissants au monde. Des études récentes suggèrent que les gens dépendent de la télévision pour le divertissement, l’actualité, l’éducation, la culture, la météo, le sport et même la musique. Malgré les avantages possibles qu’elle présente, la consommation de la télévision est fortement critiquée. Lisez notre article pour découvrir ce que nous apporte la télévision dans notre vie quotidienne !

Du temps en famille

Les personnes qui nous sont le plus chères ont tendance à être occupées par leur routine quotidienne. Avez-vous envisagé de réserver du temps spécifique uniquement pour créer des liens avec votre enfant ? Croyez-le ou non, regarder la télévision ensemble est une expérience inestimable. Que vous regardiez des dessins animés avec des enfants plus jeunes ou que vous vous réjouissiez devant des films d’action avec vos adolescents, la télévision peut être un catalyseur de l’interaction et du divertissement en famille !

Des programmes télévisés éducatifs

Certaines chaînes exposent les jeunes enfants et les adolescents à des personnes, des histoires et des lieux qu’ils ne rencontreraient pas autrement dans la vie quotidienne. L’analyse des nouvelles et des événements actuels se veulent stimulants sur le plan intellectuel. Cette exposition éducative contribue à susciter l’intérêt des jeunes esprits pour des sujets spécifiques.

De l’inspiration

Pour les jeunes esprits, regarder la télévision peut susciter l’intérêt et même inspirer des recherches plus poussées sur un sujet. Nous encourageons les parents à intéresser leurs enfants aux programmes télévisés. C’est important car lorsqu’un enfant voit quelque chose d’intéressant ou a des questions sur un sujet particulier, les parents peuvent lui donner une explication simple pour qu’il y voit plus clair. Cela peut également enseigner aux jeunes enfants et aux adolescents des valeurs importantes ainsi que des leçons de vie.

L’apprentissage d’une langue étrangère

Avez-vous déjà remarqué que les chaînes câblées telles que Nickelodeon et Boomerang ont des programmes en espagnol ainsi que des publicités en espagnol ? Cela aide les jeunes non natifs à développer une « oreille » pour les nouvelles langues. De même, les étrangers qui souhaitent apprendre l’anglais peuvent le faire en regardant la télévision dans la langue souhaitée.

Des programmes de divertissement pour décompresser

Dans cet environnement en perpétuel évolution, la télévision est la source de divertissement la plus facile. Les programmes TV vous permettent généralement de vous détendre après une longue journée. Les adolescents comme les parents sont attirés par les émissions de santé, de remise en forme et de mode de vie, surtout lorsqu’ils incluent d’autres participants adolescents. Cela permet d’atteindre les plus jeunes et d’exercer une influence positive sur leurs connaissances et leurs habitudes de vie.

Il y a tant de choses à explorer lorsqu’on considère les avantages de la consommation de télévision, notamment la façon dont elle favorise le développement social et cognitif des jeunes esprits. En regardant la chaîne d’information, on se tient au courant de ce qui se passe dans le monde. En regardant des jeux télévisés, nous pouvons approfondir nos connaissances. Si vous voulez vous tenir informé de vos programmes favoris, n’hésitez pas à souscrire à un abonnement magazine tv de Kiosque Mag.