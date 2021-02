Apprendre à coder devient indispensable. Les métiers se digitalisent et les développeurs deviennent des profils très recherchés sur le marché du travail. Beaucoup de personnes souhaitent changer de vie et se reconvertir vers ce métier porteur et plein d’opportunités. Mais alors comment s’y prendre quand on souhaite apprendre a coder et que l’on a aucune notion ? Quelle formation suivre ? On répond à toutes les questions que vous pouvez avoir avant de vous reconvertir dans le développement web.

Pourquoi se reconvertir dans le développement web ?

De nombreuses personnes souhaitent se reconvertir dans le développement web pour plusieurs raisons :

Un secteur en plein essor

Les métiers se digitalisent et cette tendance va s’accélérer dans les années à venir. Les métiers pour lesquels il est nécessaire de connaître l’aspect technique se multiplient et de nouveaux métiers vont encore voir le jour dans les prochaines années. Apprendre à coder et maîtriser la technique va devenir un réel atout voire même indispensable. On le constate déjà, ces compétences sont très recherchées.

La demande en développeur est en constante évolution

La demande en développeurs web est en constante augmentation. Les développeurs sont des profils très recherchés et pourtant encore relativement rares. Vous aurez donc de nombreuses opportunités professionnelles si vous vous lancez dans une carrière de développeur.

Ce métier offre des conditions de travail qui en feraient rêver plus d’un

On le disait plus haut, les développeurs sont des profils encore relativement rares et recherchés. Pour attirer de bons profils, les entreprises sont prêtes à débourser de grosses sommes. Les développeurs sont donc très bien payés et ont un pouvoir de négociation important au moment de signer leur contrat.

Comment s’y prendre pour apprendre à coder quand on part de 0 ?

Tester ses appétences grâce aux ressources en ligne

Ce que l’on peut vous conseiller est d’abord de tester vos appétences grâce aux ressources gratuites disponibles sur internet. Il en existe de nombreuses. Vous pouvez regarder des tutos sur le sujet ou suivre des cours en ligne sur des plateformes comme CodeCademy par exemple. C’est un très bon moyen pour commencer à se familiariser avec les notions de base et pour acquérir la logique algorithmique. Vous allez aussi voir si cela vous plaît et si vous avez envie d’aller plus loin et de suivre une formation complète en développement web.

Se renseigner sur les différents types de formation proposées

Une fois que vous avez acquis les notions essentielles et que vous êtes prêt à vous lancer, renseignez-vous sur les différents types de formation qui s’offrent à vous. Vous pouvez poursuivre votre apprentissage en autodidacte mais cette méthode peut manquer d’encadrement et de suivi. Vous pouvez aussi faire le choix d’une formation longue type école d’ingénieurs ou école 42. Ces formations sont très complètes mais il s’agit de formations pour lesquelles il faut être prêt à repartir pour plusieurs années d’étude. Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, cela peut constituer un frein à votre volonté d’apprendre le code.

Mais alors comment faire ?

Le format bootcamp, une bonne option ?

Le format coding bootcamp est une très bonne option pour les personnes qui souhaitent se reconvertir dans le développement web. Ce format court et intensif permet en quelques semaines seulement d’acquérir toutes les notions fondamentales pour se lancer dans une carrière de développeur ou pour être capable de monter son projet entrepreneurial. Ce format est donc une bonne option pour se former en un temps record et changer de vie. Pour choisir le bootcamp qui correspondra le mieux à vos attentes, renseignez vous au préalable sur les langages enseignés, la taille des promotions, la pédagogie etc.