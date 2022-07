Vous avez certainement souvent cherché des informations sur la manière d’améliorer votre boutique en ligne et d’augmenter vos ventes. Par hasard, de nombreux articles sont parus sur le positionnement organique et après avoir tout lu, vous savez déjà ce que c’est, mais vous ne savez pas comment l’améliorer.

Il existe de nombreux outils d’analyse SEO qui nous aident à améliorer les différents facteurs qui affectent notre site web. Certaines sont plus complètes que d’autres, et il en existe des gratuites et des payantes.

Nous devons toujours tenir compte de notre positionnement organique et travailler de concert avec la publicité pour pouvoir amener notre boutique au sommet du marché en ligne.

Que sont les outils d’analyse du référencement ?

Les outils d’analyse SEO sont des instruments en ligne qui mesurent les aspects du positionnement organique sur le web, tels que la visibilité, les mots-clés positionnés ou les liens entrants. Ils peuvent nous aider à trouver des erreurs dans notre boutique en ligne ou faciliter des tâches complexes telles que la recherche de mots-clés et le contenu web.

Il existe actuellement de nombreux outils d’analyse SEO de qualité, mais l’important est de savoir les utiliser correctement et de choisir celui qui répond le mieux à nos besoins. C’est là qu’intervient la relation entre les connaissances techniques de la personne et la complexité de l’outil.

Il existe des outils d’analyse très puissants qui fournissent une grande quantité de données, qui ne peuvent être lues que par de véritables experts en référencement, comme c’est souvent le cas avec les outils premium.

D’autre part, nous pouvons trouver des outils beaucoup plus intuitifs, pas aussi précis, mais toujours utiles, que tout utilisateur moyen peut utiliser à son avantage sans avoir à dépenser beaucoup d’argent.

Outils de référencement gratuits

Commençons par ceux qui attirent le plus notre attention, les outils de référencement gratuits et intuitifs.

La plupart d’entre eux remplissent une fonction de base, mais cela n’implique pas que leur utilisation conjointe ne conduise pas à une étude web puissante.

Console de recherche Google

La première application que tout propriétaire de site Web doit connaître est Google Search Console. Vous en avez peut-être entendu parler, mais on se demande toujours à quoi sert la Google Search Console.

Eh bien, cet outil gratuit de Google vous aide à trouver les problèmes liés aux résultats de la recherche organique.

Cette application a une certaine importance dans toute analyse de référencement. Vous pouvez découvrir pour quels termes de recherche les utilisateurs vous trouvent et le CTR de chacune de vos pages web. En outre, il vous indique si des aspects internes doivent être optimisés et s’il existe des problèmes d’indexation de vos pages.

Selon son propre guide, cet outil vous permet d’effectuer les actions suivantes :

Google vous indique s’il a trouvé et exploré votre boutique en ligne.

Vous pouvez vérifier vos données de trafic, comment vous avez été trouvé, combien de fois vous êtes apparu dans les résultats de recherche, etc.

Résoudre les problèmes d’indexation de vos nouvelles pages.

Afficher les domaines de référence

Google PageSpeed

Cet outils d’analyse SEO gratuit de Google nous montre les performances, en termes de vitesse, de notre boutique en ligne sur les ordinateurs et les appareils mobiles, et nous donne divers conseils pour améliorer ces données.

L’un des aspects les plus importants du référencement que les moteurs de recherche, tels que Google, apprécient le plus est la vitesse de chargement du site web et de tous ses éléments. C’est pourquoi nous devons prendre en compte cette valeur et lui donner la priorité sur d’autres moins importantes.

Ils nous donnent un score de vitesse, indiquant s’il s’agit d’une page lente, rapide ou normale.

Ils nous donnent des résultats sur la répartition de la charge des différentes pages.

Nous donne une note sur l’optimisation et les performances

Il nous montre le poids de chaque page et les éléments qui la gênent.

Nous donne des suggestions pour faire

Google Trends

Google Trends est l’un des outils d’analyse SEO les plus populaires sur Internet, non seulement pour son efficacité, mais aussi pour sa simplicité. Il est utilisé à la fois par les experts et les utilisateurs ordinaires. Cet outil indique les tendances sur la base des termes de recherche.

Avec cet outil, vous pourrez trouver des tendances en fonction des périodes que vous aurez sélectionnées. Il est important d’utiliser Google Trends pour trouver des sujets sur lesquels créer du contenu afin d’absorber toutes les recherches possibles.