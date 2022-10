En tant que développeur web, vous vous devez de maîtriser certains outils afin de mener à bien votre mission. Aujourd’hui, il existe une panoplie d’outils de tout usage que chaque développeur doit connaître. Chacun d’eux diffère par leurs missions et leurs méthodes d’utilisation. Si vous êtes un développeur débutant dans le domaine, nous vous conseillons de vous tourner vers des outils faciles à utiliser et à prendre en main. Dans ce guide, nous vous dévoilons une liste des meilleurs outils à utiliser pour les développeurs web.

Maîtrisez Visual Studio Code

En tant que développeur débutant, le premier outil de codage que vous devez maîtriser reste Visual Studio Code. Il s’agit ici d’un éditeur de code très facile à utiliser et à prendre en main pour les débutants dans le domaine. Il faut savoir que ce logiciel est gratuit, ce qui vous permettra de vous exercer sans aucune limite. De plus, sachez que cet outil est en open source, développé par Microsoft. Vous pouvez donc coder sans aucun souci. Il prend généralement en charge des centaines de langages destinées à la programmation. Outre cela, il propose un environnement de développement directement intégré au système et dispose de plusieurs outils qui vous permettront de traiter des objets techniques, de les éditer ou encore de les déboguer. En optant pour Visual Code Studio, vous aurez la chance d’intégrer également GitHub et IntelliSense, sa fonction de complétion intelligente.

Optez pour InVision pour vos projets de conception

Si vous avez en tête un projet de conception ou de prototypage, optez pour InVision, un outil de design avec une interface fluide visant à réaliser des maquettes interactives en tout genre et à travailler sur des prototypes. Contrairement à ses pairs comme Sketch ou encore Figma, InVision vous permettra de travailler élément par élément en jouant sur les entêtes, les transitions ainsi que les boutons d’interactions. Sa plus grande particularité reste sa formule gratuite qui vous permettra de créer 3 projets maximum avec 10 utilisateurs. Il est donc très intéressant pour les développeurs débutants.

Optez pour CodePen pour tous vos besoins de code répondant à un projet spécifique

Vous le savez certainement déjà, CodePen est une plateforme sur laquelle il vous est possible de trouver des bouts de codes dans les projets d’autres développeurs comme vous dans le monde. Cet outil en ligne est pourvu d’un éditeur qui vous donne la possibilité de rédiger des lignes de code tout en ayant un point de vue général sur l’avancement de votre projet. De plus, cet outil vous donne la possibilité d’accéder à des bouts de code qui répondent réellement à vos besoins, mais aussi de partager vos bouts de code avec des milliers de développeurs sur CodePen.

Inscrivez-vous sur GitHub afin de stocker et partager du code

Connu à ce jour comme étant la plateforme de référence en matière de gestion de code et de stockage de code, GitHub vous permet de déposer du code en hébergeant le code source du projet. Ce code source en question pourra ensuite être récupéré par des milliers de développeurs comme vous, qui peuvent y apporter des modifications. Grâce à un historique complet des modifications, chaque développeur aura un aperçu des changements de code ainsi que leurs auteurs.

Le réel objectif de cette plateforme en ligne est d’encourager les développeurs à collaborer ensemble et à promouvoir les échanges de code. L’avantage de cette plateforme reste sa large communauté dans le monde entier et son offre gratuite.

Ne négligez pas Doodle Ipsum pour vos illustrations pour la mise en page d’un site web

Outre ces précédents outils, il existe également une plateforme de génération et de personnalisation d’illustrations que vous devez absolument connaître. Il s’agit de Doodle Ipsum, un outil gratuit qui vous permet de peaufiner la mise en page de sites internet. Pour cela, vous devez choisir les illustrations qui vous plaisent parmi de nombreux styles, puis définir leurs dimensions et d’appliquer des effets. Cela vous permettra alors d’obtenir un code HTML que vous pourrez instantanément intégrer dans votre projet.

N’oubliez pas non plus Chrome DevTools afin d’accéder à plusieurs outils pour le développement web

Vous connaissez le célèbre navigateur web Chrome ? Saviez-vous qu’il existe un outil relatif à ce navigateur nommé Chrome DevTools, adapté aux développeurs web débutants ? Cet outil vous permet généralement d’appréhender le fonctionnement d’un site internet et ses différentes applications en interne. Pour maîtriser cet outil, il vous suffit de vous rendre sur le site internet que vous voulez analyser. Ensuite, vous devez cliquer sur les points qui se situent en haut à droite de l’écran, sur le navigateur. En cliquant sur « Plus d’outils », et « Outils de développement », de nombreux onglets s’ouvriront sur votre navigateur. Cela vous permettra de visualiser le code source d’une page, d’avoir des informations sur le chargement des différentes pages du site et même de générer des rapports de performance détaillés sur les bonnes pratiques à adopter.

Jetez votre dévolu sur Bootstrap pour le design de sites web et d’applications

Vous désirez travailler efficacement sur le design d’un site web ou d’une application ? Dans ce cas, en tant que développeur débutant, vous devez maîtriser Bootstrap, un framework de front-end particulièrement populaire à ce jour. Cet outil vous donnera la possibilité d’affiner la mise en page de votre code HTML. Pour cela, il met à votre disposition de multiples outils indispensables dans la création de design d’applications et de sites web, comme JavaScript, variables Sass, des composants prêts à l’emploi, des modèles de conception CSS, et bien d’autres encore. Outre cela, en plus d’être un framework gratuit, sachez que Bootstrap vous permet également d’assurer la réactivité de votre site internet sur l’ensemble des supports actuels.

Testez votre site internet sur PageSpeed Insights

Vous recherchez un outil proposé par Google afin d’analyser les différentes performances de votre site web ? Dans ce cas, PageSpeed Insights est ce dont vous avez besoin de maîtriser. Pour les développeurs débutants, cet outil est un excellent moyen d’analyser et de corriger les points techniques défaillants de votre site internet. Son principal atout consiste à mettre à votre disposition un rapport détaillé sur l’expérience utilisateur de vos pages web. Il est d’ailleurs très facile à utiliser et vous permet de réaliser une analyse facile en entrant simplement l’URL du site sur la case dédiée à cet effet.

Vous l’aurez compris ! Il existe un grand nombre d’outils que tout développeur débutant se doit de maîtriser. Une fois que vous aurez acquis des compétences sur ces plateformes, vous pouvez vous former à utiliser d’autres outils de codage en ligne.