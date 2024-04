Certes, la démocratisation d’Internet et des technologies numériques à révolutionné nos modes de communication, et continue de le faire à l’heure où nous parlons. De nouvelles manières de s’informer et de se divertir ont également vu le jour. Pourtant, nous prenons aussi peu à peu conscience d’une chose : l’ère du numérique expose aussi nos données personnelles et nos vies privées comme jamais auparavant. Face aux défis de la cybersécurité, quelles sont alors les stratégies de protection que nous pouvons mettre en oeuvre en tant que simples particuliers ?

Divertissement et consommation : mieux sélectionner les plateformes sur lesquelles nous nous inscrivons

Eblouis par les possibilités de se divertir et de consommer qu’offre le web, nombreux sont les individus qui négligent les comportements pourtant exigés par les nouveaux défis de la cybersécurité. Et ils perdent de vue que ces domaines sont devenus de véritables terrains de jeu pour les hackers. Or, il convient de toujours se poser la question de la fiabilité du site avant de communiquer des coordonnées bancaires ou des informations sensibles.

Cela implique donc de produire un petit travail d’enquête avant d’ouvrir un compte client, et ce quel que soit le site. Un rapide check-up sur votre moteur de recherche préféré peut s’avérer déterminant. Par exemple, bien que le phénomène soit à la mode, abstenez-vous de faire un $10 deposit casinos sans avoir vérifié auparavant que l’application observe bien les protocoles de sécurité en vigueur.

Une stratégie pour s’adapter aux défis de la cybersécurité dans les lieux publics

Par ailleurs, il existe un défi de la cybersécurité qui concerne étroitement le mode de vie désormais valorisé dans nos sociétés. Que l’on soit entrepreneur, voyageur ou dirigeant d’entreprise, il est devenu possible de passer son temps dans les avions ou dans les lieux publics avec son ordinateur portable pour unique outil de travail. Mais attention. Car les réseaux wifi publics, ceux des cafés, des aéroports et des hôtels, sont autant de portes dérobées que les délinquants numériques adorent exploiter.

Aussi, la France n’étant pas encore devenue une grande nation de la cybersécurité, quelques stratégies sont à mettre en oeuvre quand vous sortez de chez vous et que vous vous connectez dehors :

Activez un VPN pour crypter votre trafic ;

Évitez toute activité sensible, ne consultez vos comptes en banque, ne faites pas d’achat et ne connectez pas à vos mails ou réseaux sociaux ;

Désactivez le partage de fichiers et l’accès à votre appareil depuis le réseau ;

Ne vous connectez à aucun site non sécurisé ;

Une fois déconnecté, effacez l’historique et les cookies de navigation.

Bref, considérez les wifi publics comme des zones de non-droit du Far West numérique !

Protégez vos données et votre vie privée des ransomwares

Enfin, impossible d’évoquer les défis de la cybercriminalité sans évoquer la question des ransomwares. Ces dernières années, cette menace s’est répandue comme une traînée de poudre à travers les foyers. Il s’agit de logiciels malveillants qui cryptent vos fichiers et vos données, avant de vous réclamer une rançon. Une vraie prise d’otage !

Or, vos antivirus et logiciels anti-malwares habituels n’y peuvent pas toujours grand-chose. Aussi, pour vous prémunir, quelques bon réflexes sont à avoir :

Sauvegardez régulièrement vos données sur un disque dur externe, non connecté en permanence à votre ordinateur ;

Mettez régulièrement à jour vos logiciels, systèmes d’exploitation et antivirus, car les malwares s’installent profitant de ces failles ;

Faîtes preuve de prudence face aux pièces jointes et aux liens suspects, principaux vecteurs d’infection ;

Utilisez un logiciel anti-ransomware fiable, capable de détecter et bloquer ces menaces ;

Effectuez des scans réguliers de votre ordinateur à la recherche de logiciels malveillants.

La question est sérieuse. Aussi, si vous n’êtes pas un informaticien en herbe et que ces questions vous dépassent, faites-vous aider par un ami ou un membre de la famille plus compétent. Les données personnelles et la vie privée, ça n’a pas de prix !