Dans notre monde très numérisé, les internautes sont à la recherche des meilleures solutions pour naviguer facilement et en toute sécurité. Dans la gamme des solutions, on retrouve le VPN. Et on se trouve généralement devant le choix entre un VPN gratuit ou payant. Le premier ne nous coûte rien, ce qui n’est pas le cas du second. Toutefois les fonctionnalités et les performances sont-elles les mêmes ? Quelles sont les différences qu’on peut faire entre un VPN gratuit et un VPN payant ?

Un VPN gratuit, pour des fonctionnalités basiques

Les VPN gratuits existent et sont courants. On peut s’en procurer sans débourser de l’argent et c’est la principale raison qui attire. Mais il faut aussi savoir que ce qui ne coûte rien n’est évidemment pas autant performant que ce qui est payant. Un VPN gratuit peut être utile pour des tâches plutôt basiques comme la connexion sur des sites dont l’accès est bloqué au travail par exemple, consulter vos mails, etc. Ils permettent le cryptage des données.

Avec un VPN gratuit, les performances ne sont toutefois pas les meilleures. Lorsqu’on se réfère par exemple à la vitesse du débit, vous aurez des difficultés à effectuer des activités intensives. Le volume de données qui passent en dit long. Il est impérieux de faire attention en choisissant le VPN. Il en va de la protection de vos données. Et un VPN gratuit n’offre pas de réelle garantie en ce qui concerne la confidentialité de vos données.

Un VPN payant, pour une meilleure performance !

Si vous recherchez la performance dans les fonctionnalités de votre VPN, opter pour un VPN payant est une meilleure option. Il est effectivement le plus adapté pour des activités intenses. Cette page vous présente une sélection des meilleurs VPN payants en 2020 pour vous accompagner dans votre choix.

Un VPN payant vous offre un meilleur débit. Le volume de données ne souffre pas de restrictions qui vous handicapent dans votre activité. Vous pourrez effectuer vos téléchargements sans limites. Vous aurez accès à un service client à votre disposition, et la sécurité de vos données est garantie. L’accessibilité à plusieurs serveurs est aussi l’atout qu’il y a avec un VPN payant. La connexion est plus stable et vous pouvez naviguer à volonté.

En termes de paiement, il faut aussi retenir que vous avez le choix d’opter pour la formule qui vous convient le mieux. Les abonnements peuvent être annuels, ou même mensuels. Vous pouvez opter pour une formule basique ou prémium. C’est donc un investissement qui peut s’adapter à chaque utilisateur.

Comment choisir ?

Au final, le choix entre l’une ou l’autre des deux options dépend de vos besoins. Si vous envisagez une utilisation plutôt basique, nul besoin de vous abonner à un VPN payant. Un VPN gratuit ferait bien l’affaire. Mais si vous avez besoin d’un VPN très performant pour des activités intensives, si vous voulez contourner les restrictions sur la vitesse du débit et le volume de données, avoir accès à un service client et une meilleure protection des données, faites le pas vers le VPN payant.

Il faut savoir aussi que payer un VPN ne signifie pas forcément que vous aurez une satisfaction parfaite. Il faut donc prendre le temps de vous renseigner sur les différents VPN présents sur le marché et les avis des personnes qui les ont déjà utilisés. Pourquoi ne pas vous renseigner auprès d’un professionnel dans le domaine ? Cherchez aussi auprès de vos collègues qui utilisent des VPN payants des recommandations pour un modèle qu’ils ont expérimenté et qui leur a donné satisfaction. Ne vous précipitez pas donc dans votre choix ; faites vos recherches, comparez vos résultats, et prenez une décision avisée.