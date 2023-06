Le métier d’ingénieur du BTP est très porteur du fait du nombre d’entreprises, de collectivités publiques ou de particuliers en recherche permanente de professionnels compétents. La fonction est en effet au centre de la réussite d’un projet de construction immobilière. Pierre angulaire du chantier, maîtrisant des compétences multiples et capable d’adopter une vision d’ensemble, un ingénieur du BTP compétent est une véritable plus-value pour un projet. C’est ce qui explique l’augmentation constante, depuis quelques années, du nombre d’ingénieurs freelances dans le domaine de la construction.

Comment expliquer cet essor fulgurant des ingénieurs freelances dans le domaine de la construction ?

Au principe de cet essor fulgurant des ingénieurs freelances dans le domaine de la construction, on trouve plusieurs explications. La première d’entre elles réside dans un changement global de la manière dont on perçoit le travail dans nos sociétés. Beaucoup de personnes considèrent qu’il ne doit plus être central dans leur vie, et revendiquent la possibilité de pouvoir travailler de manière plus souple. Cela sous-tend des mutations dans le BTP comme dans d’autres secteurs.

Deuxièmement, les évolutions technologiques ont permis à de nombreux ingénieurs du BTP de s’émanciper des entreprises traditionnelles. Les plateformes en lignes telles que Freelance-Engineering, disponible sur https://www.freelance-engineering.fr/, sont désormais en mesure de référencer un grand nombre d’ingénieurs freelances. Cela permet aux clients de sélectionner un professionnel en définissant de nombreux critères comme l’expérience ou la rémunération attendue. Enfin, la crise de la COVID-19 a constitué un moment propice, dont se sont saisis de nombreux ingénieurs pour sauter le pas.

Des avantages considérables pour les ingénieurs eux-mêmes…

Alors que l’opportunité de travailler en freelance constitue un moyen de passer du rêve à la réalité pour bon nombre de personnes, l’opération est assez aisée pour les ingénieurs du BTP. C’est ce qui explique l’essor du nombre d’ingénieurs freelances dans le domaine de la construction. Leurs compétences étant très demandées, il leur suffit de placer leur CV sur une plateforme de qualité pour bénéficier d’un ensemble d’avantages appréciables.

L’ingénieur du BTP travaillant en freelance peut ainsi prendre le contrôle total de son emploi du temps, ce qui est très pratique dès lors que l’on veut cumuler activité professionnelle et vie de famille. Il en découle également pour lui une grande autonomie dans le choix des projets auxquels il entend participer, et il peut en profiter pour diversifier au maximum ses expériences de travail et éviter la lassitude. En tant qu’entrepreneur à son compte, il développe ses compétences et accroît potentiellement son potentiel de gains.

… Mais les clients y trouvent aussi leur compte !

Mais les clients bénéficient également de ce nombre grandissant d’ingénieurs freelances dans le domaine de la construction. Si le BTP est en mutation, ces changements touchent aussi les moyens de mettre en relation les demandeurs et les professionnels. Ainsi, il suffit aux clients de poster une offre de mission sur une plateforme en ligne pour solliciter des retours de n’importe quel spécialiste en présence. Ils peuvent aussi profiter des mécanismes très fins de référencement pour dénicher une pépite rare possédant les compétences et l’expérience dont ils ont exactement besoin.

Un tel système limite le risque de se voir attribuer un professionnel peu compétent pour la gestion de ses projets. Il est également une opportunité de plus de gagner de l’argent avec internet puisque les ingénieurs freelances subiront souvent moins de frais généraux que les entreprises et pourront donc appliquer des tarifs plus intéressants. Enfin, dans le cadre d’un travail en freelance, la relation entre le client et le professionnel est souvent plus claire et directe.