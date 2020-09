Fortement prisé pour sa facilité d’accès et son caractère libre, WordPress est un système très fiable de gestion de contenu. En effet, il permet de concevoir des plateformes pour toutes vos activités. Comment créer un site web élégant avec cet outil ? On vous en dit plus.

Choisir le nom du domaine et l’hébergeur

Le nom de domaine est en réalité l’adresse qui permettra d’accéder à votre site web. Concrètement, il s’agit du nom qui apparait souvent après les lettres abréviatives www. Généralement très significatif, ce nom peut énoncer clairement votre site. Voilà pourquoi il est indispensable que vous en preniez un, qui a le nom de la marque de votre entreprise ou qui donnera une idée de vos services. Il urge également que vous choisissez une bonne extension conformément à votre goût et au statut de votre structure. Vous avez le choix entre .fr, .com, .net, .org, etc.

Concernant l’hébergeur web, il s’agit d’une entreprise qui a pour but de conserver les données de votre futur site. Ainsi, l’hébergeur dispose de la base de données de votre plateforme afin que les internautes puissent y avoir accès à volonté. Faire un meilleur choix est donc très important. En effet, l’hébergeur doit être facile d’accès, sécurisé et adapté à vos besoins. Le prix de ce dernier est un facteur déterminant. Faites une recherche des plus efficaces. Dès que vous choisissez le nom du domaine et votre hébergeur web, il ne vous reste qu’à installer WordPress et à le paramétrer. À cette étape, vous aurez besoin de voir le code promo Divi pour bénéficier de nombreux avantages.

Installer votre gestionnaire de contenu

La prochaine étape dans la création de votre site web est la mise en place de WordPress. À cet effet, vous avez deux possibilités. La plus facile est de l’installer automatiquement. Pour le faire, les hébergeurs proposent l’aménagement automatique. Elle consiste à télécharger le logiciel, à fournir une base de données, à paramétrer les composants de votre site et à envoyer ces derniers sur le serveur.

Notez ici que l’installation se fait d’elle-même, mais vous devrez renseigner certains champs. Vous remplirez alors selon les informations demandées (le titre de votre site, le nom d’utilisateur, le mot de passe). Ensuite, connectez-vous à votre plateforme WordPress en insérant vos données d’accès et vous aurez votre tableau de bord. Grâce à ce dernier, vous pourrez modifier et gérer votre site web selon votre convenance.

Accorder une attention au choix du thème WordPress et l’installer

Pour créer un site web très design, le choix du thème de votre gestionnaire de contenu est une étape clé à prendre au sérieux. Généralement, il est mis à votre disposition un thème par défaut. Vous pouvez le changer en sélectionnant un autre, parmi une large palette de thèmes disponibles. En effet, WordPress possède une base de données de plus de 4000 thèmes libres. Afin de les installer, rendez-vous dans votre panneau de configuration, dans le menu »apparence » et cliquez sur thèmes. Prévisualisez ceux qui vous plaisent et installez-les. Après quoi, vous pourrez activer celui qui vous intéresse et le personnaliser.

Par ailleurs, retenez qu’il existe des thèmes premium. Il vous faudra cependant les acheter. Toutefois, sachez que les thèmes payants disposent de plus de fonctionnalités que ceux qui sont gratuits. Ces thèmes rendent généralement les sites très intuitif et très élégant par la bonne configuration des menus et de l’interface du site. N’hésitez donc pas à investir dans la conception de votre site. Vous pouvez au besoin profiter des offres promotionnelles de Divi pour acquérir votre thème à moindre coût.

Structurer votre site web et le finaliser

Comme pour tout site web, il vous faut à présent paramétrer le vôtre. Pour commencer, dotez-le d’un menu de navigation. Pour cela, allez dans votre tableau de bord et sur apparence. Vous verrez un onglet « Menu ». Cliquez dessus et vous pourrez en créer un nouveau auquel vous ajouterez des pages. Grâce au gestionnaire de menu, vous pourrez insérer les catégories et les articles qui vous plaisent et les nommer. Mettez des images pour embellir votre plateforme. Renseignez le bas de votre site web avec les informations importantes, bien rédigées.

Rédiger votre contenu

C’est le moment d’écrire le contenu de votre site internet. À l’aide d’un éditeur de texte, rédigez de très bons articles et attribuez-les aux catégories que vous avez créées. Vous pouvez désormais les publier ou simplement choisir de les enregistrer. Gardez à l’esprit que WordPress est facile d’utilisation. Toutes les options sont dans votre tableau de bord. Il suffit de les exploiter.

Le référencement de votre site internet

Afin que votre site web soit bien référencé par le moteur de recherche Google, il est important d’ajouter des extensions. Ces derniers sont employés à des fins multiples. Ils permettent de traduire les pages, de modifier leur description et de réduire la taille des images. Ils favorisent également l’optimisation des mots clés, l’ajout des options pour les réseaux sociaux et la lutte contre les spams. À cet effet, il existe plusieurs extensions et chacune d’elle dispose d’une fonctionnalité qui lui est propre. Parmi celles-ci, on peut citer Yoast SEO, Askimet, etc. Voilà donc les étapes qui vous aideront à créer votre site internet avec WordPress. Si malgré ces informations, vous ne vous en sortez pas, n’hésitez pas à suivre une formation dédiée.