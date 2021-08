Les bornes d’arcade sont devenues hyper tendances. On les retrouve dans de nombreuses entreprises, mais aussi chez des particuliers fans de jeux-vidéos. Vous souhaitez vous aussi équiper votre bureau ou votre domicile avec une borne d’arcade entièrement personnalisée ? Retropad propose à ses clients des machines haut de gamme, 100 % Made in France.

Retropad en quelques mots

Retropad est une entreprise toulousaine créée en 2017 par Mathieu Wargnier, véritable passionné de jeux-vidéos, qui fabrique des bornes d’arcade personnalisées pour les amateurs de retrogaming. Composée d’une équipe de professionnels jouissant d’un excellent savoir-faire, Retropad s’occupe de la fabrication des bornes d’arcade de A à Z.

Comment se déroule la commande d’une borne d’arcade personnalisée avec Retropad ?

Avant de recevoir votre borne arcade fabriquée sur mesure, plusieurs étapes sont à prendre en compte afin d’obtenir la borne qui se fondra parfaitement dans le style de votre intérieur.

Choix du style de la borne

La première étape consiste à définir le style de la borne d’arcade. Plus qu’un équipement de divertissement, une borne d’arcade est un véritable élément décoratif qui allie une touche vintage et une grande originalité. Le plus simple est de consulter le catalogue en ligne afin de vous inspirer des modèles proposés par Retropad. Vous trouverez des modèles inspirés de grands classiques du cinéma, comme Jurassic Park, Pulp Fiction ou encore The Terminator. Si vous avez une idée bien précise, n’hésitez pas à soumettre votre projet aux graphistes de Retropad pour obtenir une borne de gaming entièrement personnalisée selon vos goûts et vos envies.

La fabrication

Toutes les bornes sont fabriquées exclusivement en France. Elles sont robustes, esthétiques et promettent de longues heures de divertissement à tous les joueurs. L’ensemble du processus de fabrication, du choix des matériaux de fabrication à l’assemblage, est réalisé par une équipe de passionnés qui cherche à partager leur amour des jeux-vidéos en proposant des produits de très haute qualité. Cela sous-entend un travail de menuiserie minutieux, un écran plat dernière génération avec une protection adéquate, des joysticks et des boutons de contrôle robustes pour un usage intensif et de nombreux autres éléments. Toutes les bornes livrées ont une garantie de 2 ans pour répondre aux pannes les plus courantes sur les consoles de jeux.

La livraison

Une fois que votre borne est fabriquée, Retropad procède à différents tests rigoureux afin de s’assurer que le produit est entièrement fonctionnel. Il ne vous reste plus qu’à attendre l’arrivée de votre nouvelle borne personnalisée à votre porte. Comptez un délai d’environ 3 semaines pour recevoir votre borne d’arcade provenant du catalogue, et un délai de 6 semaines pour une borne entièrement sur mesure.

Pourquoi équiper une entreprise avec une borne d’arcade ?

Quel que soit votre domaine d’activité, l’installation d’une borne d’arcade personnalisée comprend de nombreux avantages pour votre entreprise, comme par exemple :