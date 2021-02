Le numérique est un domaine finalement assez jeune au regard de l’âge de notre civilisation, même si beaucoup d’entre nous baignons dans les mondes virtuels depuis notre enfance. Les possibilités offertes par les réseaux et les outils numériques sont donc en évolution permanente, pour le meilleur et pour le pire. Les réseaux sociaux sont par exemple l’objet de nombreuses critiques, notamment pour leur incapacité à filtrer certains contenus mais ils ne sont pas la seule source d’inquiétude liée au numérique.

En effet, le smartphone est devenus un outil banal, toujours à portée de mains dans notre poche. Il est très utile pour de nombreuses raisons mais peut aussi avoir des effets pervers. Certains jeux vidéos sont notamment pointés du doigt pour leur caractère addictif qui enferme les personnes les plus fragiles dans un monde virtuel dont ils ont beaucoup de mal à s’extirper. Il est donc parfois nécessaire de surveiller l’utilisation des jeux vidéos sur un mobile pour en protéger son propriétaire. Voici comment faire.

Surveiller l’utilisation des jeux vidéos sur un mobile pour protéger vos enfants

Les jeux vidéos sont depuis longtemps entrés dans la culture de notre société. Depuis les premières consoles, déjà reléguées au rang d’antiquités, les évolutions permanentes de la technologie ont désormais mis à disposition des jeux extrêmement addictifs et surtout accessibles en permanence sur smartphone. Si ils peuvent être amusants pour passer le temps dans les transports par exemple, ils peuvent aussi être dangereux si ils sont mal utilisés.

Les cibles les plus fragiles de ces jeux sont bien sûr les enfants. L’âge d’acquisition du premier smartphone de cesse de diminuer et les enfants ne sont pas toujours suffisamment matures pour en contrôler leur utilisation. C’est pourquoi de nombreux parents ont besoin de surveiller l’utilisation des jeux vidéos sur un mobile sans y avoir accès car, pour les enfants, voir leurs parents fouiller dans leur mobile est considéré comme une violation de leur intimité. D’où l’intérêt du logiciel espion android, discret et efficace.

Le logiciel espion au service de la sécurité

Ce type de logiciel espion offre bien des fonctionnalités qui permettent par exemple de consulter les messages échangés sur un mobile mais aussi d’avoir accès aux applications installées comme Facebook, Instagram ou Snapchat. Ceci est particulièrement intéressant pour les parents qui se soucient des contacts de leurs enfants mais c’est aussi très utile pour surveiller l’utilisation des jeux vidéos sur un mobile.

Le logiciel espion permet en effet d’avoir accès à toutes les applications du téléphone et d’en connaître l’usage. C’est donc un élément de sécurité pour les enfants et de sérénité pour les parents. Mais ce peut aussi être utile aux personnes qui ont dans leur entourage une personne fragile, dépendante aux jeux vidéos. Cela ne remplace bien sûr pas une prise en charge médicale mais c’est déjà un premier pas pour identifier et quantifier le problème.

Comment utiliser un logiciel espion ?

Si le logiciel espion est un excellent moyen de surveiller l’utilisation des jeux vidéos sur un mobile, c’est avant tout grâce à sa simplicité d’utilisation. En effet, la plupart de ces applications nécessitent une simple visite sur leur site et le paiement d’un abonnement. Une fois le compte validé et la période d’essai activée, car la plupart proposent une telle période gratuite, vous recevrez généralement deux mails. L’un que vous devrez télécharger sur le mobile cible et l’autre qui vous permettra d’accéder au panneau de contrôle.

Sachez tout de même que l’utilisation des logiciels espions s’appuie sur un flou juridique qui devra nécessairement être éclairci par la législation dans les années à venir. Pour l’instant, installer un tel logiciel sur le mobile de son enfant est légal car considéré comme une solution de sécurité mais il vous sera par exemple interdit de l’installer sur le mobile de votre conjoint pour l’espionner. Ou alors à vos risques et périls !