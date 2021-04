Avec la miniaturisation technologique, la plupart des drones aujourd’hui sont de plus en plus compacts, que cela soit pour des utilisations diverses. Il existe une multitude de mini drones ou nano drones sur le marché pour les enfants, la photographie et vidéo aérienne ou pour des utilisations plus professionnels comme la surveillance et l’espionnage.

Mini drone pour le loisir : CX-10

Accessible facilement à l’achat, le mini drone CX-10 est conçu pour des vols en intérieur orienté pour les enfants. Ce tout petit drone mesure seulement 4cm x 4cm et atteint à peine 2cm de hauteur. Il possède une autonomie de 10 minutes maximum pour une portée d’environ 20 mètres. Il se pilotable via une petite télécommande et ne pèse que 20 grammes. Il est idéal pour s’amuser avec un engin qui tient largement dans la paume de la main.

Nano drone d’espionnage : Black Hornet 3

Le Black Hornet 3 est un micro-drone ressemblant à un hélicoptère, conçu et produit par les sociétés Prox Dynamics puis FLIR Systems. Il est destiné aux forces armées du monde entier, des agences gouvernementales et des premiers secours. Equipé de capteurs aériens et capteurs terrestres, ce nano drone est à la fois discret et performant. L’engin pèse seulement 33 grammes pour 168 millimètres de long. Il dispose d’une gigantesque autonomie de 25 minutes, une portée conséquente de 2 kilomètres et une vitesse de pointe de 21 km/h. Bien entendu, le Black Hornet 3 est pourvu d’un traitement d’image précis avec le cœur de micro caméra FLIR Lepton.

Le plus petit drone : Piccolissimo

Développé par des chercheurs de l’université de Pennsylvanie, le Piccolissimo est le plus petit drone au monde avec une taille de 28 millimètres de diamètre, pour un poids inférieur à 2,5 grammes. C’est le premier drone autonome de cette taille doté d’une batterie lithium polymère qui ne dépasse la taille d’une pièce de deux euros. Avec ses dimensions minuscules, il se déplace dans les airs grâce hélice lancée par un rotor excentré, tournant dans le sens horaire à la vitesse de 800 tours/minute. Pour fonctionner, ce Nano drone embarque dans une petite capsule en plastique, imprimée en trois dimensions, une mini batterie et il intègre également un dispositif doté de capteurs qui lui permettent de se repérer dans l’espace.

Mini drone pour la vidéo aérienne

Concernant la prise de vue aérienne, les drones sont également de plus en plus petits. Les raisons sont simples, les mini-drones sont plus facilement transportables et les réglementations plus laxistes pour les modèles légers. Si on se réfère au TOP 10 des meilleurs drones, le DJI Mini 2 remporte la palme du drone le plus petit et le plus performant. En effet, ce drone possède un poids de 249 grammes pour une taille de 138 x 81 x 58 mm une fois ses bras pliés. Il embarque une caméra stabilisée capable de filmer en 4K avec une autonomie de 30 minutes et une portée de 10 km. Ce qui fait du DJI Mini 2, le mini drone le plus performant.