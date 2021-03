Savez-vous qu’il est très facile de se tromper quand on veut payer une montre connectée ? En effet, très peu de personnes maîtrisent l’univers des smartwatchs. Il est donc important de bien s’informer sur leurs fonctionnalités et les différentes déclinaisons sur le marché avant de faire un choix. Voici un petit guide pour vous tenir la main dans votre achat.

Les différents types de montres connectées

Dans l’univers des montres connectées, on peut distinguer jusqu’à 3 différents types de produits. La première catégorie est celle des montres qui dépendent d’un smartphone. Ce sont les smartwatchs les plus populaires du moment. Ceci s’explique bien par la concurrence entre les marques que sont Apple, Samsung, Motorola, Asus… Ces montres doivent absolument être liées à un smartphone. Servant d’extension au téléphone avec lequel il est couplé, le smartwatch propose de nombreuses fonctionnalités. Ainsi, une telle montre vous notifie les appels et les notifications des réseaux sociaux et autres applications. Certaines proposent aussi la météo, le lecteur mp3, un GPS, le traducteur, un chronomètre… La liaison entre le téléphone et la montre se fait par Bluetooph ou Wi-Fi. La deuxième catégorie est celle des montres avec carte sim ou autonomes. Elles proposent les mêmes fonctionnalités qu’un smartphone. Ainsi, vous pouvez les utiliser comme un téléphone à part. La dernière catégorie est celle des bracelets connectés. Ils ne sont pas réellement des Montres connectées. Beaucoup plus indiqués pour le sport, ces bracelets ne disposent pas tous d’un écran. Côté fonctionnalités, ils servent de trackers d’activités. Ainsi, ils permettent de suivre votre activité physique durant toute la journée.

Tenir compte de l’usage pour les fonctionnalités

L’usage que vous voulez faire de votre montre est aussi un aspect capital en matière de choix. En effet, comme nous l’avions déjà expliqué, toutes les smartwatchs ne se valent pas en matière de fonctionnalités. C’est donc à vous de voir celle qui répond à vos besoins. Pour un sportif confirmé, un bracelet connecté serait un meilleur choix. Par contre, pour quelqu’un qui veut juste avoir des notifications de son téléphone et écouter de la musique, une montre couplée à un smartphone est idéale. Il existe aussi des modèles de smartwatch qui disposent d‘une large gamme de fonctionnalités. Ces montres utilitaires sont de la high-tech et vous permettent même de commander des objets connectés à la maison.

L’autonomie de la montre connectée

Dans le choix de votre montre connectée, vous devez aussi prêter attention à son autonomie. Sans une bonne autonomie, vous ne pouvez jouir correctement de votre smartwatch. Aujourd’hui, les constructeurs proposent des appareils qui peuvent fonctionner sur une année entière. Toutefois, les marques célèbres proposent encore des montres qui tiennent à peine quelques jours et demandent une recharge constante. Ne lésinez donc pas sur ce critère pour faire un meilleur choix.

L’écran de la montre connectée

L’écran apporte plus de confort dans l’utilisation de la montre et fait d’ailleurs partie des plus importantes caractéristiques. Nous distinguons plusieurs technologies d’écran sur le marché. La technologie AMOLED est la plus répandue à cause de ses performances. Bonne luminosité, couleurs attirantes sont ses caractéristiques. Malheureusement, cette technologie est énergivore. Par contre, les dalles LCD sont économiques et permettent une utilisation sous le soleil. Leur défaut, c’est la mauvaise qualité des couleurs. Sur le marché, vous trouverez également des montres hybrides qui sont à mi-chemin entre l’analogie et le numérique.

L’esthétique de la montre connectée

La montre est un accessoire de mode incontournable. Il est donc primordial que vous choisissiez un smartwatch en tenant compte de son design. Sur le marché, les formes sont diverses. Vous trouverez principalement les écrans carrés qui font plus high-tech et les écrans ronds similicadran. Si vous aimez rester classique, vous pouvez opter pour les modèles hybrides.