La boîte à clés à code reste l’une des solutions les plus sécurisées pour partager l’accès à un domicile sans avoir à laisser de clés physiques à des tiers. Elle offre évidemment un certain nombre d’avantages tant du point de vue sécuritaire que pratique. Cela dit, pour l’installer, il faut trouver le bon emplacement, entre autres détails tous aussi pertinents. Voici quelques conseils et astuces pour installer votre boîte à clés à code sans prise de tête.

Choisir le bon modèle

La solidité et la résistance sont les deux principales caractéristiques recherchées dans le choix d’une boîte à clés à code. Il faut alors privilégier un modèle robuste. À ce propos, les boîtes en acier inoxydable ou en aluminium épais et dotées d’un système de fermeture fiable sont les plus recommandées. Idéalement, pensez à un boîtier anti-effraction et à un mécanisme de verrouillage sécurisé.

Si vous souhaitez installer une Boite à clés à code pour extérieur , un modèle vraiment résistant et doté d’un indice de protection IP élevé est plus approprié. Aussi, préférez un système de programmation du code simple et intuitif. Certains modèles proposent des fonctionnalités supplémentaires comme la possibilité de générer des codes temporaires ou de consulter l’historique des accès.

Choisir l’emplacement idéal

La boîte à clés doit être fixée à un endroit discret, à l’abri des regards indiscrets, comme derrière un volet ou dans un recoin peu visible. Il est déconseillé de la placer très proche de la porte d’entrée. Choisissez plutôt un emplacement facilement accessible, pour les intervenants à domicile comme pour les services d’urgence en cas de besoin.

Pour l’installation, fixez la boîte à clés sur un support solide, comme un mur en pierre ou en béton. En effet, les supports fragiles comme le bois ou le plâtre n’offrent pas le niveau de sécurité adéquat. Il faudra donc les éviter.

Installation en copropriété

Avant toute installation, consultez le règlement de copropriété pour vous assurer que l’installation de boîtes à clés est autorisée. Certaines réglementations peuvent imposer des restrictions sur l’emplacement, le type de modèle ou les dimensions de la boîte à clés.

Si l’installation est autorisée, demandez l’autorisation à votre syndic de copropriété. Vous devrez peut-être fournir des informations sur le modèle de boîte à clés que vous souhaitez installer et son emplacement.

Si le règlement de copropriété est trop restrictif, il est possible d’envisager des solutions alternatives. Vous pouvez par exemple installer une boîte à clés murale intérieure. Elle est moins détectable qu’une boîte à clés extérieure et peut être plus facilement acceptée par le syndic.

Sécuriser l’installation

Le premier pas pour sécuriser l’installation consiste à trouver un ancrage solide. Pour ce faire, utilisez des fixations adaptées au support et à la boîte à clés. Elle doit être parfaitement ancrée pour éviter qu’elle ne soit arrachée.

Si la fixation est réussie, il ne reste plus qu’à choisir un code secret long et complexe, composé de chiffres et de lettres. Évitez les codes facilement devinables comme votre date de naissance ou votre numéro de téléphone. Modifiez votre code régulièrement, surtout si vous avez partagé l’accès avec plusieurs personnes.

Si le budget le permettait, une caméra de surveillance serait particulièrement utile pour dissuader les tentatives d’effraction. Quoi qu’il en soit, il faudra éclairer l’emplacement de la boîte à clés pour la rendre visible la nuit.